Giải trí Đời nghệ sĩ

Rosé (BlackPink) là mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2025

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
29/12/2025 13:21 GMT+7

Năm 2025 đánh dấu cột mốc rực rỡ trong sự nghiệp của Rosé khi bản hit 'APT.' kết hợp cùng Bruno Mars liên tục thống lĩnh các bảng xếp hạng. Mới đây, giọng ca chính BlackPink còn được vinh danh là mỹ nhân đẹp nhất thế giới.

Ngày 29.12, Rosé được tạp chí TC Candler bình chọn là gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 trong bảng xếp hạng Top 100 Most Beautiful Faces of 2025. Đây là một trong những giải thưởng được giới giải trí quốc tế quan tâm, thu hút sự chú ý rộng rãi từ công chúng toàn cầu.

Vẻ đẹp thanh lịch giúp Rosé chinh phục bảng xếp hạng nhan sắc quốc tế

Rosé (BlackPink) là mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 1.

Rosé (BlackPink) dẫn đầu bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler bình chọn

ẢNH: INSTAGRAM ROSES_ARE_ROSIE

Rosé sinh năm 1997 tại New Zealand và lớn lên ở Úc trước khi sang Hàn Quốc debut cùng BlackPink. Cô nhanh chóng ghi dấu ấn bởi ngoại hình ngọt ngào, gương mặt hiện đại, phong cách thời trang tinh tế và phong thái biểu diễn cuốn hút. Với chất giọng độc đáo cùng tài năng âm nhạc, Rosé không chỉ được yêu mến trong vai trò thành viên BlackPink mà còn thành công với các hoạt động solo, concert và các dự án cá nhân.

Vẻ đẹp của Rosé từng nhiều lần được nhắc đến trên các diễn đàn sắc đẹp quốc tế. Không chỉ sở hữu gương mặt thanh tú, chiều cao ấn tượng, cô còn thường xuyên góp mặt trong các bảng xếp hạng thời trang và là hình mẫu được nhiều fan yêu thích.

Rosé (BlackPink) là mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 2.

Nhan sắc thanh lịch và khí chất nổi bật giúp Rosé ngày càng ghi điểm trong mắt người hâm mộ

ẢNH: INSTAGRAM ROSES_ARE_ROSIE

Bên cạnh vị trí dẫn đầu của Rosé, bảng xếp hạng Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 còn quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực giải trí, như: diễn viên người Mỹ Sydney Sweeney, thành viên nhóm Kpop BabyMonster - Pharita, nữ diễn viên Philippines - Andrea Brillantes, diễn viên Canada gốc Uganda - Whitney Peak, người mẫu Deva Cassel - con gái minh tinh đẹp nhất nước Ý Monica Bellucci, diễn viên Thái Lan Becky, Karina (aespa), ca sĩ người Thái Lan - Sitala, mỹ nhân người Nga - Dasha Taran...

Rosé (BlackPink) là mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 3.

Nhiều idol Kpop cũng vinh dự góp mặt trong bảng xếp hạng năm nay như: Pharita (BabyMonster), Karina (aespa), Nancy (MOMOLAND), Jang Won Young (IVE)...

ẢNH: INSTAGRAM FOR_ÉVERYOUNG10

Danh sách top 10 năm nay phản ánh vẻ đẹp đa dạng đến từ nhiều nền giải trí khác nhau, từ phim ảnh Hollywood cho đến Kpop và các influencer toàn cầu.

Ở bảng xếp hạng Gương mặt nam giới đẹp nhất 2025, vị trí dẫn đầu thuộc về tài tử Trung Quốc - Trương Triết Hạn (34 tuổi). Năm 2024 và 2023, anh cũng từng đứng thứ ba và thứ bảy trong danh sách này. Năm ngoái, vị trí đầu tiên thuộc về ngôi sao Hollywood Chris Hemsworth.

Rosé (BlackPink) là mỹ nhân đẹp nhất thế giới năm 2025 - Ảnh 4.

Nam diễn viên Trung Quốc Trương Triết Hạn giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới 2025

ẢNH: INSTAGRAM ZHANGZHEHAN_SUPER3

Bảng xếp hạng 100 Most Beautiful Faces và 100 Most Handsome Faces là dự án thường niên do TC Candler & The Independent Critics công bố. Danh sách được xây dựng dựa trên đề cử, bình chọn và đánh giá từ cộng đồng mạng quốc tế, nhằm tôn vinh những gương mặt nổi bật có sức ảnh hưởng và thu hút trên toàn thế giới. Việc lọt vào bảng xếp hạng hoặc đứng ở vị trí cao được xem là dấu ấn nổi bật của các nghệ sĩ, người mẫu và nhân vật giải trí trong năm qua.

Việc Rosé vươn lên vị trí gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 không chỉ là niềm tự hào đối với bản thân nghệ sĩ mà còn là dấu hiệu cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của Kpop và các ngôi sao châu Á trên bản đồ nhan sắc toàn cầu.

