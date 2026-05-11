Miu Lê bất ngờ gây xôn xao, công ty quản lý chính thức lên tiếng

Lạc Xuân
11/05/2026 19:41 GMT+7

Thông tin tiêu cực liên quan đến Miu Lê đang trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Ngay sau đó, phía công ty quản lý đã lên tiếng xin lỗi, đồng thời cho biết sẽ sớm đưa ra thông báo chính thức liên quan nữ ca sĩ.

Công ty quản lý làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến Miu Lê - Ảnh 1.

Những thông tin liên quan đến Miu Lê đang nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận

Ảnh: FBNV

Chiều 11.5, mạng xã hội xôn xao trước loạt thông tin và hình ảnh lan truyền liên quan đến ca sĩ, diễn viên Miu Lê. Theo dữ liệu từ Google Trends, từ khóa "Miu Lê" ghi nhận hơn 200.000 lượt tìm kiếm chỉ trong hơn 2 giờ, tăng khoảng 1.000% so với trước đó. Trên các nền tảng mạng xã hội, hình ảnh và video liên quan nữ ca sĩ cũng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, thu hút lượng tương tác lớn.

Cũng trong chiều 11.5, công ty quản lý của Miu Lê phát đi thông báo chính thức. Phía công ty cho biết đã ghi nhận các luồng thông tin tiêu cực xuất hiện trong những giờ qua, đồng thời gửi lời xin lỗi đến khán giả, đối tác và truyền thông vì sự việc đã gây ảnh hưởng đến tâm lý, sự quan tâm của công chúng.

Theo đại diện công ty, đơn vị hiện đang khẩn trương phối hợp với các cá nhân và đơn vị liên quan để tiến hành xác minh thực hư, đồng thời xử lý vụ việc theo hướng chính xác, khách quan nhất. "Chúng tôi hiểu rằng quý vị đang rất quan tâm và lo lắng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính xác thực và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên, chúng tôi sẽ sớm đưa ra thông tin phản hồi chính thức ngay khi có kết luận cuối cùng từ các cơ quan chức năng. Chúng tôi hiểu rằng việc trả lời thắc mắc của quý vị là điều cấp bách và cần độ chính xác, chính thống. Rất mong quý anh chị thấu hiểu và dành cho công ty thêm thời gian để hoàn tất quá trình xác minh một cách chính xác nhất", đại diện công ty quản lý Miu Lê cho biết.

Công ty quản lý làm việc với cơ quan chức năng liên quan đến Miu Lê - Ảnh 2.

Miu Lê từng ghi dấu ấn với sự nghiệp thành công ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn âm nhạc

Ảnh: FBNV

Trang cá nhân của Miu Lê bị 'tấn công' 

Theo ghi nhận, trang cá nhân của Miu Lê với hơn 2,5 triệu người theo dõi đang ngập tràn những bình luận tiêu cực từ cư dân mạng. Hiện phía nữ ca sĩ đã khóa tính năng bình luận. Trong khi đó, tài khoản TikTok sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi của cô đã tắt tính năng bình luận.

Trước khi vướng ồn ào, Miu Lê nhận được sự quan tâm khi góp mặt trong dự án điện ảnh Đại tiệc trăng máu 8 (khởi chiếu từ ngày 24.4). Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh rộng sau thời gian vắng bóng để tập trung phát triển sự nghiệp âm nhạc. Trong phim, Miu Lê vào vai TikToker nổi tiếng, có tính cách đỏng đảnh, vô tư, đóng cặp cùng Liên Bỉnh Phát.

Sự nghiệp Miu Lê ra sao trước khi bị tạm giữ vì liên quan đến ma túy?

Miu Lê tên thật là Lê Ánh Nhật, sinh năm 1991. Năm 2009, cô bắt đầu tham gia phim Những thiên thần áo trắng (đạo diễn Lê Hoàng), sau đó ghi dấu ấn qua các dự án khác như Nhà có 5 nàng tiên, Yêu anh! Em dám không, Em là bà nội của anh, Bạn gái tôi là sếp, Anh thầy ngôi sao, Cô gái đến từ hôm qua...

Ngoài diễn xuất, người đẹp còn tham gia ca hát và gặt hái một số thành tựu nhất định. Cô có nhiều ca khúc hit như Yêu anh, Giấc mơ thần tiên, Em nhớ anh, Yêu một người có lẽ, Giá như cô ấy chưa xuất hiện, Thầm thương trộm nhớ, Vì mẹ em bắt chia tay... Thời gian qua, Miu Lê được chú ý khi tham gia chương trình Em xinh "say hi".

Từ khóa về ca sĩ Miu Lê được tìm kiếm tăng đột biến

Theo ghi nhận của chúng tôi, chiều 11.5, ca sĩ Miu Lê trở thành từ khóa được tìm kiếm nổi bật trên Google Trend. Hình ảnh của nữ ca sĩ cũng được chia sẻ trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

