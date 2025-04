'Mỹ nhân đẹp nhất thế giới' Nancy ra sao sau khi nhóm Momoland tan rã?

Dù không còn hoạt động với tư cách một idol nhưng Nancy luôn là cái tên thu hút sự chú ý ẢNH: NANCYJEWEL_MCDONIE_

Ngày 8.4, theo thông tin độc quyền từ Osen, Nancy đã được chọn tham gia bộ phim mới mang tên Pig Valley. Đây sẽ là màn ra mắt chính thức trên màn ảnh rộng của cô với vai trò diễn viên điện ảnh.

Pig Valley là một bộ phim hành động giật gân, lấy bối cảnh tại bang Texas (Mỹ), đang nhận được nhiều sự chú ý khi là dự án toàn cầu do tài tử Ma Dong Seok khởi xướng. Nội dung xoay quanh nhân vật Hammer, một cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp, quyết định truy đuổi một túi tiền có liên quan đến tổ chức tội phạm.

Ma Dong Seok không chỉ đảm nhiệm vai chính, mà còn tham gia lên ý tưởng, viết kịch bản và sản xuất phim. Sự tham gia toàn diện của nam diễn viên khiến dự án này trở thành một điểm nhấn đáng chờ đợi của điện ảnh Hàn Quốc vươn ra thế giới.

Cô sẽ đóng chung với tài tử Ma Dong Seok trong phim mới ẢNH: INSTAGRAM DONLEE

Với Pig Valley, Nancy sẽ có bước chuyển mình quan trọng trong sự nghiệp, chính thức lấn sân sang diễn xuất một cách nghiêm túc. Trước đó, cô từng tham gia một web drama vào năm 2017, nhưng vai diễn trong Pig Valley mới là vai chính đầu tiên trong một dự án điện ảnh lớn.

Sở hữu khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, Nancy được kỳ vọng sẽ thể hiện tốt vai trò mới. Người hâm mộ đang rất mong chờ màn thể hiện của "mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2023" trên màn ảnh rộng, cũng như hành trình mới mà cô theo đuổi.

Pig Valley do đạo diễn Lee Sang Yong - người đứng sau thành công của hai bom tấn phòng vé The Roundup và The Roundup: No Way Out - chỉ đạo thực hiện. Với những cái tên hàng đầu của điện ảnh Hàn Quốc góp mặt, bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành một cú hit lớn tại phòng vé, đồng thời đánh dấu sự ra mắt ấn tượng của Nancy trong vai trò diễn viên điện ảnh.

Nancy ra mắt công chúng lần đầu vào năm 2016 với tư cách là em út của nhóm Momoland, nhanh chóng gây chú ý nhờ vẻ ngoài ngọt ngào như búp bê. Tuy nhiên, vào tháng 1.2023, toàn bộ các thành viên của Momoland đã kết thúc hợp đồng với công ty quản lý, dẫn đến việc nhóm chính thức tan rã.