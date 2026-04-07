Jisoo (BlackPink) 'chơi lớn', tặng túi Dior cho nhân viên

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
07/04/2026 16:30 GMT+7

Hành động tặng quà bất ngờ của Jisoo dành cho đội ngũ công ty riêng BLISSOO không chỉ khiến cộng đồng mạng ngưỡng mộ mà còn cho thấy phong cách lãnh đạo hào phóng, gần gũi của nữ thần tượng, Kbizoom đưa tin ngày 7.4.

Mới đây, các nhân viên thuộc Công ty BLISSOO do Jisoo thành lập đã chia sẻ loạt hình ảnh trên mạng xã hội, khoe những món quà xa xỉ được chính nữ idol gửi tặng. Đi kèm với đó là những dòng trạng thái như: "Yêu chị CEO", "Jisoo là tuyệt nhất" hay "Cảm ơn sếp", phần nào thể hiện mối quan hệ thân thiết, tích cực giữa cô và đội ngũ của mình.

Nhân viên Công ty BLISSOO hào hứng khoe quà tặng "khủng" từ CEO Jisoo

Jisoo ghi điểm với phong cách lãnh đạo hào phóng

Theo đó, món quà mà Jisoo dành tặng nhân viên của mình là những chiếc túi cao cấp đến từ nhà mốt Dior, nơi cô đang giữ vai trò đại sứ toàn cầu. Truyền thông cho biết có ít nhất bốn chiếc túi được trao tặng và đăng tải công khai, mỗi sản phẩm có giá trị hơn 72 triệu đồng. Trong đó, một mẫu túi được niêm yết trên website chính thức với mức giá khoảng 80 triệu đồng.

Thay vì gây tranh cãi, câu chuyện này lại nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của Jisoo không chỉ thể hiện sự tinh tế trong cách đối xử với nhân viên mà còn phản ánh hình ảnh một nhà lãnh đạo trẻ hiện đại, qua đó làm nổi bật sự hào phóng và phong cách điều hành cởi mở của cô, cũng như môi trường làm việc thân thiện tại công ty.

Jisoo đang xây dựng một môi trường làm việc tích cực và thân thiện tại công ty riêng

Trong thời gian qua, Jisoo tích cực phát triển các hoạt động độc lập thông qua Công ty BLISSOO, đồng thời cân bằng giữa sự nghiệp âm nhạc và diễn xuất. Chị cả BlackPink gần đây xuất hiện trong một series của Netflix và nhận được lời khen từ tạp chí TIME

Không dừng lại ở đó, Jisoo dự kiến sẽ tham dự Liên hoan phim Canneseries 2026 diễn ra tại Pháp vào ngày 23.4 tới. Tại đây, cô được vinh danh với giải thưởng "Ngôi sao đang lên Madame Figaro".

Dù diễn xuất còn gây nhiều tranh cãi nhưng Jisoo được đánh giá cân bằng khá tốt giữa sự nghiệp âm nhạc và điện ảnh

Từ một thần tượng toàn cầu đến CEO công ty riêng, Jisoo đang từng bước định hình lại hình ảnh và sự nghiệp của mình. Không chỉ ghi dấu bằng tài năng, cô còn cho thấy phong cách lãnh đạo ấn tượng, nơi sự tinh tế và hào phóng cùng song hành.

Jisoo (BlackPink) nhận giải thưởng tại LHP Canneseries dù diễn xuất gây tranh cãi

Jisoo (BlackPink) nhận giải thưởng tại LHP Canneseries dù diễn xuất gây tranh cãi

Jisoo - thành viên nhóm BlackPink sẽ được vinh danh với giải thưởng 'Ngôi sao đang lên Madame Figaro' tại Liên hoan phim Canneseries 2026. Giải thưởng nhằm ghi nhận tầm ảnh hưởng toàn cầu của nữ nghệ sĩ trong các lĩnh vực âm nhạc, thời trang và giải trí, Kbizoom đưa tin ngày 12.3.

JISOO Dior Quà tặng
