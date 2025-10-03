ELLE phản hồi về tranh cãi phân biệt chủng tộc liên quan đến Rosé (BlackPink)

Ngày 2.10, ELLE UK đăng tải một bức ảnh riêng của Rosé trên tài khoản mạng xã hội của tạp chí, kèm chú thích: "Trang phục nổi bật nhất đến từ Rosé của BlackPink".

Cùng thời điểm, Rosé cũng chia sẻ loạt hình ảnh tham dự sự kiện trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello của Saint Laurent: "Cảm ơn vì đã mời tôi đến show diễn tuyệt vời này. Thiết kế của anh thực sự rất đẹp. Tôi rất yêu thích".

ELLE UK gỡ bài, xin lỗi vì loại bỏ Rosé khỏi ảnh nhóm

Dù ELLE UK đã có động thái mới, nhưng làn sóng phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu vẫn chưa lắng xuống. Nhiều bình luận dưới bài đăng của ELLE UK cho rằng hành động này "quá ít, quá muộn" và kêu gọi tạp chí cần phải đưa ra lời xin lỗi chính thức. Một số ý kiến còn thẳng thắn cáo buộc đây là hành vi phân biệt chủng tộc.

Sau tranh cãi, ELLE UK đăng ảnh riêng và gọi Rosé là người có vẻ ngoài nổi bật nhất tại show diễn xuân hè của YSL Ảnh: Instagram elleuk

Khi người hâm mộ toàn cầu tiếp tục để lại sự phẫn nộ và yêu cầu một lời xin lỗi cụ thể hơn, tạp chí ELLE UK đã đăng tải một bài viết trên mục story của Instagram vào ngày 3.10: "Chúng tôi chân thành xin lỗi về một bài đăng gần đây từ Tuần lễ thời trang Paris, trong đó Rosé (BlackPink) đã bị cắt khỏi ảnh chụp nhóm vì lý do kích thước khung hình. Chúng tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm bất kỳ ai. Bài đăng đã được gỡ bỏ và ELLE UK cam kết trong tương lai sẽ đảm bảo mọi nội dung đăng tải phản ánh đầy đủ và tôn trọng tất cả các khán giả mà chúng tôi vô cùng trân trọng".

Trước đó một ngày, dường như để đáp lại làn sóng chỉ trích, ELLE UK đã xóa bức ảnh gốc gây tranh cãi và thay thế bằng một bài đăng mới, khẳng định rằng "trang phục nổi bật nhất tại show diễn Saint Laurent đến từ Rosé". Bài viết này sau đó cũng được chỉnh sửa, bổ sung nội dung mang tính xin lỗi, tương tự như tuyên bố chính thức mà tạp chí đưa ra sau đó.

Người hâm mộ cho rằng Rosé đã bị phân biệt đối xử khi xuất hiện bên cạnh những ngôi sao Âu Mỹ khác Ảnh: Instagram bazaarthailand

Sự thiếu sót này đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ tại Hàn Quốc, châu Á và trên toàn thế giới. Hàng loạt bình luận bằng nhiều ngôn ngữ gọi đây là "hành động mang tính phân biệt chủng tộc". Nữ ca sĩ Charli XCX cũng bị chỉ trích khi một video do Vogue Nhật Bản đăng tải cho thấy cô quay lưng về phía Rosé khi trò chuyện cùng hai nghệ sĩ khác. Ngoài ra, một bức ảnh trên tài khoản cá nhân của Charli XCX còn khiến tranh cãi gay gắt hơn khi gương mặt Rosé bị làm tối hơn hẳn so với những người còn lại trong khung hình.