‘Hụt hơi’ trên đường đua phim tết, một phim nguy cơ rời rạp sớm

Huyền tình Dạ Trạch ra rạp từ ngày 10.2.2026, trước thời điểm cao trào của mùa phim Tết Bính Ngọ và từng được kỳ vọng sẽ tạo nên một màu sắc riêng khi khai thác chất liệu dã sử hiếm gặp trên màn ảnh rộng. Tuy nhiên, thực tế phòng vé lại đang cho thấy bức tranh khá ảm đạm, khi bộ phim rơi vào tình trạng hụt hơi rõ rệt và đứng trước nguy cơ bị giảm suất chiếu, thậm chí rời rạp sớm vì doanh thu quá thấp.

Chuyện tình Chử Đồng Tử - Tiên Dung là điểm nhấn nổi bật trong phim ẢNH: NSX

Theo số liệu cập nhật trên Box Office Vietnam tính đến sáng 15.2.2026, Huyền tình Dạ Trạch mới đạt khoảng hơn 300 triệu đồng doanh thu. Con số này chỉ nhích nhẹ so với mốc hơn 240 triệu đồng ghi nhận sau 5 ngày đầu công chiếu. Riêng doanh thu trong ngày gần nhất chỉ ở mức vài triệu đồng, với lượng vé bán ra rất khiêm tốn trên hàng trăm suất chiếu. Tỷ lệ lấp đầy thấp cho thấy sức hút của phim gần như không đáng kể trong bối cảnh phòng vé vẫn còn dư địa tăng trưởng.

Điều đáng nói là phim không phải chịu áp lực cạnh tranh trực diện với các phim Việt khởi chiếu từ mùng 1 như phim của Trấn Thành, Trường Giang, Lê Thanh Sơn. Việc ra rạp từ 10.2 được xem là nước đi nhằm tận dụng khoảng trống trước cao điểm. Thế nhưng, khoảng trống ấy lại không mang lại lợi thế như kỳ vọng. Hơn nữa khi khán giả đã quen với nhịp xem phim tết sôi động, những tựa phim không tạo được hiệu ứng truyền thông mạnh ngay từ đầu thường khó bứt phá.

Một cảnh trong Huyền tình Dạ Trạch ẢNH: NSX

Về nội dung, Huyền tình Dạ Trạch tái hiện thiên tình sử Chử Đồng Tử - Tiên Dung trong không gian văn hóa Đông Sơn - Văn Lang, kết hợp yếu tố lãng mạn với hành trình lập nghiệp, sinh tồn và xây dựng cộng đồng của người Việt cổ. Đây là hướng đi giàu bản sắc và có tham vọng tôn vinh lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, chính lựa chọn đề tài huyền thoại - dã sử, tiết tấu kể chuyện chậm và màu sắc nghệ thuật khá đặc thù lại khiến phim kén khán giả, nhất là trong dịp tết - thời điểm phần đông người xem ưu tiên những tác phẩm giải trí nhẹ nhàng, hài hước hoặc mang thương hiệu phòng vé đã được bảo chứng.

Bên cạnh yếu tố nội dung, chiến lược quảng bá hạn chế và độ phủ truyền thông chưa đủ mạnh cũng là nguyên nhân khiến phim thiếu cú hích ban đầu. Khi doanh thu ngày càng thấp, các rạp có xu hướng điều chỉnh suất chiếu để ưu tiên những phim bán vé tốt hơn, tạo nên vòng lặp bất lợi cho những tác phẩm khởi đầu chậm. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Huyền tình Dạ Trạch đang đứng trước nguy cơ bị thu hẹp suất chiếu nhanh chóng nếu không có sự cải thiện đáng kể về lượng khán giả trong những ngày tới.

Trong bối cảnh thị trường điện ảnh Việt ngày càng khắc nghiệt, câu chuyện của Huyền tình Dạ Trạch do Vũ Liêm viết kịch bạn, Tôn Nguyễn đạo diễn cho thấy chỉ riêng yếu tố đề tài độc đáo hay ý nghĩa văn hóa vẫn chưa đủ để bảo đảm thành công thương mại. Mùa phim tết luôn là đường đua khốc liệt, nơi sức nóng truyền thông, hiệu ứng truyền miệng và nhịp giải trí phù hợp thị hiếu đóng vai trò quyết định. Nếu không tạo được làn sóng quan tâm mới, bộ phim nhiều khả năng sẽ khép lại hành trình rạp chiếu sớm hơn dự kiến.