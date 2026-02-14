Nữ chính đóng cặp cùng nam diễn viên ‘Mưa đỏ’ gây tranh cãi

Trong Không giới hạn, bên cạnh tuyến nhân vật làm nhiệm vụ cứu hộ - cứu nạn đầy kịch tính, tuyến tình cảm giữa trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn) và thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh (Minh Trang) cũng thu hút nhiều chú ý.

Lam Anh xuất thân từ gia đình có truyền thống quân đội khi là con gái của thượng tướng Hà Đình Quân. Nhân vật này được xây dựng với hình ảnh hiện đại, chủ động trong công việc lẫn tình cảm. Ngược lại, Minh Kiên là một người sống nguyên tắc, lý trí và đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Chính sự đối lập này tạo nên màu sắc riêng cho chuyện tình trong phim.

Một cảnh trong Không giới hạn có Minh Trang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tuy nhiên, vai diễn của Minh Trang lại trở thành tâm điểm tranh cãi trên nhiều diễn đàn phim và mạng xã hội. Một bộ phận khán giả cho rằng nữ diễn viên còn hạn chế ở đài từ, cách nhả chữ và biểu cảm trong những phân đoạn cao trào. Đặc biệt ở các cảnh bộc lộ tình cảm, không ít ý kiến nhận xét diễn xuất của cô còn gượng gạo, chưa tạo được sự rung động cần thiết.

Vài nhận xét của khán giả trên các diễn đàn phim xoay quanh diễn xuất của Minh Trang: "Nữ chính diễn đơ quá, mặt đẹp mà gương mặt, giọng nói và biểu cảm không có chút cảm xúc nào"; "Mới nhìn nam – nữ chính rất đẹp đôi nhưng khi diễn ở vài phân đoạn tôi vẫn không rung cảm được với cách thể hiện của nữ chính, không cảm xúc"; "Hai bạn này lần đầu đóng chung nên chưa ăn ý và tung hứng ngọt ngào được. Nữ chính tỏ tình chủ động mà tôi không cảm được sự chân thành, đáng yêu của một cô gái khi đứng trước người đàn ông mình thích"...

Mối tình của cặp đôi quân nhân trong Không giới hạn đang gây tranh cãi vì diễn xuất của nữ chính ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngược lại, cũng có những khán giả bênh vực, cho rằng nhân vật Lam Anh vốn được xây dựng với khí chất quân nhân rắn rỏi nên cách thể hiện có phần tiết chế. Bên cạnh đó, việc đứng cạnh Steven Nguyễn – gương mặt đang được yêu mến sau thành công của Mưa đỏ – khiến sự so sánh trở nên rõ rệt hơn. "Dù sao con gái là lính thì cũng phải tiết chế cảm xúc là đúng rồi. Tôi thấy Minh Trang thể hiện cảm xúc vừa đủ"; "Càng các tập sau, hy vọng nữ chính diễn "mềm" hơn, cảm xúc hơn thì đây sẽ là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh phim giờ vàng", khán giả nêu ý kiến.

Dù gây tranh luận, không thể phủ nhận Lam Anh là nhân vật then chốt trong mạch cảm xúc của Không giới hạn. Hành trình phát triển nội tâm của cô, đặc biệt khi phải cân bằng giữa tình yêu và kỷ luật quân đội, vẫn còn nhiều đất diễn phía trước. Tranh cãi vì thế có thể xem là áp lực, nhưng cũng là cơ hội để Minh Trang chứng minh khả năng ở những tập tiếp theo.

Diễn viên Minh Trang là gương mặt không mới của phim truyền hình bởi trước đó cô từng tham gia diễn xuất ở những phim như Yêu trước ngày cưới, Cây táo nở hoa… Nhưng với phim giờ vàng, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đảm nhận vai chính.