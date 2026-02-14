Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

NSƯT Phượng Hằng, Kim Tử Long hội ngộ trong ‘Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân’

Thu Thủy
Thu Thủy
14/02/2026 12:25 GMT+7

Giữa không khí rộn ràng của Tết Bính Ngọ 2026, chương trình "Nghệ sĩ và sàn diễn – Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân" do Ban Văn nghệ HTV thực hiện trở thành điểm hẹn đặc biệt của giới mộ điệu cải lương.

Nghệ sĩ và sàn diễn - Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân sẽ phát sóng lúc 10 giờ 25 ngày mùng 2 tết (18.02.2026) trên HTV9 và các nền tảng số của đài. Chương trình quy tụ những nghệ sĩ cải lương tuổi ngọ ở nhiều thế hệ, trong đó đáng chú ý là màn hội ngộ của NSƯT Phượng HằngNSƯT Kim Tử Long.

Không đơn thuần là tái ngộ trên sân khấu, sự xuất hiện của hai nghệ sĩ và dàn diễn viên cải lương đa thế hệ mang đến cảm giác sum vầy đúng nghĩa ngày xuân. Ở họ có sự dày dạn của những người đã đi qua nhiều thăng trầm của cải lương, nhưng vẫn giữ được nhiệt huyết và phong độ. Trong không gian giao lưu – biểu diễn, các nghệ sĩ cùng nhìn lại hành trình làm nghề, nói về niềm tự hào khi gắn bó với từng câu vọng cổ, từng vai diễn để đời, đồng thời chia sẻ áp lực giữ gìn phong độ khi đã bước qua nhiều cột mốc đáng nhớ.

NSƯT Phượng Hằng, Kim Tử Long hội ngộ trong ‘Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân’- Ảnh 1.

Dàn nghệ sĩ cải lương hội ngộ trong Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân

ẢNH: HTV

Chủ đề Nghệ sĩ tuổi ngọ được xây dựng như một biểu tượng. Tuổi ngọ – hình ảnh những chú ngựa bền bỉ, dẻo dai và không ngừng tiến về phía trước cũng chính là tinh thần mà những nghệ sĩ như Phượng Hằng và Kim Tử Long theo đuổi suốt nhiều thập niên. Trong phần "Bình lộc xuân", từ những từ khóa như "Nhanh như gió", "Bền bỉ và bứt phá" hay "Tuổi ngọ với cải lương", các nghệ sĩ lần lượt mở ra những câu chuyện hậu trường, những kỷ niệm sân khấu có lúc hài hước, có lúc đầy thử thách. Qua đó, khán giả thấy được phía sau ánh đèn là sự nỗ lực không ngừng để giữ lửa nghề.

NSƯT Phượng Hằng, Kim Tử Long hội ngộ trong ‘Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân’- Ảnh 2.

NSƯT Phương Hằng trong Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân

ẢNH: HTV

Chương trình còn có sự tham gia của NSND Phượng Loan, cùng hai gương mặt trẻ là Phương Cẩm Ngọc và Diễm Kiều. Sự kết hợp này tạo nên bức tranh nhiều lớp của cải lương hôm nay: lớp nghệ sĩ gạo cội với bề dày kinh nghiệm song hành cùng thế hệ trẻ đang được dìu dắt từ các sân chơi truyền hình, tiêu biểu là cuộc thi Chuông vàng vọng cổ, vừa kỷ niệm cột mốc 20 năm vào năm 2025.

Với Phượng Hằng và Kim Tử Long, đón tết trên sân khấu không phải điều xa lạ. Nhiều mùa xuân của người nghệ sĩ trôi qua trong ánh đèn và tiếng vỗ tay thay cho phút giao thừa bên gia đình. Nhưng chính sự đón nhận của khán giả lại là món quà đầu năm quý giá nhất. Tinh thần ấy được truyền tải rõ nét trong chương trình – nơi nghệ thuật và tình người hòa quyện.

NSƯT Phượng Hằng, Kim Tử Long hội ngộ trong ‘Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân’- Ảnh 3.

NSƯT Kim Tử Long trong Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân

ẢNH: HTV

Nghệ sĩ và sàn diễn – Nghệ sĩ tuổi ngọ mừng xuân vì thế không chỉ là một buổi ca diễn đầu năm mà còn là lời khẳng định về sức sống bền bỉ của cải lương. Sự hội ngộ của NSƯT Phượng Hằng và NSƯT Kim Tử Long cùng các nghệ sĩ trong dịp xuân mới là minh chứng rằng, chỉ cần còn đam mê và còn khán giả lắng nghe, hành trình của sân khấu truyền thống vẫn sẽ tiếp tục dài lâu.

Tin liên quan

Bộ 3 trong 'Táo quân' trở lại trong 'Tết hội ngộ - Xuân yêu thương 2026'

Bộ 3 trong 'Táo quân' trở lại trong 'Tết hội ngộ - Xuân yêu thương 2026'

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Tết hội ngộ – Xuân yêu thương 2026', phát sóng đêm giao thừa Tết Bính Ngọ năm nay, điểm nhấn đặc biệt chính là sự xuất hiện trở lại của bộ 3 thiên đình Ngọc Hoàng – Nam Tào – Bắc Đẩu.

Khám phá thêm chủ đề

Phượng Hằng kim tử long tuổi ngọ tết Bính Ngọ 2026 cải lương
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận