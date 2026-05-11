'Đại tiệc trăng máu 8' giữa lúc Miu Lê vướng lùm xùm liên quan đến ma túy

Như Thanh Niên thông tin, Công an đặc khu Cát Hải (Hải Phòng) cho biết một người mang nghệ danh Miu Lê đang làm việc với Công an xã Cát Hải liên quan vụ việc nghi sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, đảo Cát Bà.

Hình ảnh của Miu Lê cùng đàn chị Lê Khánh trong phim Đại tiệc trăng máu 8. Cả hai phải thực hiện cảnh quay oneshot kéo dài hơn 30 phút ẢNH: NSX

Thông tin này lập tức nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Theo ghi nhận, fanpage có hơn 2,5 triệu lượt theo dõi hiện đã giới hạn bình luận, để tránh những chia sẻ tiêu cực từ cư dân mạng. Trước đó, khi một số hình ảnh của Miu Lê được lan truyền, nhiều người không khỏi bất ngờ, tràn vào trang mạng xã hội của chủ nhân hit Vì mẹ anh bắt chia tay bày tỏ sự thất vọng trước nữ ca sĩ 9X.

Số phận phim có Miu Lê tham gia

Thời điểm này, nhiều khán giả tò mò về số phận của phim điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 giữa lúc Miu Lê - tham gia vai diễn quan trọng nhưng vướng ồn ào về mặt đời tư. Theo số liệu thống kê từ Box Office Vietnam, tác phẩm này hiện thu về 32,5 tỉ đồng, kể từ khi ra mắt vào ngày 26.4. So với các phim ra rạp cùng thời điểm, con số này được đánh giá khá khiêm tốn. Bởi Heo năm móng hiện đã đạt hơn 113 tỉ đồng, còn Anh Hùng cũng có hơn 44 tỉ đồng.

Sự nghiệp Miu Lê ra sao trước khi bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy?

Riêng doanh thu trong ngày 11.5, Đại tiệc trăng máu 8 chỉ có hơn 106 triệu đồng, tương đương với 1.458 vé bán ra, xếp thứ 10 tại phòng vé. Phim cũng vắng mặt trong top 5 doanh thu cuối tuần, được nhận xét đã giảm nhiệt so với thời điểm mới ra rạp. Nhiều người cho rằng việc Miu Lê vướng ồn ào sẽ ảnh hưởng đến dự án này trong thời gian tới.

Trước ồn ào, Miu Lê còn tích cực tham gia các hoạt động quảng bá cho dự án ẢNH: NSX

Trong Đại tiệc trăng máu 8, Miu Lê đảm nhận vai một nhà sáng tạo nội dung tham gia dự án phim táo bạo của Tâm Ok. Ngoài Miu Lê, phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên như Vân Sơn, Lê Khánh, Đức Khuê, Quốc Khánh, Quỳnh Lý… Dù được đánh giá là tác phẩm có hướng khai thác mới mẻ, sở hữu dàn sao nhưng Đại tiệc trăng máu 8 lại không thể tạo cơn sốt ở phòng vé, thậm chí đứng trước nguy cơ thua lỗ khi rời rạp.

Nói về dự án này, Miu Lê cho biết nhân vật trong Đại tiệc trăng máu 8 khiến cô cảm thấy chưa thực sự khác biệt so với chính mình ở ngoài đời. “Vẫn có sự lí lắc, vẫn có sự lanh chanh, tôi cảm thấy để mà hóa thân vào vai diễn này thì mình cũng không cần phải mất nhiều những suy nghĩ, những tâm tư dành cho nó. Tuy nhiên, điều Miu trăn trở nhiều nhất cho phim này là ở cú máy oneshot 35 phút”, sao nữ chia sẻ.

Trước đó, khi chia sẻ về câu chuyện doanh thu, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thừa nhận “không áp lực là không đúng”. Anh chia sẻ: “Đây là dự án được đầu tư lớn, nên nhà sản xuất cũng đặt nhiều kỳ vọng về doanh thu. Tuy nhiên, với tôi, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là làm ra một bộ phim mà mình cảm thấy tự hào. Doanh thu tất nhiên quan trọng, nhưng không phải là yếu tố hàng đầu. Nếu phim đạt lợi nhuận thì rất vui, còn trong trường hợp hòa vốn, với tôi cũng đã là một kết quả chấp nhận được, miễn là tác phẩm được hoàn thành trọn vẹn và đến được với khán giả”.