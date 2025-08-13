Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sự thật về danh tính bạn trai cũ của Lisa (BlackPink)

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
13/08/2025 15:52 GMT+7

MV ngắn cho ca khúc 'Dream' của Lisa (BlackPink) dù chưa chính thức ra mắt nhưng đã khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' vì những nghi vấn xoay quanh danh tính thực sự của nhân vật nam chính trong bài hát.

Dream là bản B-side trong album solo đầu tay Alter Ego của Lisa, phát hành dưới dạng mp3 vào cuối tháng 2 năm nay. Mới đây, ca khúc bất ngờ gây chú ý khi nữ idol chuẩn bị ra mắt MV theo dạng phim ngắn, có sự tham gia của chính cô và nam diễn viên Nhật Bản Sakaguchi Kentaro. Từ đó làm dấy lên nhiều đồn đoán về nhân vật nam chính được nhắc đến trong lời bài hát, theo Koreaboo ngày 13.8.

Lisa bị khơi lại loạt nghi vấn tình cảm qua MV mới

Sự thật về danh tính bạn trai cũ của Lisa (BlackPink) - Ảnh 1.

MV Dream gợi cho khán giả cảm giác như Lisa đang muốn tái hiện lại câu chuyện tình yêu của chính mình

Ảnh: Instagram lalalalisa_m

Một số người liên hệ ca khúc này với Jungkook (BTS) dựa trên những "đồ vật đôi" được cho là từng được cả hai sử dụng và một vài chi tiết trùng khớp khác. Thậm chí, nghi vấn này từng được khơi lại trong thời gian gần đây khi Lisa có những hoạt động mới, làm sống lại tin đồn hẹn hò giữa cô và nam idol nhà Big Hit.

Ngoài ra, trước cả khi MV Dream được công bố, cộng đồng mạng cũng từng kết nối Lisa với một nam thần tượng khác. Năm 2015, nhóm nhạc 1Punch ra mắt với hai thành viên Kim Samuel và 1 (nghệ danh khác là One, tên thật Kim Jaewon), dưới sự hợp tác giữa D-Business Entertainment và Brave Entertainment.

One được YG Entertainment chiêu mộ sau khi gây chú ý tại chương trình Show Me The Money 4. Năm sau, anh tiếp tục góp mặt trong mùa 5 và phát hành ca khúc Comfortable cùng Simon D và Gray - một bản hit đứng đầu nhiều bảng xếp hạng khi đó.

Sự thật về danh tính bạn trai cũ của Lisa (BlackPink) - Ảnh 2.

Sự nghiệp của One tại làng giải trí Hàn Quốc chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, sau đó anh hoàn toàn biến mất khỏi công chúng

Ảnh: Nylon

Năm 2017, One chính thức debut solo, trở thành nam ca sĩ solo đầu tiên của YG kể từ Se7en gần 10 năm trước. Thành công đưa anh đến lĩnh vực diễn xuất, tham gia chương trình Heart Signal. Tuy nhiên, vào năm 2019, One rời YG, phát hành album mới và lập công ty riêng. Điều bất ngờ là ngay sau đó, anh gần như biến mất khỏi làng giải trí, đóng tài khoản Instagram và không còn bất kỳ cập nhật cá nhân nào.

Sự thật về danh tính bạn trai cũ của Lisa (BlackPink) - Ảnh 3.

Bài đăng của One trên Instagram cá nhân vào năm 2019

Ảnh: Instagram onlyoneprivate

Sự thật về danh tính bạn trai cũ của Lisa (BlackPink) - Ảnh 4.

Và bài đăng của Lisa cũng xuất hiện đúng thời điểm ấy với hình ảnh tương tự, càng làm dấy lên tin đồn cả hai đang hẹn hò

Ảnh: Instagram lalalalisa_m

Cũng trong năm 2019, tin đồn One hẹn hò Lisa rộ lên, gắn với những bài đăng "lovestagram" bị nghi là dành cho nhau. Lời bài hát Dream được cho là có nhiều chi tiết ám chỉ One, đặc biệt về việc anh rời YG và sự mất liên lạc sau này: "Như thể quay lại năm 2019, em cố gọi cho anh nhưng không thể liên lạc. Không biết giờ anh đang ở đâu, nhưng có lẽ sẽ gặp anh trong mơ...".

Ngoài ra, tạo hình của Sakaguchi Kentaro trong MV với mái tóc vàng cũng được so sánh với hình ảnh của One năm 2019. Trước đây, Lisa từng được cho là đã yêu cầu nhuộm tóc để đồng điệu với mái tóc vàng của nam nghệ sĩ One trong cùng thời điểm. Và trùng hợp thay, One đã dành thời gian ở Nhật Bản - quê hương của nam chính trong MV Dream, trước khi biến mất khỏi làng giải trí.

Teaser MV Dream đã được phát hành vào ngày 12.8, càng làm cộng đồng mạng thêm tò mò về thông điệp thực sự mà Lisa muốn gửi gắm qua bài hát này.

