Jisoo (BlackPink) đụng độ Han So Hee tại sự kiện, ai sẽ thắng thế?

Triển lãm Christian Dior: Exhibition of Dreams khai mạc tại Seoul (Hàn Quốc), thu hút sự quan tâm từ giới truyền thông và người hâm mộ trên toàn châu Á. Là hai đại sứ thương hiệu Dior đình đám của làng giải trí Hàn, Jisoo và Han So Hee khiến công chúng không khỏi so sánh.

Jisoo chiếm trọn spotlight với diện mạo nữ thần

Jisoo chiếm trọn spotlight tại sự kiện với tạo hình sang trọng, cổ điển chuẩn quý cô Dior ẢNH: @JISOOONLY

Jisoo xuất hiện như một nữ thần với chiếc đầm đen cổ yếm, khéo léo khoe vẻ đẹp thanh lịch đặc trưng của mình. Thiết kế dáng ngắn giúp người đẹp khoe đôi chân thon dài cùng kiểu tóc mái trẻ trung, toát lên thần thái chuẩn mực của một quý cô Dior chính hiệu. Với lối trang điểm nhẹ nhàng cùng làn da sáng mịn, cô nàng trông vừa sang trọng, vừa gần gũi. Không chỉ đẹp về hình thức, phong thái tự tin, nhẹ nhàng của Jisoo khi giao lưu với báo chí và khách mời quốc tế đã giúp cô hoàn toàn chiếm trọn spotlight tại sự kiện.

Han So Hee lựa chọn phong cách thanh lịch, trưởng thành

Han So Hee chọn hướng đi có phần thanh lịch và an toàn ẢNH: TV REPORT

Sau những scandal xoay quanh chuyện tình cảm, Han So Hee đã chọn hướng đi có phần thanh lịch và an toàn hơn. Nữ diễn viên xuất hiện trong bộ đầm trắng dáng dài đầy thanh lịch, thiết kế cổ chữ V tinh tế. Cô kết hợp cùng mái tóc xoăn nhẹ, nhuộm đen tuyền và kiểu trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu, tạo nên một tổng thể vừa sắc sảo vừa thu hút.

Mingyu (Seventeen) xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao trong bộ vest Dior ẢNH: @MIN9YU_KIM_

Bên cạnh hai "nàng thơ" của Dior, sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt trẻ nổi bật như Mingyu (Seventeen) xuất hiện với vẻ ngoài bảnh bao trong bộ vest Dior cách điệu. Với chiều cao nổi bật và phong cách lịch lãm, nam thần tượng nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan quốc tế.

Hay TXT - nhóm nhạc gen 4 nổi tiếng toàn cầu, chọn phong cách hiện đại, năng động nhưng vẫn giữ được tinh thần thanh lịch của Dior. Mỗi thành viên đều diện những bộ suit cắt may chỉn chu, phối hợp hài hòa giữa chất liệu và phụ kiện.