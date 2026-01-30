Vì sao diễn xuất của Hồng Diễm, Mạnh Trường gây tranh cãi?

Trong những tập gần đây của Lằn ranh, tuyến nhân vật Phó viện trưởng Hằng Thu do Hồng Diễm đảm nhận và Chánh văn phòng Phạm Ngọc Triển do Mạnh Trường thể hiện có nhiều diễn biến tâm lý kịch tính. Không đơn thuần là sự đối đầu giữa người thực thi pháp luật và kẻ vi phạm, mối quan hệ giữa Thu và Triển còn là câu chuyện về tình bạn bị đặt vào lằn ranh khắc nghiệt nhất khi công lý lên tiếng.

Cách diễn "nén" cảm xúc của Hồng Diễm trong tập 57 của Lằn ranh gây tranh cãi

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngay từ đầu phim, Hằng Thu được xây dựng là hình mẫu nữ lãnh đạo ngành kiểm sát bản lĩnh, điềm tĩnh và nguyên tắc. Ở cô luôn tồn tại sự tỉnh táo của người nắm quyền phê chuẩn, giám sát các quyết định tố tụng quan trọng. Thu không ồn ào, không áp đặt quyền lực bằng lời nói, mà thể hiện vị thế qua cách xử lý công việc dứt khoát, rõ ràng. Chính sự lý trí ấy khiến nhân vật này trở thành điểm tựa cho tuyến nội dung chống tham nhũng, sai phạm trong phim. Bi kịch của Thu nảy sinh khi những dấu hiệu vi phạm dần hé lộ và người đứng trong vòng nghi vấn lại chính là Phạm Ngọc Triển - bạn thân 20 năm của cô.

Diễn xuất của Mạnh Trường trong Lằn ranh nhận nhiều lời khen và cũng gây tranh cãi khi khán giả so sánh anh với Hồng Diễm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trái ngược với Thu, Phạm Ngọc Triển là nhân vật mang nhiều mảng xám. Ở vị trí Chánh văn phòng, Triển hiểu rõ cách vận hành của bộ máy hành chính và không ít lần tận dụng hiểu biết đó để phục vụ lợi ích cá nhân. Nhân vật này không được khắc họa như một phản diện thuần túy, mà là kiểu người trượt dài trong những thỏa hiệp nhỏ, từ "linh động" trong công việc đến tiếp tay cho sai phạm. Khi nhận ra mình đã đi quá giới hạn, Triển cũng không còn đường lui.

Cao trào của mạch nhân vật này được đẩy lên ở tập 57 - phân đoạn hỏi cung gây tranh cãi trên mạng xã hội. Sau khi bị bắt, Triển được đưa vào phòng thẩm vấn và người trực tiếp đối diện anh chính là Hằng Thu. Không có những màn đấu khẩu gay gắt hay lời thoại nặng tính kịch, cảnh phim chọn cách kể lặng lẽ nhưng đầy áp lực. Triển ban đầu giữ thái độ bình tĩnh, liên tục khẳng định mình chỉ là người truyền đạt, không phải người ra quyết định. Tuy nhiên, trước loạt chứng cứ cụ thể được Thu đưa ra, sự phòng thủ ấy dần sụp đổ. Cao trào đến khi Triển bật khóc, thừa nhận sai phạm và nói lời xin lỗi không chỉ với pháp luật mà còn với người bạn từng tin tưởng anh.

Lằn ranh tập 58 tối nay có cảnh hai người bạn thân gặp lại nhau và một lần nữa Mạnh Trường và Hồng Diễm cũng có đoạn tâm lý nhiều cảm xúc ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở chiều ngược lại, Hằng Thu gần như không cho phép mình sụp đổ trong phòng hỏi cung. Thu vẫn đặt câu hỏi mạch lạc, giữ giọng điệu công vụ cho đến khoảnh khắc cảm xúc vượt ngưỡng. Nước mắt rơi, Thu lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại một không gian nặng nề...

Sau khi tập 57 lên sóng, diễn xuất của Mạnh Trường và Hồng Diễm nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận. Nhiều khán giả đánh giá cao cách Mạnh Trường thể hiện sự sụp đổ của Triển qua ánh mắt, cử chỉ và nhịp thở, cho thấy một con người ý thức rõ sai lầm và hậu quả phải đối mặt. Với không ít người xem, đây là một trong những cảnh tâm lý nặng nhất của Mạnh Trường trong dòng phim chính luận.

Trong khi đó, diễn xuất tiết chế của Hồng Diễm lại tạo ra hai luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng chính sự kìm nén, lạnh và khô ấy mới đúng với tinh thần nhân vật – một Phó viện trưởng không được phép gục ngã trước mặt bị can, dù người đó là bạn thân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cảm xúc của Thu bị nén quá sâu, khiến phân đoạn thiếu đi một cú bùng nổ rõ rệt khi đặt cạnh sự bộc lộ cảm xúc mạnh của Triển.

So sánh trong cùng một diễn biến, có thể thấy Mạnh Trường chọn lối diễn mở, đẩy cảm xúc ra bên ngoài, trong khi Hồng Diễm chọn cách diễn nén, để cảm xúc chảy ngầm qua ánh mắt và khoảng lặng. Sự đối lập này tạo nên tranh cãi nhưng cũng làm nổi bật thông điệp của Lằn ranh: công lý không chỉ là bắt, xét xử, mà còn là những giá trị nhân văn, tình thân, tình người.