'Nữ thần tượng xấu nhất Kpop' gây bất ngờ với diện mạo mới

Ngày 13.9, hai thành viên của Momoland là JooE và Nancy xuất hiện trên chương trình Cultwo Show của đài SBS PowerFM để quảng bá ca khúc mới và chia sẻ cảm xúc trong lần comeback này. Với lối trò chuyện cởi mở, dí dỏm, cả hai nữ thần tượng đã mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả.

JooE và Nancy xuất hiện trên chương trình Cultwo Show để quảng bá cho ca khúc mới Ảnh: Kbizoom

Momoland mô tả RODEO là ca khúc mang thông điệp tích cực: "Dù trong cuộc sống thường ngày lặp đi lặp lại, hãy đừng bỏ cuộc mà tiến về phía trước với thật nhiều sức mạnh". Nancy thừa nhận: "Cảm giác như được debut lại vậy, vì đã quá lâu rồi. Chỉ cần được ở cùng các thành viên đã khiến tôi hạnh phúc". Trong khi đó, JooE chia sẻ trong nụ cười: "Vừa thấy khát khao, vừa thấy quý giá, nhưng cũng rất thân thuộc và thoải mái".

Từ 'nữ thần tượng xấu nhất' đến màn lột xác ngoạn mục

Với cột mốc 10 năm debut sẽ đến vào năm sau, nhóm cũng tiết lộ mong muốn được gặp gỡ người hâm mộ thường xuyên hơn. Nancy hứa hẹn: "Chúng tôi sẽ tìm thêm nhiều cơ hội để kết nối với fan". JooE bổ sung rằng những hoạt động đặc biệt sẽ phụ thuộc vào sự đón nhận của khán giả dành cho RODEO.

Ngay từ những ngày đầu debut năm 2016, JooE đã phải hứng chịu nhiều lời chê bai và miệt thị ngoại hình Ảnh: Mnet

Thời điểm mới debut, JooE từng là tâm điểm chỉ trích vì ngoại hình không phù hợp với tiêu chuẩn vẻ đẹp của một idol Kpop, thậm chí cô còn bị gán cho biệt danh "nữ thần tượng xấu nhất lịch sử" hay "idol có vẻ đẹp xấu lạ". Những lời công kích và miệt thị ngoại hình về cách trang điểm, kiểu tóc, góc chụp hay phong thái biểu diễn trên sân khấu cũng ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý của JooE khi đó.

JooE xuất hiện rạng rỡ trong một sự kiện mới đây vào hôm 13.9 Ảnh: imbc

Tuy nhiên, thời gian gần đây, JooE đã khiến công chúng bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo cuốn hút hơn hẳn. Từ mái tóc dài nữ tính, những bộ trang phục tôn dáng gợi cảm cho đến phong cách trang điểm tinh tế, tất cả đều cho thấy sự chăm chút kỹ lưỡng và trưởng thành trong hình ảnh của cô.

Từng bị gọi là "nữ idol xấu nhất lịch sử", nay JooE khiến fan ngỡ ngàng với hình ảnh quá đỗi xinh đẹp Ảnh: Instagram i_oo.e_0en

Sự thay đổi này đã khiến cộng đồng người hâm mộ phải ngạc nhiên. Theo JooE, cô đã thực hiện chế độ giảm cân nghiêm khắc và quyết tâm thay đổi phong cách ăn mặc. Dẫu vậy vì gương mặt có nhiều điểm khác lạ nên nữ idol 10X cũng vướng tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Nhiều ý kiến cho rằng JooE đã sửa mũi, cắt mí và mở hốc mắt để khuôn mặt trông hài hòa hơn.

Cô cho biết kết quả hiện tại là quá trình bản thân nỗ lực giảm cân và thay đổi phong cách ăn mặc Ảnh: Instagram i_oo.e_0en

Bên ngoài lĩnh vực âm nhạc, JooE hiện đang mở rộng sức ảnh hưởng trên YouTube với kênh JooJoo Nail, nơi cô thể hiện tài năng vẽ móng nghệ thuật và trò chuyện cùng khách mời.

Sau quãng thời gian dài vắng bóng, nhóm nhạc Momoland - "chủ nhân" loạt hit gây bão BBOOM BBOOM và BAAM đã trở lại làng nhạc Kpop vào ngày 8.9. Đây không chỉ là một màn comeback thông thường, mà còn là bước khởi đầu cho chương mới trong hành trình âm nhạc của nhóm dưới mái nhà mới Inyeon Entertainment.