Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Angelina Jolie ngày càng khó nhận ra với gương mặt hốc hác

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
06/09/2025 16:45 GMT+7

Ngày 4.9, biểu tượng Hollywood - Angelina Jolie khiến người hâm mộ toàn cầu sững sờ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trong quá trình quay bộ phim 'Anxious People' tại London (Anh).

Vốn nổi tiếng với mái tóc nâu bồng bềnh và phong thái dịu dàng, nữ diễn viên sinh năm 1975 gây sốc khi bước ra khỏi phim trường với kiểu tóc bob ngắn màu bạch kim. Mái tóc mới không chỉ thay đổi hoàn toàn đường nét gương mặt mà còn mang lại cho Angelina Jolie một khí chất lạnh lùng, quyền lực, khác xa vẻ đẹp nữ tính quen thuộc.

Hình ảnh khác lạ khiến Angelina Jolie khó nhận ra

Angelina Jolie ngày càng khó nhận ra với gương mặt gầy hốc hác - Ảnh 1.

Gương mặt hốc hác, bàn tay gầy khẳng khiu của Angelina Jolie khiến khán giả sững sờ

Ảnh: Just Jared

Đi cùng mái tóc ngắn cá tính là vẻ ngoài gầy gò hốc hác đáng báo động, điều này càng khiến diện mạo Angelina Jolie thêm lạ lẫm. Cô sử dụng lối trang điểm sắc sảo với đôi môi đỏ rực, kết hợp mắt khói sâu tạo nên hình ảnh đầy uy lực. Nhiều khán giả đã bình luận rằng nhìn Angelina Jolie ngày càng giống Maleficent phiên bản đời thật - nhân vật trong bộ phim Tiên Hắc Ám mà Angelina Jolie thủ vai chính.

Các chuyên trang nhận định đây có thể là một trong những màn lột xác ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nữ minh tinh, đồng thời cho thấy sự thay đổi táo bạo trong lựa chọn hình ảnh.

Angelina Jolie ngày càng khó nhận ra với gương mặt gầy hốc hác - Ảnh 2.

Đây là lần hiếm hoi Angelina Jolie cắt tóc ngắn và nhuộm tóc sáng màu. Người đẹp 7X được con trai cả Maddox "hộ tống" trên phim trường Anxious People ở London (Anh)

Ảnh: Just Jared

Hình ảnh của Angelina Jolie nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không ít khán giả thú nhận họ gần như không nhận ra nữ diễn viên. Trong khi nhiều người khen ngợi sự dũng cảm khi làm mới bản thân, một số khác lại bày tỏ nỗi nhớ nhung nét đẹp cổ điển của cô.

Đồng hành cùng Angelina Jolie tại phim trường còn có con trai cả Maddox, luôn ở bên ủng hộ mẹ. Theo Page Six, nữ diễn viên có thể sẽ định cư lâu dài tại London (Anh). Cô được cho là đã rao bán dinh thự trị giá 24,5 triệu USD ở Los Angeles (Mỹ) - căn nhà chỉ cách nơi ở của chồng cũ Brad Pitt vài phút, với kế hoạch chuyển hẳn ra nước ngoài khi cặp song sinh út đủ 18 tuổi.

Angelina Jolie ngày càng khó nhận ra với gương mặt gầy hốc hác - Ảnh 3.

Các bức ảnh hậu trường tiết lộ phim mới của Angelina Jolie lấy bối cảnh trong mùa lễ Giáng sinh

Ảnh: Just Jared

Màn xuất hiện đầy khác biệt trên phim trường Anxious People mới đây một lần nữa chứng minh Angelina Jolie chưa bao giờ e ngại việc làm mới bản thân, cả trên màn ảnh lẫn trong cuộc sống đời thường.

Tin liên quan

Angelina Jolie dự định bán nhà, chuyển ra nước ngoài sinh sống

Angelina Jolie dự định bán nhà, chuyển ra nước ngoài sinh sống

Ngày 12.8, People đưa tin minh tinh Angelina Jolie đang cân nhắc bán căn biệt thự cổ tại Los Angeles (Mỹ) và tìm kiếm một nơi định cư ở nước ngoài.

Brad Pitt yêu cầu được xem tin nhắn riêng tư của vợ cũ Angelina Jolie

Khám phá thêm chủ đề

Angelina Jolie Phim trường diện mạo khác lạ Anxious People biểu tượng Hollywood
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận