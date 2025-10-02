Rosé (BlackPink) bị phân biệt đối xử khi xuất hiện cùng dàn sao Âu Mỹ

Là ngôi sao tầm cỡ toàn cầu nhưng khi xuất hiện tại trời Âu, nữ thần tượng người châu Á - Rosé (BlackPink) cũng không tránh khỏi việc bị đối xử bất công.

Là đại sứ toàn cầu của YSL, Rosé vẫn bị 'ngó lơ' không thương tiếc

Tranh cãi nổ ra sau khi tạp chí ELLE bản Anh đăng tải trên Instagram loạt ảnh khách mời tại show diễn xuân - hè 2026 của thương hiệu Saint Laurent. Trong bức ảnh, khán giả chỉ thấy ca sĩ Charli XCX, người mẫu Hailey Bieber và diễn viên Zoë Kravitz đứng cạnh nhau. Tuy nhiên, bức hình gốc được tiết lộ sau đó cho thấy Rosé thực tế đứng ngay bên phải họ, nhưng lại bị cắt hoàn toàn khỏi khung hình khi lên sóng chính thức.

Rosé (BlackPink) xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris khi tham dự show xuân - hè 2026 của nhà mốt Saint Laurent Ảnh: Instagram roses_are_rosie

Việc chỉnh sửa này lập tức bị cộng đồng mạng chỉ trích là hành vi mang tính phân biệt đối xử. Một fan gay gắt bình luận: "Khi trong bức ảnh có một gương mặt châu Á, cô ấy sẽ trở thành người dễ dàng bị loại bỏ nhất".

Tài khoản ELLE Anh đăng tải hình ảnh từ show Saint Laurent nhưng hoàn toàn cắt bỏ Rosé, dù cô hiện là đại sứ toàn cầu của thương hiệu này Ảnh: elleuk

Không dừng lại ở đó, trên tài khoản cá nhân của ca sĩ Charli XCX, một số bức ảnh cùng sự kiện cho thấy gương mặt Rosé bị ẩn khuất vào bóng tối, tạo sự tương phản rõ rệt với những người còn lại. Dù sau đó Charli XCX đã vội vàng đăng tải thêm nhiều bức hình sáng rõ cùng Rosé, nhưng tranh cãi đã bùng phát mạnh mẽ.

Hình ảnh gốc cho thấy Rosé đứng cạnh Charli XCX, Hailey Bieber và Zoë Kravitz nhưng đã bị tạp chí ELLE Anh cắt bỏ Ảnh: elle

Sự việc càng gây phẫn nộ bởi Rosé không hề là nhân vật xa lạ. Từ năm 2020, cô trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của Saint Laurent đến từ Hàn Quốc và mới đây được bổ nhiệm làm đại sứ toàn cầu của YSL Beauty. Trong âm nhạc, Rosé cũng đạt được thành tích ấn tượng, nổi bật là giải thưởng Bài hát của năm tại MTV Video Music Awards nhờ ca khúc APT. hợp tác cùng Bruno Mars. Song song, BlackPink vẫn đang khuấy đảo làng nhạc với vị thế nhóm nữ hàng đầu.

Hình ảnh gây tranh cãi khi Rosé gần như chìm trong bóng tối, trái ngược hoàn toàn với 3 sao nữ bên cạnh được ánh sáng làm nổi bật Ảnh: Instagram charli_xcx

Một số chuyên gia nhận định việc Rosé cố tình bị "ngó lơ" là minh chứng cho "sự kiêu ngạo văn hóa" kéo dài trong ngành thời trang: khi cần sức ảnh hưởng để thúc đẩy doanh thu, các thương hiệu không ngần ngại ưu ái ngôi sao châu Á; nhưng trong nội dung truyền thông, họ vẫn duy trì quan điểm thẩm mỹ mang nặng tính "trung tâm phương Tây".