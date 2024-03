Han So Hee tiếp tục lên tiếng về lùm xùm tình ái

Han So Hee mệt mỏi trước những đồn đoán, bình luận ác ý về mối quan hệ của cô với Ryu Jun Yeol INSTAGRAM NV

Trên Instagram, Han So Hee đăng tải dòng trạng thái dài, một lần nữa phủ nhận mạnh mẽ nghi vấn mối quan hệ của cô và Ryu Jun Yeol là "transit love" (chỉ mối quan hệ tình cảm bắt đầu ngay khi kết thúc mối tình trước đó mà không có khoảng nghỉ). Nữ diễn viên 30 tuổi cho rằng những suy đoán liên quan đến chuyện tình của mình và sao phim Reply 1988 khiến cô mệt mỏi, kiệt sức.



Mỹ nhân 9X khẳng định cô và bạn trai gặp nhau lần đầu vào tháng 11.2023 sau khi anh đã chia tay bạn gái cũ Hyeri. Người đẹp phim Thế giới hôn nhân nhấn mạnh cả hai chưa từng quen biết hay hợp tác với nhau trước đó, phủ nhận chuyện hai bên "mập mờ" từ khi Ryu còn quen người cũ. Cô cũng cho biết đã gửi lời xin lỗi đến Hyeri vì những ồn ào vừa qua và đã cố gắng liên hệ với đồng nghiệp này nhưng không được.

Nữ diễn viên thất vọng khi bạn trai giữ im lặng trước ồn ào tình cảm INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, Han So Hee bày tỏ nỗi thất vọng khi Ryu Jun Yeol không lên tiếng trước lùm xùm tình cảm, khiến cô chịu nhiều đồn đoán tiêu cực. "Tôi cũng bức xúc vì một người liên quan đến vấn đề này lại giữ im lặng", người đẹp nói.

Nữ diễn viên cũng chất vấn Hyeri vì dòng trạng thái: "Thật thú vị" mà người đẹp này đăng tải sau khi thông tin Han So Hee và Ryu Jun Yeol được lan truyền, từ đó gây ra nhiều tranh luận. "Điều tôi không hiểu là có gì thú vị khi người yêu cũ của cô ấy có bạn gái mới? Tôi không hiểu ý đồ của bài đăng ấy, nó đâu khiến người ta mong ngóng điều gì ngoài việc khiến mọi người nghĩ đây là hành động mỉa mai, gắn mác chúng tôi có' transit love' trong khi đây là một mối quan hệ bình thường xảy ra 4 tháng sau khi họ chia tay… Tôi không viết bài này để mong đợi nhận được lời xin lỗi cho tất cả những suy đoán và bình luận ác ý chỉ vì dòng trạng thái đó, tôi chỉ đơn giản là tò mò", người đẹp bộc bạch.

Những tranh cãi về mối quan hệ của bộ ba Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri bắt đầu khiến công chúng mệt mỏi INSTAGRAM NV

Han So Hee bày tỏ rằng cô viết những lời này vì muốn bảo vệ những người hâm mộ đã cổ vũ cho mình, bảo vệ công ty đã phải chịu thiệt hại vì mình. "Tôi có một nghề để nuôi sống mình và kế sinh nhai của tôi phụ thuộc vào tình yêu và niềm tin của công chúng. Một lần nữa, tôi muốn nhân cơ hội này xin lỗi vì phản ứng non nớt và không hoàn hảo của mình đối với sự việc vừa qua. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo với bạn rằng đây không phải là mối quan hệ 'transit love', từ mà tôi thậm chí không muốn nhắc đến. Tôi nói điều đó không phải vì tôi ảo tưởng mà vì đó là sự thật", sao phim My Name nói thêm.

Bài đăng của Han So Hee nhanh chóng nhận được sự chú ý từ đông đảo dân mạng với cuộc bình luận sôi nổi trên các diễn đàn. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, ngôi sao 30 tuổi đã xóa bài đăng. Trước hành động bộc phát của nữ diễn viên khi sự việc đang dần "nguội" đi, công ty chủ quản của cô cho biết họ không có bình luận gì.

Mối quan hệ giữa Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri đã gây bàn tán xôn xao suốt thời gian qua. Trước những lời đồn đoán không hay, Han từng nhiều lần lên tiếng thanh minh, phản pháo nhằm khẳng định cô không phải "kẻ thứ ba", Hyeri cũng đăng bài xin lỗi vì để xảy ra tranh cãi và cho biết sẽ cẩn trọng hơn trong lời nói, hành động