Vì sao 'cặp đôi oan gia' gây chú ý khi tái hợp trên phim giờ vàng?

Trước Không giới hạn, cặp đôi diễn viên Tô Dũng - Anh Đào từng gây ấn tượng trong phim Lối về miền hoa và nay tiếp tục thu hút khán giả với mối quan hệ "oan gia" đầy duyên nợ.

Những phân đoạn có Tô Dũng - Anh Đào trong phim Không giới hạn tạo ấn tượng mạnh với khán giả ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong Không giới hạn, Tô Dũng vào vai Lợi - đội trưởng dân quân tự vệ xã có tính cách nóng nảy, cộc cằn nhưng giàu trách nhiệm. Trong khi đó, Khánh Linh do Nguyễn Anh Đào thể hiện là một cô gái miền biển hoạt bát, thẳng thắn, không ngại va chạm. Hai nhân vật liên tục đấu khẩu, đối đầu không khoan nhượng nhưng ẩn dưới đó là sự quan tâm âm thầm và những rung động ngày càng rõ nét.

Những màn tung hứng giữa họ tạo nhịp phim sinh động, trở thành khoảng "giải nhiệt" giữa các tình huống căng thẳng của bộ phim. Một số phân đoạn như cảnh Lợi bất chấp quy định lao ra cứu Linh trong tình huống nguy hiểm đã đẩy cảm xúc nhân vật lên cao, khiến mối quan hệ của họ chuyển biến rõ rệt.

Trước Không giới hạn, cặp đôi từng đóng vai người yêu trong Lối về miền hoa ẢNH: FBNV

Sự ăn ý của Tô Dũng và Nguyễn Anh Đào không phải ngẫu nhiên. Cả hai từng hợp tác trong Lối về miền hoa, vì vậy khi tái ngộ, họ nhanh chóng bắt nhịp và tạo "phản ứng hóa học" tự nhiên trên màn ảnh. Khán giả dành nhiều lời khen cho cặp đôi này với nhận xét: "Diễn rất đời", "Cãi nhau mà vẫn thấy thương", "Xem hai người này là không thể rời mắt"...

Có thể thấy trong Không giới hạn, Anh Đào có lợi thế ở lối thoại rõ ràng, biểu cảm linh hoạt và khả năng làm chủ nhịp cảm xúc. Trong vai Khánh Linh, cô tiết chế vừa đủ để nhân vật không quá đanh đá mà vẫn giữ được nét duyên riêng. Trong khi đó, Tô Dũng thể hiện sự chững chạc, nguyên tắc và nóng tính nhưng ẩn sâu là kiểu một người đàn ông đáng tin, ấm áp. Cặp đôi thể hiện tính cách "trái dấu" nhưng lại hút nhau, tạo lực đẩy trong những phân cảnh thoại tự nhiên, đời thường và thậm chí gây cười cho khán giả.

Nguyễn Anh Đào sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng ghi dấu qua các phim như Hướng dương ngược nắng, Lửa ấm, Đấu trí, Gặp em ngày nắng, Vui lên nào anh em ơi… Cô được đánh giá cao ở khả năng thoại tốt và diễn xuất linh hoạt. Tô Dũng sinh năm 1991, công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, từng tham gia Mùi cỏ cháy, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao… Anh tạo ấn tượng bởi phong thái chững chạc và kỹ năng diễn xuất tốt.