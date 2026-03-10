Jisoo (BlackPink) bị khán giả đồng loạt kêu gọi 'đừng đóng phim nữa'

Chị cả của BlackPink một lần nữa phải đối mặt với nhiều chỉ trích về khả năng diễn xuất sau khi dự án phim truyền hình mới ra mắt. Thậm chí, một số người còn kêu gọi tẩy chay và cho rằng Jisoo nên dừng đóng phim, Kbizoom đưa tin ngày 9.3.

Cảnh khóc gây tranh cãi của Jisoo trong phim mới Boyfriend on Demand Ảnh: Netflix

Diễn xuất thiếu chiều sâu cảm xúc

Theo một bài bình luận mới đây của trang tin Hàn Quốc TV Daily, Jisoo liên tục nhận các đánh giá trái chiều kể từ khi ra mắt với vai trò diễn viên trong bộ phim truyền hình đầu tay Snowdrop. Bài viết cho rằng dù đã thử sức ở nhiều thể loại và vai diễn khác nhau, phong cách diễn xuất của nữ idol vẫn chưa có nhiều thay đổi tích cực và tiếp tục khiến khán giả thất vọng.

Sau Snowdrop, Jisoo tiếp tục tham gia một số dự án khác như Newtopia và bản chuyển thể từ tiểu thuyết mạng nổi tiếng Omniscient Reader's Viewpoint. Dù được ghi nhận là sẵn sàng thử nhiều dạng nhân vật, một số nhà phê bình cho rằng diễn xuất của cô vẫn còn hạn chế, đặc biệt ở khả năng thể hiện cảm xúc và cách xử lý lời thoại.

Cuộc tranh luận mới đây bùng lên sau khi series gốc của Netflix mang tên Boyfriend On Demand ra mắt. Một bộ phận khán giả kỳ vọng Jisoo sẽ có bước tiến rõ rệt trong diễn xuất, song các ý kiến phê bình cho rằng màn thể hiện của cô vẫn gượng gạo, đơ cứng và thiếu chiều sâu cảm xúc.

Theo bài bình luận, những phân cảnh cần sự phát triển cảm xúc theo tiến trình lại trở nên nhạt nhòa do biểu cảm khuôn mặt không rõ nét và giọng thoại đơn điệu.

Bài viết cũng đề cập đến một số phân cảnh cao trào trong phim, nơi cảm xúc của câu chuyện được cho là bị giảm sức thuyết phục bởi màn thể hiện chưa đủ mạnh của nữ chính. Điều này, theo tác giả bài bình luận, khiến khán giả khó hoàn toàn nhập tâm vào mạch truyện.

Khán giả kêu gọi với diễn xuất vụng về, Jisoo đừng tự biến mình thành trò cười nữa Ảnh: Netflix

Tranh luận càng trở nên sôi nổi trong buổi họp báo ra mắt phim. Do trước đây Jisoo hiếm khi trả lời phỏng vấn liên quan đến diễn xuất, nhiều phóng viên kỳ vọng cô sẽ chia sẻ về những nỗ lực cải thiện khả năng của mình. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chỉ bày tỏ mong muốn khán giả cảm thấy cô phù hợp với nhân vật trong dự án mới.

Với một số nhà phê bình, câu trả lời này được cho là chưa đủ thỏa đáng, bởi họ mong đợi những chia sẻ cụ thể hơn về quá trình chuẩn bị vai diễn hoặc các bước cô thực hiện để nâng cao kỹ năng diễn xuất.

Đạo diễn Kim Jeong Sik - người phụ trách dự án, đã lên tiếng bảo vệ Jisoo tại sự kiện. Ông cho rằng khán giả sẽ thấy nỗ lực có thể vượt qua năng khiếu. Tuy vậy, công chúng cho rằng khán giả thường đánh giá diễn viên dựa trên những gì thể hiện trên màn ảnh, chứ không phải những nỗ lực phía sau hậu trường.

Bài viết cũng nhấn mạnh nhiều thần tượng Kpop khi chuyển sang diễn xuất đã cố gắng để vượt qua định kiến bằng sự tiến bộ rõ rệt trong các vai diễn. Trong khi đó, việc Jisoo nhiều lần đảm nhận vai chính dù liên tục vấp phải tranh cãi khiến một số khán giả đặt câu hỏi liệu danh tiếng toàn cầu của cô có giúp mang lại nhiều cơ hội hơn hay không.

Bên cạnh đó, việc những thần tượng nổi tiếng như Jisoo được giao vai diễn trong các dự án phim lớn cũng khiến khán giả bất bình. Một số ý kiến cho rằng danh tiếng sẵn có giúp họ dễ dàng tiếp cận cơ hội diễn xuất, trong khi nhiều diễn viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản lại phải chật vật tìm vai. Điều này khiến câu chuyện về sự công bằng trong ngành giải trí tiếp tục trở thành chủ đề gây tranh cãi.

Nhan sắc xinh đẹp cũng không cứu nổi kỹ năng diễn xuất tệ hại của Jisoo Ảnh: Netflix

Dù vậy, bài bình luận cũng thừa nhận những thành tựu nổi bật của Jisoo với tư cách thành viên BlackPink cũng như vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu cho nhiều nhãn hàng lớn. Ảnh hưởng của cô trong lĩnh vực âm nhạc và thời trang vẫn được đánh giá cao.

Tuy nhiên, tác giả kết luận rằng nếu Jisoo muốn tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất một cách nghiêm túc, cô cần thuyết phục khán giả bằng sự tiến bộ rõ rệt qua từng vai diễn. Nếu không, tranh cãi về khả năng diễn xuất có thể ảnh hưởng đến vị thế của nữ thần tượng trong tương lai.