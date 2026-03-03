Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Chiến thắng của Rosé (BlackPink) tại BRIT Awards khiến fan BTS 'phát điên'

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
03/03/2026 19:09 GMT+7

Chiến thắng của Rosé (BlackPink) tại lễ trao giải BRIT Awards bất ngờ thổi bùng làn sóng tranh luận khi cộng đồng người hâm mộ BTS lên tiếng về những thiếu sót trong danh sách thành tựu Kpop toàn cầu, đồng thời đặt dấu hỏi trước các nhận định cho rằng nữ ca sĩ là 'người mở đường' Kpop ra quốc tế.

Tối 28.2, Rosé đã làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên giành chiến thắng tại lễ trao giải BRIT Awards danh giá của nước Anh, đoạt giải Ca khúc quốc tế của năm cùng với Bruno Mars cho bài hát APT.Kbizoom đưa tin ngày 3.3.

Chiến thắng của Rosé (BlackPink) tại BRIT Awards khiến fan BTS 'phát điên' - Ảnh 1.

Khoảnh khắc Rosé được xướng tên chiến thắng tại lễ trao giải BRIT Awards diễn ra ở Anh

Ảnh: Yonhap News

Tranh cãi bùng nổ quanh thành tích Kpop trên trường quốc tế

Thành tích của Rosé tiếp tục nối dài danh sách những dấu ấn toàn cầu của nghệ sĩ Kpop tại thị trường châu Âu và Bắc Mỹ, vốn từ lâu được xem là những "địa hạt khó chinh phục" đối với nghệ sĩ châu Á.

Ngay sau buổi lễ, một bài đăng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội đã tổng hợp danh sách các nghệ sĩ Kpop từng giành giải thưởng lớn bên ngoài Hàn Quốc, bao gồm BRIT Awards, Grammy Awards và nhiều sự kiện quốc tế uy tín khác.

Tuy nhiên, làn sóng tranh luận bùng nổ không xuất phát từ chiến thắng của Rosé, mà từ việc BTS không xuất hiện trong danh sách nói trên. Nhiều người hâm mộ cho rằng đây là một thiếu sót đáng kể, bởi nhóm nhạc nam đình đám đã đạt được hàng loạt cột mốc lịch sử tại Mỹ, trong đó có những chiến thắng mang tính biểu tượng tại MTV Video Music Awards, nơi họ trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên giành các giải thưởng thuộc hạng mục chính.

Chiến thắng của Rosé (BlackPink) tại BRIT Awards khiến fan BTS 'phát điên' - Ảnh 2.

Bài đăng tổng hợp thành tích của các nghệ sĩ Kpop tại những giải thưởng lớn trên toàn cầu gây tranh cãi khi thiếu tên BTS

Ảnh: Kbizoom

Từ đây, cuộc tranh luận nhanh chóng leo thang. Một bộ phận lớn người hâm mộ nhấn mạnh vai trò tiên phong của BTS trong việc mở rộng ảnh hưởng của Kpop tại phương Tây. Họ viện dẫn những kỷ lục về thứ hạng bảng xếp hạng, doanh số album, các tour diễn sân vận động cháy vé cùng loạt giải thưởng quốc tế như minh chứng cho bước chuyển mình quan trọng trong cách truyền thông và công chúng phương Tây nhìn nhận nghệ sĩ Hàn Quốc.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng mỗi thế hệ nghệ sĩ đều tạo dựng con đường riêng trong những bối cảnh khác nhau. Một số bình luận nhắc đến các nhóm nhạc thế hệ đầu như H.O.T., cho rằng những chiến thắng quốc tế trước đây chịu ảnh hưởng lớn bởi điều kiện khu vực và không thể so sánh trực tiếp với môi trường âm nhạc toàn cầu hóa hiện nay. Một số khác cho rằng việc lặp lại quá nhiều câu chuyện "mở đường" có thể vô tình làm lu mờ thành tựu cá nhân của các nghệ sĩ đương thời như Rosé.

Chiến thắng của Rosé (BlackPink) tại BRIT Awards khiến fan BTS 'phát điên' - Ảnh 3.

BTS từng ghi dấu ấn với nhiều cột mốc quan trọng tại thị trường phương Tây

Ảnh: Hybe

Giữa những trao đổi ngày càng gay gắt, nhiều ý kiến trung lập kêu gọi nhìn nhận vấn đề theo hướng bao quát hơn. Thay vì đặt các thành tích vào thế cạnh tranh, không ít người cho rằng chiến thắng của Rosé tại BRIT Awards là minh chứng cho sự lan tỏa không ngừng của làn sóng Hallyu. Theo quan điểm này, mỗi cột mốc đạt được đều là kết quả tích lũy từ nỗ lực của nhiều thế hệ nghệ sĩ, cùng góp phần mở rộng vị thế của Kpop trên bản đồ âm nhạc quốc tế.

Khám phá thêm chủ đề

ROSÉ Video Music Awards Hàn Quốc BTS APT.
