Jisoo (Blackpink) lại vướng ồn ào?

"Chị cả" nhóm nhạc Blackpink - Jisoo bất ngờ vướng vào tranh cãi liên quan đến trang phục sau khi một nhà thiết kế nước ngoài phản ánh việc phía nữ ca sĩ chưa hoàn trả đồ đã mượn trong thời gian dài.

Cụ thể, nhà thiết kế Benjamin Bortmans - người sáng lập thương hiệu thời trang Judassime, khẳng định: "Jisoo đã 'lấy' trang phục của tôi theo đúng nghĩa đen". Anh cho biết đã gửi trang phục và một số phụ kiện sang Hàn Quốc và Mỹ để phục vụ cho buổi chụp ảnh bìa album, tuy nhiên, sau 6 tháng vẫn chưa nhận lại bất kỳ phản hồi nào.

Jisoo lại vướng ồn ào khi bị nhà thiết kế tố mượn trang phục nhưng chưa hoàn trả

Theo chia sẻ, ban đầu thời gian mượn chỉ dự kiến kéo dài từ một tuần đến một tháng, nhưng liên tục bị trì hoãn. Nhà thiết kế nhấn mạnh trong số các món đồ được gửi đi có 3 thiết kế quan trọng thuộc bộ sưu tập trước, mang giá trị không nhỏ.

Dù đã cung cấp hợp đồng, hóa đơn và thậm chí cân nhắc các biện pháp pháp lý, anh vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ phía liên quan. Anh thậm chí còn gắn thẻ tài khoản mạng xã hội của Jisoo, kèm lời nhắn: "Xin hãy trả lại đồ".

Nhà thiết kế minh oan cho Jisoo

Sáng 6.5, nhà thiết kế người Bỉ tiếp tục đăng tải video cập nhật diễn biến vụ việc: "Tôi vừa nhận được tin rằng mọi việc đang được giải quyết. Sẽ có người được cử sang Hàn Quốc để lấy lại các món đồ từ phía Jisoo… Tôi chỉ muốn lấy lại đồ, và giờ mọi thứ đang được giải quyết".

Nhà thiết kế đăng video cập nhật diễn biến vụ việc và đính chính về việc công kích Jisoo trên trang cá nhân vào sáng 6.5

Nhà thiết kế cho hay việc bị phớt lờ suốt 6 tháng mà không có bất kỳ phản hồi nào từ phía Jisoo khiến anh bức xúc. Những ngày qua, anh bị một số dân mạng chỉ trích vì nhắc tới thành viên Blackpink. Benjamin khẳng định việc nhắc thẳng tên người đẹp chỉ nhằm mục đích lấy lại đồ thiết kế.

"Tôi sẽ không xin lỗi. Dù tôi có nhắc đến tên Jisoo, tôi tin rằng toàn bộ ê kíp của cô ấy cần nhận ra rằng họ phải đối xử tốt hơn với người khác trong tương lai. Nếu có vấn đề thì bạn cần phải giải quyết nó. Việc không phản hồi suốt 6 tháng là điều không thể chấp nhận", Benjamin khẳng định.

Trước đó, nhà sáng lập thương hiệu thời trang Judassime còn bày tỏ sự bức xúc khi đăng tải video với tiêu đề "Team Jisoo đã lấy đồ của tôi"

Sau khi vụ việc gây chú ý, tình hình được cho là đã có tiến triển nhất định. Nhà thiết kế tiết lộ phía đối tác tại Mỹ đã liên hệ và thông báo sẽ cử nhân sự sang Hàn Quốc để xử lý, đồng thời bày tỏ kỳ vọng toàn bộ các nhà thiết kế tham gia dự án sẽ sớm nhận lại sản phẩm của mình. Dù vậy, nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc chậm trễ vẫn chưa được làm rõ.

Hiện phía Blissoo - công ty quản lý của Jisoo vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về sự việc.



