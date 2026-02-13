Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Phim

Vì sao 'cặp đôi oan gia' gây chú ý khi tái hợp trên phim giờ vàng?

Thu Thủy
Thu Thủy
13/02/2026 11:59 GMT+7

Phim 'Không giới hạn' phát sóng trên VTV1 đang được khán giả bàn luận sôi nổi. Một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất chính là sự tái hợp của Tô Dũng và Nguyễn Anh Đào.

Trước Không giới hạn, cặp đôi diễn viên Tô Dũng - Anh Đào từng gây ấn tượng trong phim Lối về miền hoa và nay tiếp tục thu hút khán giả với mối quan hệ "oan gia" đầy duyên nợ.

Sự tái hợp của Tô Dũng và Nguyễn Anh Đào trong phim Không giới hạn 2026 - Ảnh 1.

Những phân đoạn có Tô Dũng - Anh Đào trong phim Không giới hạn tạo ấn tượng mạnh với khán giả

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trong Không giới hạn, Tô Dũng vào vai Lợi - đội trưởng dân quân tự vệ xã có tính cách nóng nảy, cộc cằn nhưng giàu trách nhiệm. Trong khi đó, Khánh Linh do Nguyễn Anh Đào thể hiện là một cô gái miền biển hoạt bát, thẳng thắn, không ngại va chạm. Hai nhân vật liên tục đấu khẩu, đối đầu không khoan nhượng nhưng ẩn dưới đó là sự quan tâm âm thầm và những rung động ngày càng rõ nét. 

Những màn tung hứng giữa họ tạo nhịp phim sinh động, trở thành khoảng "giải nhiệt" giữa các tình huống căng thẳng của bộ phim. Một số phân đoạn như cảnh Lợi bất chấp quy định lao ra cứu Linh trong tình huống nguy hiểm đã đẩy cảm xúc nhân vật lên cao, khiến mối quan hệ của họ chuyển biến rõ rệt.

Sự tái hợp của Tô Dũng và Nguyễn Anh Đào trong phim Không giới hạn 2026 - Ảnh 2.

Trước Không giới hạn, cặp đôi từng đóng vai người yêu trong Lối về miền hoa

ẢNH: FBNV

Sự ăn ý của Tô Dũng và Nguyễn Anh Đào không phải ngẫu nhiên. Cả hai từng hợp tác trong Lối về miền hoa, vì vậy khi tái ngộ, họ nhanh chóng bắt nhịp và tạo "phản ứng hóa học" tự nhiên trên màn ảnh. Khán giả dành nhiều lời khen cho cặp đôi này với nhận xét: "Diễn rất đời", "Cãi nhau mà vẫn thấy thương", "Xem hai người này là không thể rời mắt"...

Có thể thấy trong Không giới hạn, Anh Đào có lợi thế ở lối thoại rõ ràng, biểu cảm linh hoạt và khả năng làm chủ nhịp cảm xúc. Trong vai Khánh Linh, cô tiết chế vừa đủ để nhân vật không quá đanh đá mà vẫn giữ được nét duyên riêng. Trong khi đó, Tô Dũng thể hiện sự chững chạc, nguyên tắc và nóng tính nhưng ẩn sâu là kiểu một người đàn ông đáng tin, ấm áp. Cặp đôi thể hiện tính cách "trái dấu" nhưng lại hút nhau, tạo lực đẩy trong những phân cảnh thoại tự nhiên, đời thường và thậm chí gây cười cho khán giả.

Nguyễn Anh Đào sinh năm 1996, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, từng ghi dấu qua các phim như Hướng dương ngược nắng, Lửa ấm, Đấu trí, Gặp em ngày nắng, Vui lên nào anh em ơi… Cô được đánh giá cao ở khả năng thoại tốt và diễn xuất linh hoạt. Tô Dũng sinh năm 1991, công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam, từng tham gia Mùi cỏ cháy, Hương vị tình thân, Cuộc đời vẫn đẹp sao… Anh tạo ấn tượng bởi phong thái chững chạc và kỹ năng diễn xuất tốt.

Tin liên quan

Ca sĩ Phương Thanh đóng phim tết

Ca sĩ Phương Thanh đóng phim tết

Ca sĩ Phương Thanh chính thức trở lại đường đua phim tết 2026 khi tham gia bộ phim hài 'Ngôi nhà mơ ước'.

Khám phá thêm chủ đề

phim phim giờ vàng Không giới hạn Tô Dũng Nguyễn Anh Đào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận