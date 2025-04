Park Han Byul 'sống như địa ngục' sau khi chồng đại gia vướng scandal chấn động

Park Han Byul bật khóc khi kể về quãng thời gian khó khăn ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV CHOSUN

Đầu tháng 4, Park Han Byul xuất hiện trong chương trình Dad and I của TV Chosun cùng cha sau nhiều năm sống kín tiếng. Trước ống kính, nữ diễn viên 41 tuổi giàn giụa nước mắt kể về giai đoạn tăm tối sau khi chồng đại gia vướng vòng lao lý hồi 2019.



Park Han Byul kể mình mắc chứng trầm cảm và ám ảnh xã hội. Mỹ nhân sinh năm 1984 nhớ lại chuỗi ngày đau khổ của mình: "Ngay cả khi tôi không ngủ suốt nhiều ngày liền, tôi vẫn không cảm thấy buồn ngủ, cũng chẳng muốn ăn. Tôi cứ lang thang quanh ngọn đồi phía sau nhà mình lúc 2, 3 giờ sáng như một kẻ điên". Sao phim Yêu trong đau thương tiếp tục: "Bố tôi cũng trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Mỗi đêm, ông ấy đều lặng lẽ ngồi uống rượu, gọi điện cho tôi và chỉ thở dài. Mặc dù ông ấy không nói một lời, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của cha chỉ từ tiếng thở dài của ông ấy".

6 năm qua, người đẹp xứ Hàn rời xa làng giải trí, sống kín tiếng trên đảo Jeju. Nhớ lại những gì đã trải qua khiến cô không cầm được nước mắt ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV CHOSUN

Bà mẹ hai con cho biết năm 2019, tất cả quảng cáo của cô bị hủy bỏ, các buổi tuyển chọn diễn viên đều thất bại. Người đẹp chuyển gia đình ra đảo Jeju để đảm bảo cuộc sống bình yên cho con nhưng vẫn liên tục bị đeo bám, quấy rối. Cô kể bản thân liên tục bắt gặp những người lạ tìm đến nhà khi chỉ có mình và con ở đó; mỗi khi mở TV, điện thoại, khắp nơi đều đang nói về mình. Chuỗi ngày ấy khiến sao phim Người tình của tôi ám ảnh, cô nghẹn ngào: "Tôi hoàn toàn bất lực và mỗi ngày trôi qua với tôi đều như địa ngục".

Nhớ lại áp lực dư luận cũng như những người xung quanh khiến Park Han Byun không kìm được nước mắt. Ngôi sao 8X xúc động kể nhiều người khuyên cô nên ly hôn. "Ngay cả mẹ chồng tôi cũng khóc và khuyên tôi ly hôn anh ấy vì cuộc sống của chính tôi", cô nói trong nước mắt. Bất chấp những điều đó, nữ diễn viên chọn ở lại với chồng và đưa gia đình vượt qua sóng gió. "Con tôi không làm gì sai vì vậy tôi không thể cướp đi gia đình của tụi nhỏ. Tôi đã đưa ra lựa chọn tốt nhất với tư cách là một người mẹ", người đẹp chia sẻ.

Sau sóng gió, nữ diễn viên chọn ở lại cùng chồng, tập trung chăm sóc hai con ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TV CHOSUN

Câu chuyện của Park Han Byul thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và nhận về nhiều phản ứng trái chiều sau khi phát sóng. Không ít dân mạng chỉ trích nữ diễn viên và đặt câu hỏi làm sao cô có thể xuất hiện trên sóng truyền hình khi chồng vướng tù tội vì bê bối Burning Sun gây chấn động dư luận một thời. Họ tuyên bố không ủng hộ sự trở lại của bà mẹ hai con. Tuy nhiên, số khác cho rằng việc chỉ trích, lên án Park Han Byul chỉ vì sự việc sai trái của chồng cô là hành động quá khắt khe.

Trước đó, vào đầu năm 2019, Park Han Byul vấp phải làn sóng chỉ trích từ công chúng khi chồng cô là doanh nhân Yoo In Suk (đối tác làm ăn với Seungri) có vai trò quan trọng trong bê bối Burning Sun. Scandal liên quan đến hộp đêm thác loạn này trở thành bê bối lớn nhất làng giải trí Hàn trong năm 2019. Đến tháng 6.2020, Yoo In Suk đã cúi đầu thừa nhận các cáo buộc liên quan đến mình: tham ô quỹ kinh doanh của công ty, môi giới mại dâm, vi phạm luật an toàn thực phẩm, vi phạm những hạn chế kinh tế… sau đó bị kết án 1 năm 8 tháng tù, nhưng được hưởng án treo trong 3 năm.

Sự nghiệp của Park Han Byul bị ảnh hưởng nặng nề vì bê bối của chồng ẢNH: NEWS1

Park Han Byul sinh năm 1984, cô được biết đến với nhiều bộ phim như: Tiếng hát bên sông Hàn, Định mệnh, Cô giúp việc tôi yêu, Mộc Lan thời @, Em đã biết yêu, Yêu trong đau thương… Cô và Yoo In Suk kết hôn vào năm 2017, lần lượt đón hai con chung vào năm 2018 và 2022. Sau khi chồng vướng bê bối, nữ diễn viên đưa con chuyển ra Jeju sống, người đẹp kinh doanh quán cà phê trên đảo đồng thời thường đăng tải những video phong cách sống lên YouTube.