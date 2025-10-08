Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Venezuela cảnh báo Đại sứ quán Mỹ bị tấn công

Trí Đỗ
Trí Đỗ
08/10/2025 04:44 GMT+7

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro ngày 6.10 cho biết nước này đã cảnh báo Mỹ về một "chiến dịch cờ giả" do các phần tử cực đoan trong phe cánh hữu Venezuela lên kế hoạch, nhằm đặt chất nổ tại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Caracas, theo Reuters.

Ông Maduro cho biết Venezuela đã nhận được thông tin từ 2 nguồn đáng tin cậy từ trong nước lẫn quốc tế về thông tin trên. Hiện Venezuela đã xác định được kẻ chủ mưu và đang truy bắt những người liên quan, song chưa công bố danh tính.

Venezuela cảnh báo về kế hoạch tấn công Đại sứ quán Mỹ tại Caracas - Ảnh 1.

Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela ngày 6.10

Ảnh: Reuters

Trước tình hình trên, chính phủ Venezuela đã tăng cường biện pháp bảo vệ đối với khu phức hợp ngoại giao Mỹ, đồng thời thông báo cho một đại sứ quán châu Âu đóng vai trò đầu mối để thông báo tình hình. Sau khi Mỹ và Venezuela cắt quan hệ ngoại giao năm 2019, Đại sứ quán Mỹ ở Caracas đã đóng cửa tới nay. Song, cơ quan này vẫn duy trì một nhóm nhân viên địa phương chịu trách nhiệm về an ninh và bảo trì cơ sở.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng song phương Mỹ - Venezuela gia tăng. Theo tờ The New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.10 đã yêu cầu Đặc phái viên Richard Grenell dừng mọi nỗ lực tiếp xúc và hủy kế hoạch đạt thỏa thuận ngoại giao với chính quyền Tổng thống Maduro.

Ông Trump hủy đàm phán, Venezuela cảnh báo âm mưu tấn công Đại sứ quán Mỹ

Trước đó, ông Trump ngày 5.10 cho hay Mỹ sẽ cân nhắc hoạt động tấn công băng nhóm buôn bán ma túy trên đất liền. Mỹ còn triển khai nhiều khí tài quân sự đến vùng biển Caribbean với lý do đối phó các băng nhóm tội phạm buôn ma túy. Về phần mình, Tổng thống Maduro phủ nhận việc Venezuela dính líu đến buôn bán ma túy, đồng thời đề nghị nối lại các cuộc đàm phán với Washington thông qua Đặc phái viên Grenell.

Tin liên quan

Ông Trump thông báo Mỹ tấn công thêm một 'tàu ma túy' ngoài khơi Venezuela

Ông Trump thông báo Mỹ tấn công thêm một 'tàu ma túy' ngoài khơi Venezuela

Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tấn công một tàu nữa mà họ cho là chở ma túy ngoài khơi Venezuela và có thể tấn công hoạt động buôn ma túy trên đất liền.

Ông Trump hủy đàm phán với Venezuela, Caracas cảnh báo âm mưu tại Đại sứ quán Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Donald Trump đại sứ quán đàm phán Venezuela
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận