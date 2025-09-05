Rosé (BlackPink) bất ngờ bị réo tên khi Jennie đi chơi cùng trai lạ

Vừa thoát khỏi những ồn ào tình cảm với V (BTS), Jennie lại bị bắt gặp xuất hiện bên cạnh một người đàn ông lạ mặt và nhanh chóng leo top tìm kiếm. Điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là tin đồn này lại kéo theo thành viên Rosé, tạo nên một "liên hoàn drama" trong chính nội bộ BlackPink, Sohu đưa tin ngày 5.9.

Người đàn ông sánh đôi cùng Jennie là do Rosé 'mai mối'?

Jennie được cư dân mạng bắt gặp khi đang "du hí" ở Canada Ảnh: Sohu

Người đàn ông đi cạnh Jennie được xác định là diễn viên người Mỹ gốc Á - Nico Hiraga. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như Booksmart và Moxie. Nico Hiraga từng suýt trở thành vận động viên trượt ván chuyên nghiệp trước khi buộc phải từ bỏ ước mơ do chấn thương năm 19 tuổi. Sau đó, anh chuyển hướng sang diễn xuất nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc trong giới trượt ván. Chính chi tiết này lại trở thành mấu chốt cho mối liên kết bất ngờ giữa Jennie và Rosé.

Jennie và Nico Hiraga được cho là đang đi du lịch trong khi tour diễn Deadline của BlackPink tạm nghỉ Ảnh: Sohu

Nico Hiraga vốn có mối quan hệ thân thiết với Evan Mock - một diễn viên, người mẫu kiêm vận động viên trượt ván nổi tiếng. Cả hai vừa là bạn bè vừa là cộng sự trong nhiều dự án. Điều trùng hợp là Evan Mock từng gây xôn xao khi xuất hiện cùng Rosé trong MV Toxic Till the End. Những khoảnh khắc tình tứ của cả hai trong MV khi đó đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Vì vậy, khi Jennie bị bắt gặp đi chơi cùng Nico Hiraga - bạn thân của Evan Mock, cộng đồng mạng lập tức bùng nổ với vô số giả thuyết: "Chuyện gì vậy? Mối quan hệ này đúng là phức tạp hơn tôi tưởng"; "Có khi nào chính Rosé là người giới thiệu họ quen nhau không?".

Đáng chú ý, cả hai từng được thấy đi cùng nhau vào năm 2024 Ảnh: Sohu

Trước thông tin trên, dư luận chia thành hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên cho rằng Jennie và Nico Hiraga chỉ là bạn bè đơn thuần, trong khi bên còn lại gần như chắc chắn đây là tín hiệu xác nhận một mối quan hệ tình cảm.

Nhiều người cho rằng chính Rosé đã "mai mối" Jennie và Nico Hiraga gặp nhau Ảnh: Instagram nicotheduffer



