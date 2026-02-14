NSƯT Phượng Hằng, Kim Tử Long hội ngộ trong ‘Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân’

Nghệ sĩ và sàn diễn - Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân sẽ phát sóng lúc 10 giờ 25 ngày mùng 2 tết (18.02.2026) trên HTV9 và các nền tảng số của đài. Chương trình quy tụ những nghệ sĩ cải lương tuổi ngọ ở nhiều thế hệ, trong đó đáng chú ý là màn hội ngộ của NSƯT Phượng Hằng và NSƯT Kim Tử Long.

Không đơn thuần là tái ngộ trên sân khấu, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ và dàn diễn viên cải lương đa thế hệ mang đến cảm giác sum vầy đúng nghĩa ngày xuân. Ở họ có sự dày dạn của những người đã đi qua nhiều thăng trầm của cải lương, nhưng vẫn giữ được nhiệt huyết và phong độ. Trong không gian giao lưu – biểu diễn, các nghệ sĩ cùng nhìn lại hành trình làm nghề, nói về niềm tự hào khi gắn bó với từng câu vọng cổ, từng vai diễn để đời, đồng thời chia sẻ áp lực giữ gìn phong độ khi đã bước qua nhiều cột mốc đáng nhớ.

Dàn nghệ sĩ cải lương hội ngộ trong Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân ẢNH: HTV

Chủ đề Nghệ sĩ tuổi ngọ được xây dựng như một biểu tượng. Tuổi ngọ – hình ảnh những chú ngựa bền bỉ, dẻo dai và không ngừng tiến về phía trước cũng chính là tinh thần mà những nghệ sĩ như Phượng Hằng và Kim Tử Long theo đuổi suốt nhiều thập niên. Trong phần "Bình lộc xuân", từ những từ khóa như "Nhanh như gió", "Bền bỉ và bứt phá" hay "Tuổi ngọ với cải lương", các nghệ sĩ lần lượt mở ra những câu chuyện hậu trường, những kỷ niệm sân khấu có lúc hài hước, có lúc đầy thử thách. Qua đó, khán giả thấy được phía sau ánh đèn là sự nỗ lực không ngừng để giữ lửa nghề.

NSƯT Phương Hằng trong Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân ẢNH: HTV

Chương trình còn có sự tham gia của NSND Phượng Loan, cùng hai gương mặt trẻ là Phương Cẩm Ngọc và Diễm Kiều. Sự kết hợp này tạo nên bức tranh nhiều lớp của cải lương hôm nay: lớp nghệ sĩ gạo cội với bề dày kinh nghiệm song hành cùng thế hệ trẻ đang được dìu dắt từ các sân chơi truyền hình, tiêu biểu là cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, vừa kỷ niệm cột mốc 20 năm vào năm 2025.

Với Phượng Hằng và Kim Tử Long, đón tết trên sân khấu không phải điều xa lạ. Nhiều mùa xuân của người nghệ sĩ trôi qua trong ánh đèn và tiếng vỗ tay thay cho phút giao thừa bên gia đình. Nhưng chính sự đón nhận của khán giả lại là món quà đầu năm quý giá nhất. Tinh thần ấy được truyền tải rõ nét trong chương trình – nơi nghệ thuật và tình người hòa quyện.

NSƯT Kim Tử Long trong Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân ẢNH: HTV

Nghệ sĩ và sàn diễn – Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân vì thế không chỉ là một buổi ca diễn đầu năm mà còn là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của cải lương. Sự hội ngộ của NSƯT Phượng Hằng và NSƯT Kim Tử Long cùng các nghệ sĩ trong dịp xuân mới là minh chứng rằng, chỉ cần còn đam mê và còn khán giả lắng nghe, hành trình của sân khấu truyền thống vẫn sẽ tiếp tục dài lâu.