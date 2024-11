Mỹ nhân Han So Hee bị tố khai gian tuổi và sự thật phía sau

Han So Hee vướng tranh cãi vì vấn đề tuổi tác ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo Koreaboo, gần đây, có một bức ảnh lan truyền được cho là bằng chứng cho thấy Han So Hee sinh năm 1993, không phải sinh năm 1994 như phía ê kíp của nữ diễn viên đưa ra bấy lâu nay. Điều này làm dấy lên những cuộc tranh luận nhắm vào sao phim Thế giới hôn nhân, thậm chí nhiều dân mạng để lại những bình luận tiêu cực, chỉ trích cô khai gian tuổi.



Trước những ý kiến trái chiều, hôm 31.10, Han So Hee thông qua công ty quản lý đã công khai giải thích trong một tuyên bố với TenAssia. Người đẹp 9X giải thích: "Khi tôi sắp vào lớp bốn, tôi bị đưa đến Ulsan vì mẹ tôi bị truy nã. Sau đó, tôi phải ở nhà một năm mà không được đi học. Sau khi mẹ tôi bị giam giữ, tôi trở về Wonju và đi học lại lớp bốn". Cô giải thích thêm rằng cô đã học cùng lớp với lứa học sinh sinh năm 1994 kể từ đó.

Sau những chia sẻ ở trên, không ít dân mạng bày tỏ sự thấu hiểu, cảm thông với Han So Hee, mong mọi người ngừng lan truyền những thông tin tiêu cực vấn đề tuổi tác của cô cũng như đưa ra những bình luận mang tính công kích, hạ bệ nữ diễn viên.



Nữ diễn viên 31 tuổi nhiều lần gặp rắc rối, tai tiếng vì mẹ ẢNH: INSTAGRAM NV

Danh tiếng của Han So Hee cũng bị ảnh hưởng không ít vì mẹ ruột. Hồi tháng 9.2024, truyền thông Hàn đưa tin mẹ của nữ diễn viên bị cảnh sát bắt giữ với cáo buộc mở sòng bạc bất hợp pháp. Có thông tin rằng người phụ nữ này đã điều hành tổng cộng 12 địa điểm đánh bạc ở Ulsan, Wonju, kể từ năm 2021. Trước đó, bà cũng có nhiều tiền án khác, bao gồm lừa đảo, bị phạt tiền vì đánh bạc bất hợp pháp…

Hồi 2020, Han So Hee từng lên tiếng xin lỗi khi mẹ ruột bị tố lừa tiền người khác đồng thời chia sẻ: "Khi viết những dòng này với cảm giác xấu hổ, tôi hy vọng sẽ không còn nạn nhân nào nữa". Sao phim My Name cũng tiết lộ cha mẹ đã ly hôn khi mình còn nhỏ và sau đó cô ở với ông bà. Quá trình trưởng thành, người đẹp ít ở cùng mẹ, chủ yếu sống với bà và mãi sau này mới biết đến những khoản nợ của mẹ.

"Sau khi ra mắt, tôi đã liên lạc với những chủ nợ từ đó biết rằng mẹ tôi đã vay tiền bằng cách sử dụng tên và công việc của tôi làm lá chắn mà không trả lại. Số tiền bà vay bằng cách sử dụng tên tôi và do đó số nợ mà tôi phải gánh chịu là quá lớn. Tôi rất tiếc khi sự bất cẩn của mình đã dẫn đến việc tạo ra thêm nhiều nạn nhân nữa, vì phán đoán thiếu chín chắn và thiếu kinh nghiệm của tôi cho rằng điều duy nhất cần làm là trả nợ", So Hee từng bộc bạch.

Han So Hee là một trong những nữ diễn viên được săn đón nhất tại Hàn Quốc ẢNH: INSTAGRAM NV

Han So Hee (tên thật: Lee So Hee), cô bắt đầu gia nhập làng giải trí vào năm 2016 rồi có cơ hội tham gia một số bộ phim: Thế giới hợp nhất, Hoa tiền, Lang quân 100 ngày… trước khi tạo ra bước đột phá với vai "tiểu tam" trong Thế giới hôn nhân (2020). 4 năm qua, cô là nữ diễn viên trẻ được săn đón rầm rộ ở Hàn Quốc, góp mặt trong các dự án đáng chú ý: Dẫu biết, My name, Sinh Vật Gyeongseong…

Nhờ nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng sức ảnh hưởng qua các vai diễn, cô được nhiều thương hiệu săn đón, đắt show quảng cáo, sự kiện. Hồi tháng 3.2024, danh tiếng của Han So Hee bị sụt giảm đáng kể vì mối tình ồn ào với Ryu Jun Yeol.