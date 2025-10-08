Venezuela cảnh báo Đại sứ quán Mỹ bị tấn công

Ông Maduro cho biết Venezuela đã nhận được thông tin từ 2 nguồn đáng tin cậy từ trong nước lẫn quốc tế về thông tin trên. Hiện Venezuela đã xác định được kẻ chủ mưu và đang truy bắt những người liên quan, song chưa công bố danh tính.

Quang cảnh bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela ngày 6.10 Ảnh: Reuters

Trước tình hình trên, chính phủ Venezuela đã tăng cường biện pháp bảo vệ đối với khu phức hợp ngoại giao Mỹ, đồng thời thông báo cho một đại sứ quán châu Âu đóng vai trò đầu mối để thông báo tình hình. Sau khi Mỹ và Venezuela cắt quan hệ ngoại giao năm 2019, Đại sứ quán Mỹ ở Caracas đã đóng cửa tới nay. Song, cơ quan này vẫn duy trì một nhóm nhân viên địa phương chịu trách nhiệm về an ninh và bảo trì cơ sở.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng song phương Mỹ - Venezuela gia tăng. Theo tờ The New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6.10 đã yêu cầu Đặc phái viên Richard Grenell dừng mọi nỗ lực tiếp xúc và hủy kế hoạch đạt thỏa thuận ngoại giao với chính quyền Tổng thống Maduro.

Trước đó, ông Trump ngày 5.10 cho hay Mỹ sẽ cân nhắc hoạt động tấn công băng nhóm buôn bán ma túy trên đất liền. Mỹ còn triển khai nhiều khí tài quân sự đến vùng biển Caribbean với lý do đối phó các băng nhóm tội phạm buôn ma túy. Về phần mình, Tổng thống Maduro phủ nhận việc Venezuela dính líu đến buôn bán ma túy, đồng thời đề nghị nối lại các cuộc đàm phán với Washington thông qua Đặc phái viên Grenell.