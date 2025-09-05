Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Rosé (BlackPink) bất ngờ bị réo tên khi Jennie đi chơi cùng trai lạ

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
05/09/2025 16:01 GMT+7

Làng giải trí Hàn Quốc lại dậy sóng với tin đồn tình ái mới. Lần này, cái tên được nhắc đến chính là Jennie - thành viên nhóm nhạc BlackPink.

Vừa thoát khỏi những ồn ào tình cảm với V (BTS), Jennie lại bị bắt gặp xuất hiện bên cạnh một người đàn ông lạ mặt và nhanh chóng leo top tìm kiếm. Điều khiến công chúng bất ngờ hơn cả là tin đồn này lại kéo theo thành viên Rosé, tạo nên một "liên hoàn drama" trong chính nội bộ BlackPinkSohu đưa tin ngày 5.9.

Người đàn ông sánh đôi cùng Jennie là do Rosé 'mai mối'?

Rosé (BlackPink) bất ngờ bị réo tên khi Jennie đi chơi cùng trai lạ - Ảnh 1.

Jennie được cư dân mạng bắt gặp khi đang "du hí" ở Canada

Ảnh: Sohu

Người đàn ông đi cạnh Jennie được xác định là diễn viên người Mỹ gốc Á - Nico Hiraga. Anh từng góp mặt trong các bộ phim như BooksmartMoxie. Nico Hiraga từng suýt trở thành vận động viên trượt ván chuyên nghiệp trước khi buộc phải từ bỏ ước mơ do chấn thương năm 19 tuổi. Sau đó, anh chuyển hướng sang diễn xuất nhưng vẫn là gương mặt quen thuộc trong giới trượt ván. Chính chi tiết này lại trở thành mấu chốt cho mối liên kết bất ngờ giữa Jennie và Rosé.

Rosé (BlackPink) bất ngờ bị réo tên khi Jennie đi chơi cùng trai lạ - Ảnh 2.

Jennie và Nico Hiraga được cho là đang đi du lịch trong khi tour diễn Deadline của BlackPink tạm nghỉ

Ảnh: Sohu

Nico Hiraga vốn có mối quan hệ thân thiết với Evan Mock - một diễn viên, người mẫu kiêm vận động viên trượt ván nổi tiếng. Cả hai vừa là bạn bè vừa là cộng sự trong nhiều dự án. Điều trùng hợp là Evan Mock từng gây xôn xao khi xuất hiện cùng Rosé trong MV Toxic Till the End. Những khoảnh khắc tình tứ của cả hai trong MV khi đó đã làm dấy lên tin đồn hẹn hò.

Vì vậy, khi Jennie bị bắt gặp đi chơi cùng Nico Hiraga - bạn thân của Evan Mock, cộng đồng mạng lập tức bùng nổ với vô số giả thuyết: "Chuyện gì vậy? Mối quan hệ này đúng là phức tạp hơn tôi tưởng"; "Có khi nào chính Rosé là người giới thiệu họ quen nhau không?".

Rosé (BlackPink) bất ngờ bị réo tên khi Jennie đi chơi cùng trai lạ - Ảnh 3.

Đáng chú ý, cả hai từng được thấy đi cùng nhau vào năm 2024

Ảnh: Sohu

Trước thông tin trên, dư luận chia thành hai luồng ý kiến trái ngược. Một bên cho rằng Jennie và Nico Hiraga chỉ là bạn bè đơn thuần, trong khi bên còn lại gần như chắc chắn đây là tín hiệu xác nhận một mối quan hệ tình cảm.

Rosé (BlackPink) bất ngờ bị réo tên khi Jennie đi chơi cùng trai lạ - Ảnh 4.

Nhiều người cho rằng chính Rosé đã "mai mối" Jennie và Nico Hiraga gặp nhau

Ảnh: Instagram nicotheduffer


Tin liên quan

Nữ phóng viên bị dọa giết vì bình luận về Jennie (BlackPink)

Nữ phóng viên bị dọa giết vì bình luận về Jennie (BlackPink)

Một nữ phóng viên có nhiệm vụ thực hiện video phỏng vấn cho Billboard mới đây đã trở thành mục tiêu công kích từ người hâm mộ Jennie (BlackPink), sau khi đưa ra nhận xét bị cho là tiêu cực liên quan đến nữ thần tượng 9X.

Khám phá thêm chủ đề

JENNIE mối quan hệ BlackPink Hẹn hò tin đồn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận