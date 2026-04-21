Jisoo (BlackPink) lên tiếng về cáo buộc bạo hành, quấy rối tình dục của anh trai

Ngày 20.4, công ty quản lý cá nhân của Jisoo là BLISSOO đã đưa ra thông báo pháp lý chi tiết thông qua luật sư Eun Hyun Ho, đến từ hãng luật Kim & Chang, nhằm phản bác những tin đồn và suy đoán đang lan truyền trên mạng.

Jisoo khẳng định không liên quan đến những tranh cãi đời tư đang lan truyền trên mạng xã hội của anh trai Ảnh: Kbizoom

Động thái cứng rắn từ phía Jisoo

Phía công ty nhấn mạnh rằng vụ việc đang gây tranh cãi, được cho là liên quan đến một cá nhân trong gia đình Jisoo, hoàn toàn không liên quan đến cô cũng như công ty. "Chúng tôi khẳng định rõ ràng rằng vụ việc hiện tại hoàn toàn không liên quan đến nghệ sĩ cũng như BLISSOO. Phần lớn các thông tin đang lan truyền trên mạng chỉ là suy đoán chưa được kiểm chứng hoặc là những nội dung sai sự thật", thông báo nêu rõ.

Đồng thời, công ty bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc trước việc nhiều thông tin mang tính phỉ báng đã liên kết Jisoo với vụ việc. BLISSOO cho biết Jisoo đã sống độc lập trong nhiều năm, rời xa gia đình từ sớm do bắt đầu sự nghiệp thực tập sinh khi còn rất trẻ: "Nghệ sĩ đã sớm tự lập từ thời còn là thực tập sinh và sống tách biệt với gia đình trong một thời gian dài. Do đó, nghệ sĩ không ở trong hoàn cảnh có thể nắm rõ hoặc can thiệp vào đời sống cá nhân của người liên quan". Thông tin này được đưa ra nhằm bác bỏ những suy đoán cho rằng Jisoo có thể biết hoặc có liên quan đến sự việc anh trai bị cáo buộc bạo hành và tấn công tình dục.

Do có thời gian thực tập sinh dài và sống tự lập khi còn rất trẻ, nên Jisoo không nắm rõ đời sống riêng tư của các thành viên trong gia đình Ảnh: Instagram sooyaaa_

Công ty cũng lên tiếng về tin đồn cho rằng anh trai Jisoo có liên quan đến hoạt động của công ty BLISSOO: "Trong quá trình chuẩn bị thành lập BLISSOO, nghệ sĩ có nhận một số hỗ trợ mang tính hạn chế từ gia đình, chủ yếu dưới hình thức truyền đạt thông tin và đưa ra lời khuyên. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, không có bất kỳ thành viên nào trong gia đình nhận thù lao từ công ty hoặc tham gia vào quá trình ra quyết định. Sau giai đoạn ban đầu, BLISSOO được vận hành hoàn toàn độc lập. Đặc biệt, các thông tin như 'người này cùng nghệ sĩ thành lập công ty' hay 'đang giữ vai trò điều hành hoặc là CEO của BLISSOO' đều hoàn toàn không đúng sự thật. Người này hiện không có bất kỳ mối liên hệ nào với BLISSOO về mặt pháp lý hay kinh doanh".

Ngoài ra, luật sư Eun Hyun Ho cũng xác nhận BLISSOO và Jisoo không hề cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ tài chính hay pháp lý nào cho người liên quan trong vụ cáo buộc trên, đồng thời không có kế hoạch thực hiện các hỗ trợ như vậy trong tương lai. Hai bên cũng không có bất kỳ sự giao lưu hay can dự nào tới sự việc đang được đề cập.

Trước tình trạng lan truyền thông tin sai lệch, BLISSOO đưa ra cảnh báo mạnh mẽ: "Chúng tôi sẽ áp dụng mọi biện pháp pháp lý dân sự và hình sự đối với các cá nhân tạo dựng hoặc phát tán thông tin sai sự thật, phỉ báng nghệ sĩ hoặc lợi dụng tên tuổi, hình ảnh của Jisoo trong những sự việc không liên quan".

Phía công ty cảnh báo sẽ có những biện pháp xử lý mạnh tay với các hành vi lan truyền thông tin sai lệch Ảnh: Instagram sooyaaa_

Công ty cũng nhấn mạnh rằng những trường hợp tái phạm sẽ phải đối mặt với các biện pháp xử lý nghiêm khắc, không có ngoại lệ hay thỏa hiệp.

Sự việc bắt đầu khi xuất hiện thông tin anh trai Jisoo bị bắt giữ với cáo buộc quấy rối tình dục một nữ streamer, sau đó bị người vợ thứ hai lên tiếng tố cáo bạo hành. Vụ việc nhanh chóng lan rộng trên các diễn đàn và mạng xã hội, kéo theo nhiều suy đoán trái chiều.

Thông báo từ BLISSOO được xem là động thái rõ ràng nhằm tách biệt Jisoo khỏi ồn ào, đồng thời bảo vệ danh tiếng của nữ idol trước làn sóng tranh luận ngày càng gia tăng trên không gian mạng.