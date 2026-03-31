Mỹ mở chiến dịch chống 'thông tin sai lệch' trên toàn cầu

Theo The Guardian dẫn một bức điện tín do Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ký ngày 30.3, các cơ quan ngoại giao Mỹ được chỉ đạo tăng cường phản ứng trước thông tin sai lệch, trong bối cảnh Washington đối mặt các chiến dịch gây ảnh hưởng từ Iran, Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhìn Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 26.3.2026 ẢNH: REUTERS

Bức điện tín đề ra 5 mục tiêu chính, gồm phản bác thông điệp thù địch, mở rộng tiếp cận thông tin, vạch trần hoạt động của đối phương, nâng cao tiếng nói ủng hộ Mỹ tại địa phương và "kể câu chuyện của nước Mỹ". Các đại sứ quán Mỹ được khuyến khích hợp tác với người có ảnh hưởng, học giả và lãnh đạo cộng đồng nhằm truyền tải thông điệp theo cách "địa phương hóa", giảm cảm giác bị áp đặt từ Washington.

Tài liệu yêu cầu phối hợp với đơn vị Tác chiến hỗ trợ thông tin quân sự (MISO) thuộc Lầu Năm Góc - lực lượng chuyên về tác chiến tâm lý. Đây là bước đi hiếm hoi khi kết hợp trực tiếp ngoại giao công chúng với hoạt động quân sự trong lĩnh vực thông tin.

Bức điện tín đồng thời đánh giá cao nền tảng X của tỉ phú Elon Musk, đặc biệt là tính năng "Ghi chú cộng đồng", như một công cụ "sáng tạo" giúp kiểm chứng thông tin mà không ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận.

Tuy nhiên, sự ủng hộ này được đưa ra khi Liên minh châu Âu (EU) vừa phạt X 137,5 triệu USD theo Đạo luật dịch vụ kỹ thuật số và mở thêm các cuộc điều tra liên quan thuật toán và trí tuệ nhân tạo của nền tảng.

Ngoài ra, các cơ quan ngoại giao Mỹ được yêu cầu tăng cường nhận diện các chương trình viện trợ của Mỹ thông qua việc sử dụng "thương hiệu nổi bật, mang đậm dấu ấn quốc kỳ", đồng thời mở rộng cung cấp tin tức quốc tế và phân tích bằng ngôn ngữ địa phương tại những khu vực bị cho là "tuyên truyền chống Mỹ lan tràn hoặc nơi thông tin bị hạn chế".

Hơn 700 "không gian Mỹ" - các trung tâm văn hóa và trao đổi do Washington tài trợ - cũng sẽ được định vị lại như các nền tảng thúc đẩy thông tin mở và tự do ngôn luận trên toàn cầu.

Bộ Ngoại giao Mỹ chưa bình luận về nội dung bức điện tín.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực chống thông tin sai lệch của Mỹ gần đây bị thu hẹp. Năm 2025, Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) giải thể lực lượng đặc nhiệm chống ảnh hưởng nước ngoài, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đóng cửa một số đơn vị chuyên trách.