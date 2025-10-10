4 bài hát Kpop vào top những ca khúc hay nhất thế kỷ 21

Không chỉ góp mặt trong danh sách danh giá này, Girls' Generation (SNSD), BTS, BlackPink và NewJeans còn được Rolling Stone tôn vinh như những biểu tượng đại diện cho từng thời kỳ vàng son của Kpop trên hành trình chinh phục thế giới.

BTS - Spring Day (hạng 37)

Spring Day của BTS đứng ở vị trí 37, được ca ngợi là ca khúc mang tính biểu tượng cho cảm xúc và chiều sâu của Kpop Ảnh: Instagram bts.bighitofficial

Rolling Stone nhận xét: "Spring Day là một trong những ca khúc mang tính biểu tượng của BTS - nhóm nhạc pop hàng đầu thế kỷ 21. Tác phẩm thể hiện sâu sắc nỗi đau, sự hồi phục và hy vọng, trở thành bước ngoặt trong hành trình vươn ra thế giới của nhóm. Ca khúc cũng cho thấy sự gắn kết cảm xúc và sức mạnh âm nhạc của BTS".

Ra mắt năm 2017 trong album You Never Walk Alone, Spring Day được xem là bản nhạc vượt thời gian, mang lại cảm giác an ủi và hoài niệm, đồng thời được ca ngợi là một trong những kiệt tác trữ tình nhất của Kpop.

BlackPink - Ddu-Du Ddu-Du (hạng 142)

Ca khúc toàn cầu Ddu-Du Ddu-Du của BlackPink xếp ở vị trí thứ 142, được đánh giá cao bởi năng lượng bùng nổ và phần sản xuất táo bạo.

Ddu-Du Ddu-Du đưa BlackPink vươn ra thị trường quốc tế, khẳng định phong cách girl-crush đặc trưng Ảnh: Instagram blackpinkofficial

Rolling Stone viết: "Trên nền trap và âm thanh điện tử glitchy, 4 thành viên thể hiện rõ nét cá tính riêng, những đoạn rap sắc bén, tự tin của Lisa và Jennie hòa quyện hoàn hảo với phần hát ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự mạnh mẽ của Rosé và Jisoo".

Phát hành năm 2018, bài hát đánh dấu bước đột phá của BlackPink tại thị trường phương Tây, khẳng định vị thế "nữ hoàng girl-crush" của nhóm tại Kpop.

SNSD - Gee (hạng 170)

Ca khúc huyền thoại Gee của SNSD đạt vị trí 170, minh chứng cho sức sống lâu bền của một bản hit kinh điển.

Gee - bản hit giúp SNSD trở thành "nhóm nhạc nữ quốc dân" và mở ra kỷ nguyên hoàng kim của Kpop Ảnh: SM Entertainment

Tạp chí nước Mỹ đánh giá: "Chỉ ít lâu sau khi ra mắt vào năm 2007, Girls' Generation đã trở thành nhóm nhạc nữ quốc dân. Ca khúc pop vui tươi, tràn đầy năng lượng Gee thể hiện trọn vẹn sức hút khiến công chúng không thể cưỡng lại".

Kể từ khi phát hành năm 2009, Gee vẫn được xem là dấu mốc văn hóa, truyền cảm hứng cho hàng loạt nhóm nhạc nữ thế hệ sau.

NewJeans - Hype Boy (hạng 206)

Đại diện cho thế hệ Kpop mới, NewJeans góp mặt ở vị trí 206 với bản hit lan truyền toàn cầu Hype Boy.

Rolling Stone mô tả: "Ca khúc truyền tải cảm xúc hồn nhiên, phấn khích và rung động tuổi trẻ bằng nét cuốn hút tự nhiên. NewJeans chuyển đổi mượt mà giữa ca từ tiếng Hàn và tiếng Anh, tạo nên năng lượng bùng nổ trong đoạn điệp khúc mơ màng".

Hype Boy đại diện cho thế hệ Kpop mới với âm thanh cuốn hút, tinh tế và phong cách Y2K hiện đại Ảnh: kpopping

Ra mắt năm 2022, Hype Boy nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu nhờ âm thanh hoài niệm và phong cách tối giản lấy cảm hứng từ thập niên 2000, mở ra tiêu chuẩn mới cho dòng nhạc gen Z.

Từ sự kể chuyện đầy cảm xúc của BTS, cá tính mạnh mẽ của BlackPink, sự tươi sáng của SNSD đến tinh thần sáng tạo của NewJeans, bốn cái tên này đã vẽ nên gần 2 thập kỷ chuyển mình của Kpop - từ một xu hướng nội địa trở thành sức mạnh văn hóa mang tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Đứng đầu bảng xếp hạng Những bài hát hay nhất thế kỷ 21 là Get ur freak on của rapper Missy Elliott. Theo sau là Maps (Yeah Yeah Yeahs), Crazy in love (Beyoncé, Jay-Z), Seven nation army (The White Stripes) và All too well (Taylor Swift).

Tạp chí Rolling Stone cho biết tiêu chí lựa chọn không chỉ dựa trên mức độ phổ biến mà còn xét đến ảnh hưởng văn hóa, tính đột phá và giá trị nghệ thuật. Danh sách được xây dựng nhằm tôn vinh những ca khúc đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc thế giới trong hơn 2 thập kỷ qua.