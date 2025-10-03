Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

ELLE phản hồi về tranh cãi phân biệt chủng tộc liên quan đến Rosé (BlackPink)

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
03/10/2025 14:53 GMT+7

Tạp chí ELLE UK (bản Anh) đã có những bước đi chậm trễ trong việc giải quyết tranh cãi liên quan đến nghi vấn phân biệt chủng tộc đối với Rosé - thành viên nhóm nhạc BlackPink.

Ngày 2.10, ELLE UK đăng tải một bức ảnh riêng của Rosé trên tài khoản mạng xã hội của tạp chí, kèm chú thích: "Trang phục nổi bật nhất đến từ Rosé của BlackPink".

Cùng thời điểm, Rosé cũng chia sẻ loạt hình ảnh tham dự sự kiện trên trang cá nhân, gửi lời cảm ơn giám đốc sáng tạo Anthony Vaccarello của Saint Laurent: "Cảm ơn vì đã mời tôi đến show diễn tuyệt vời này. Thiết kế của anh thực sự rất đẹp. Tôi rất yêu thích".

ELLE UK gỡ bài, xin lỗi vì loại bỏ Rosé khỏi ảnh nhóm

ELLE UK đã có động thái mới, nhưng làn sóng phản ứng từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu vẫn chưa lắng xuống. Nhiều bình luận dưới bài đăng của ELLE UK cho rằng hành động này "quá ít, quá muộn" và kêu gọi tạp chí cần phải đưa ra lời xin lỗi chính thức. Một số ý kiến còn thẳng thắn cáo buộc đây là hành vi phân biệt chủng tộc.

ELLE phản hồi về tranh cãi phân biệt chủng tộc liên quan đến Rosé (BlackPink) - Ảnh 1.

Sau tranh cãi, ELLE UK đăng ảnh riêng và gọi Rosé là người có vẻ ngoài nổi bật nhất tại show diễn xuân hè của YSL

Ảnh: Instagram elleuk

Khi người hâm mộ toàn cầu tiếp tục để lại sự phẫn nộ và yêu cầu một lời xin lỗi cụ thể hơn, tạp chí ELLE UK đã đăng tải một bài viết trên mục story của Instagram vào ngày 3.10: "Chúng tôi chân thành xin lỗi về một bài đăng gần đây từ Tuần lễ thời trang Paris, trong đó Rosé (BlackPink) đã bị cắt khỏi ảnh chụp nhóm vì lý do kích thước khung hình. Chúng tôi hoàn toàn không có ý xúc phạm bất kỳ ai. Bài đăng đã được gỡ bỏ và ELLE UK cam kết trong tương lai sẽ đảm bảo mọi nội dung đăng tải phản ánh đầy đủ và tôn trọng tất cả các khán giả mà chúng tôi vô cùng trân trọng".

Trước đó một ngày, dường như để đáp lại làn sóng chỉ trích, ELLE UK đã xóa bức ảnh gốc gây tranh cãi và thay thế bằng một bài đăng mới, khẳng định rằng "trang phục nổi bật nhất tại show diễn Saint Laurent đến từ Rosé". Bài viết này sau đó cũng được chỉnh sửa, bổ sung nội dung mang tính xin lỗi, tương tự như tuyên bố chính thức mà tạp chí đưa ra sau đó.

ELLE phản hồi về tranh cãi phân biệt chủng tộc liên quan đến Rosé (BlackPink) - Ảnh 2.

Người hâm mộ cho rằng Rosé đã bị phân biệt đối xử khi xuất hiện bên cạnh những ngôi sao Âu Mỹ khác

Ảnh: Instagram bazaarthailand

Sự thiếu sót này đã làm dấy lên làn sóng phản đối dữ dội từ người hâm mộ tại Hàn Quốc, châu Á và trên toàn thế giới. Hàng loạt bình luận bằng nhiều ngôn ngữ gọi đây là "hành động mang tính phân biệt chủng tộc". Nữ ca sĩ Charli XCX cũng bị chỉ trích khi một video do Vogue Nhật Bản đăng tải cho thấy cô quay lưng về phía Rosé khi trò chuyện cùng hai nghệ sĩ khác. Ngoài ra, một bức ảnh trên tài khoản cá nhân của Charli XCX còn khiến tranh cãi gay gắt hơn khi gương mặt Rosé bị làm tối hơn hẳn so với những người còn lại trong khung hình.

Tin liên quan

Rosé (BlackPink) bị phân biệt đối xử khi xuất hiện cùng dàn sao Âu Mỹ

Rosé (BlackPink) bị phân biệt đối xử khi xuất hiện cùng dàn sao Âu Mỹ

Rosé (BlackPink) gần đây trở thành mục tiêu của việc phân biệt đối xử khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris. Sự việc nhanh chóng thổi bùng làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ toàn cầu, làm dấy lên vấn đề định kiến chủng tộc.

Rosé (BlackPink) bất ngờ bị réo tên khi Jennie đi chơi cùng trai lạ

Khám phá thêm chủ đề

ROSÉ Elle UK Show phân biệt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận