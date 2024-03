Han So Hee chia tay bạn trai sau loạt lùm xùm

Han So Hee và Ryu Joon Yeol quyết định chia tay sau những ồn ào INSTAGRAM NV

Thông tin Han So Hee và Ryu Joon Yeol chia tay được đại diện của cả hai nghệ sĩ xác nhận với truyền thông vào chiều 30.3. 9Ato Entertainment - công ty quản lý của nữ diễn viên 30 tuổi, cho biết: "Cả hai đều nhận ra rằng sự nghiệp diễn viên của họ là quan trọng hơn cả. Chúng tôi hứa sẽ không để nghệ sĩ lãng phí cảm xúc của mình vào các vấn đề cá nhân nữa". Phía này cũng cho biết người đẹp phim Thế giới hôn nhân đã gây phiền toái cho bản thân và công chúng vì cảm xúc cá nhân, công ty xin chịu trách nhiệm vì không chăm sóc tốt nghệ sĩ của mình và hứa sẽ trở lại với hình ảnh tích cực hơn. Trong khi đó, đại diện của nam diễn viên phim Reply 1988 cũng xác nhận thông tin kể trên và cho biết họ không có gì khác để nói.



Chuyện Han So Hee và Ryu Joon Yeol "đường ai nấy đi" chỉ sau 2 tuần bị khui chuyện hẹn hò lập tức thu hút sự quan tâm của dân mạng Hàn Quốc cũng như quốc tế. Dân tình hy vọng ồn ào tình cảm của hai diễn viên này sẽ chấm dứt sau nhiều ngày khiến cộng đồng mạng liên tục "dậy sóng".

Chuyện tình của cặp đôi nổi tiếng xứ kim chi kết thúc trong thị phi DISPATCH

Lùm xùm tình ái của cặp đôi này trở thành tâm điểm chú ý trên khắp các trang tin, mạng xã hội từ Hàn Quốc cho đến Việt Nam. Mọi ồn ào bắt đầu từ ngày 15.3, khi Han So Hee và Ryu Joon Yeol bị bắt gặp cùng du lịch ở Hawaii. Ngay sau đó, Hyeri - bạn gái cũ của Ryu (họ đã xác nhận chia tay vào tháng 11.2023), đăng story: "Thật thú vị" trên Instagram và hủy theo dõi nam diễn viên. Từ đó, Han So Hee vướng nghi vấn qua lại với tài tử sinh năm 1986 trong lúc anh vẫn ở bên bạn gái cũ. Ban đầu, cô phủ nhận chuyện hẹn hò hay làm "kẻ thứ ba" và đăng story được cho là "đá xéo" Hyeri.

Đến ngày ngày 16.3, Han So Hee xác nhận hẹn hò với Ryu Jun Yeol đồng thời gửi lời xin lỗi đến tình cũ của bạn trai và khẳng định cả hai gặp nhau khi Ryu đã chấm dứt mối quan hệ tình cảm với Hyeri. Nữ diễn viên phim My Name cũng liên tục giải thích, phân trần về mối quan hệ tình cảm của mình trên blog cá nhân nhưng sau đó đã ẩn hoặc xóa đi. Sự việc khiến người đẹp 9X bị nhiều người công kích, "ném đá" đồng thời đối mặt với nhiều suy đoán tiêu cực. Sau đó, Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị Dispatch tung ảnh cùng du lịch Hawaii, cho thấy cả hai khá căng thẳng, lo lắng trước phản ứng của dư luận. Họ trở về Hàn Quốc trên hai chuyến bay khác nhau.

Danh tiếng của Han So Hee bị ảnh hưởng không nhỏ vì ồn ào tình cảm INSTAGRAM NV

Sự việc dần lắng xuống sau khi Hyeri đăng bài xin lỗi sau khi xảy ra ồn ào xoay quanh mối quan hệ của Han So Hee, Ryu Jun Yeol và cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói, hành động. Tuy nhiên, đến hôm 29.3, Han So Hee lại "khuấy đảo" mạng xã hội với một bài đăng dài trên Instagram bày tỏ nỗi bức xúc vì bị tấn công, vướng những bình luận ác ý. Nữ diễn viên 30 tuổi cho rằng những suy đoán liên quan đến chuyện tình của mình khiến cô mệt mỏi, kiệt sức.

Bên cạnh đó, mỹ nhân 9X bày tỏ nỗi thất vọng khi Ryu Jun Yeol không lên tiếng trước lùm xùm tình cảm, khiến cô chịu nhiều đồn đoán tiêu cực. Nữ diễn viên cũng chất vấn Hyeri: "Có gì thú vị khi người yêu cũ của cô ấy có bạn gái mới?". Người đẹp còn bày tỏ rằng cô viết những lời này vì muốn bảo vệ những người hâm mộ đã cổ vũ cho mình, bảo vệ công ty đã phải chịu thiệt hại vì mình. Ngôi sao trẻ cũng xin lỗi vì phản ứng non nớt, bốc đồng của bản thân trước sự việc vừa qua.