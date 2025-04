Han So Hee thừa nhận 'sai lầm' sau ồn ào tình cảm

Tháng 3.2024, Han So Hee xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol, nhưng chỉ hai tuần sau, cặp đôi tuyên bố chia tay. Mối quan hệ này đã làm dấy lên nhiều tranh cãi khi một số tin đồn cho rằng Han So Hee liên quan đến việc chia tay giữa Ryu Jun Yeol và bạn gái cũ, ca sĩ kiêm diễn viên Lee Hyerii. Những ồn ào kéo theo khiến nữ diễn viên sinh năm 1993 chịu nhiều chỉ trích, thậm chí bị nhãn hàng cắt hợp đồng quảng cáo.



Han So Hee bày tỏ mong muốn sống từng ngày theo cách của riêng mình, không đặt áp lực phải luôn hoàn hảo ẢNH: @XEESOXEE

Trong bài viết mới nhất, Han So Hee không trực tiếp đề cập đến lùm xùm tình ái, mà chọn cách chia sẻ về những suy ngẫm trong cuộc sống. Cô viết: “Tôi thường nhìn lại quá khứ để hiểu rõ hơn về hiện tại. Có những lúc tôi nghĩ mình đúng, nhưng rồi nhận ra đó là sai lầm. Dù vậy, tôi không muốn mãi đắm chìm trong tiếc nuối”.

Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn sống từng ngày theo cách của riêng mình, không đặt áp lực phải luôn hoàn hảo. "Hạnh phúc đôi khi chỉ là những khoảnh khắc nhỏ bé, đến một cách bất ngờ khi ta sống hết mình với hiện tại. Có lẽ đó là lý do để chúng ta tiếp tục tiến lên", cô tâm sự. Han So Hee cũng gửi lời nhắn nhủ đến người hâm mộ, nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe và sự kết nối chân thành. Cô hy vọng những chia sẻ của mình, dù đôi khi "hơi lộn xộn", sẽ mang lại nụ cười hoặc một khoảnh khắc dừng lại để lắng nghe bản thân cho người đọc. "Tôi không hứa hẹn điều gì quá to lớn, chỉ mong mọi người chăm sóc bản thân và rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau", cô viết.

Năm 2024, Han So Hee xác nhận hẹn hò Ryu Jun Yeol nhưng chỉ sau 2 tuần, cả hai đã chia tay khá ồn ào ẢNH: DISPATCH

Dù không thường xuyên cập nhật mạng xã hội, Han So Hee cho biết cô dự định dành nhiều thời gian hơn để giao lưu với khán giả sau khi hoàn thành các dự án phim ảnh. Bài đăng của cô đi kèm một bức ảnh với dòng chú thích: "Giả vờ như đã sống cả một đời", khiến nhiều người tò mò về tâm trạng hiện tại của nữ diễn viên.

Sự trở lại lần này của Han So Hee được xem là nỗ lực để vượt qua những sóng gió trước đó. Cô từng gây ấn tượng qua các vai diễn trong The World of the Married, Nevertheless, My Name và gần đây nhất là Gyeongseong Creature. Với tài năng và ngoại hình nổi bật, Han So Hee vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất, bất chấp những thử thách cá nhân.

Hiện tại, nữ diễn viên đang tập trung vào công việc và dần lấy lại sự cân bằng. Những lời chia sẻ chân thành của cô như một cách để khép lại quá khứ và hướng tới tương lai tích cực hơn.