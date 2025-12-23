Thủ môn Trung Kiên U.22 Việt Nam giành thêm 'HCV nam thần' do fan Thái Lan bình chọn

Trung Kiên nổi bật với chiều cao khủng và khuôn mặt thư sinh

Theo kết quả thăm dò do trên một hội nhóm hơn 200.000 thành viên tại Thái Lan, thủ môn Trần Trung Kiên của U.22 Việt Nam đã đứng hạng nhất trong cuộc bình chọn “Cầu thủ nam đẹp nhất SEA Games 33”. Anh được cộng đồng mạng ví von như mang về cho U.22 Việt Nam một "HCV thứ hai".

Các 'nam thần' SEA Games trong cuộc bình chọn ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cuộc bình chọn quy tụ nhiều gương mặt nổi bật đến từ các đội tuyển trong khu vực. Kết quả cho thấy Trần Trung Kiên nhận được số bình chọn áp đảo nhờ chiều cao 1,91 m, ngoại hình sáng, thần thái tự tin và phong cách thi đấu điềm tĩnh. Dù tấm hình Trung Kiên được chọn có vẻ hơi "dìm hàng" anh nhưng người hâm mộ trong khu vực vẫn bình chọn cho Trung Kiên ở vị trí số 1.

Trước đó, tại SEA Games 33, Trung Kiên đã để lại ấn tượng chuyên môn tích cực với phong độ ổn định, phản xạ tốt, khả năng làm chủ khu vực vòng cấm và sự bình tĩnh trong khung gỗ. Bên cạnh chuyên môn, hình ảnh chỉn chu, ngoại hình sáng và tác phong chuyên nghiệp của anh cũng ghi điểm mạnh mẽ với người hâm mộ.

Thủ môn Trung Kiên có chiều cao rất ấn tượng Ảnh: Tuấn Minh

Trung Kiên chững chạc khi trả lời phỏng vấn báo chí ảnh: NHẬT THỊNH

Hình mẫu thủ môn hiện đại

Sau nhiều vòng đấu tại V-League mùa giải 2025–2026, Trần Trung Kiên dần khẳng định vị thế của mình trong khung gỗ HAGL bằng phong độ ổn định và sự chững chạc vượt tuổi. Thủ môn sinh năm 2003 liên tục để lại dấu ấn trong những trận đấu quan trọng, đặc biệt trước các đối thủ có hàng công mạnh, với hàng loạt pha cứu thua xuất sắc, phản xạ nhanh và khả năng làm chủ không gian vòng cấm hiệu quả.

Trung Kiên đã góp mặt trong đội hình U.23 Việt Nam vô địch U.23 Đông Nam Á và giành HCV SEA Games 33 cùng U.22 Việt Nam ẢNH: VFF

Không chỉ tiến bộ ở đấu trường quốc nội, Trung Kiên còn tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu từ các giải đấu quốc tế trong màu áo đội trẻ và đội tuyển. Việc từng góp mặt ở đội tuyển Việt Nam cũng như thi đấu nổi bật cùng U.23 Việt Nam tại các giải khu vực giúp thủ môn trẻ ngày càng bản lĩnh, tự tin hơn trong những thời điểm then chốt.

Sở hữu chiều cao 1,91 m, Trần Trung Kiên có lợi thế lớn trong việc kiểm soát bóng bổng và tổ chức hàng phòng ngự. Bên cạnh thể hình lý tưởng, anh còn được đánh giá cao nhờ khả năng phán đoán tình huống, phản xạ nhanh và ra vào hợp lý, những yếu tố quan trọng để trở thành một hình mẫu thủ môn hiện đại.