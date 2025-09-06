Angelina Jolie ngày càng khó nhận ra với gương mặt hốc hác

Vốn nổi tiếng với mái tóc nâu bồng bềnh và phong thái dịu dàng, nữ diễn viên sinh năm 1975 gây sốc khi bước ra khỏi phim trường với kiểu tóc bob ngắn màu bạch kim. Mái tóc mới không chỉ thay đổi hoàn toàn đường nét gương mặt mà còn mang lại cho Angelina Jolie một khí chất lạnh lùng, quyền lực, khác xa vẻ đẹp nữ tính quen thuộc.

Hình ảnh khác lạ khiến Angelina Jolie khó nhận ra

Gương mặt hốc hác, bàn tay gầy khẳng khiu của Angelina Jolie khiến khán giả sững sờ Ảnh: Just Jared

Đi cùng mái tóc ngắn cá tính là vẻ ngoài gầy gò hốc hác đáng báo động, điều này càng khiến diện mạo Angelina Jolie thêm lạ lẫm. Cô sử dụng lối trang điểm sắc sảo với đôi môi đỏ rực, kết hợp mắt khói sâu tạo nên hình ảnh đầy uy lực. Nhiều khán giả đã bình luận rằng nhìn Angelina Jolie ngày càng giống Maleficent phiên bản đời thật - nhân vật trong bộ phim Tiên Hắc Ám mà Angelina Jolie thủ vai chính.

Các chuyên trang nhận định đây có thể là một trong những màn lột xác ấn tượng nhất trong sự nghiệp của nữ minh tinh, đồng thời cho thấy sự thay đổi táo bạo trong lựa chọn hình ảnh.

Đây là lần hiếm hoi Angelina Jolie cắt tóc ngắn và nhuộm tóc sáng màu. Người đẹp 7X được con trai cả Maddox "hộ tống" trên phim trường Anxious People ở London (Anh) Ảnh: Just Jared

Hình ảnh của Angelina Jolie nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không ít khán giả thú nhận họ gần như không nhận ra nữ diễn viên. Trong khi nhiều người khen ngợi sự dũng cảm khi làm mới bản thân, một số khác lại bày tỏ nỗi nhớ nhung nét đẹp cổ điển của cô.

Đồng hành cùng Angelina Jolie tại phim trường còn có con trai cả Maddox, luôn ở bên ủng hộ mẹ. Theo Page Six, nữ diễn viên có thể sẽ định cư lâu dài tại London (Anh). Cô được cho là đã rao bán dinh thự trị giá 24,5 triệu USD ở Los Angeles (Mỹ) - căn nhà chỉ cách nơi ở của chồng cũ Brad Pitt vài phút, với kế hoạch chuyển hẳn ra nước ngoài khi cặp song sinh út đủ 18 tuổi.

Các bức ảnh hậu trường tiết lộ phim mới của Angelina Jolie lấy bối cảnh trong mùa lễ Giáng sinh Ảnh: Just Jared

Màn xuất hiện đầy khác biệt trên phim trường Anxious People mới đây một lần nữa chứng minh Angelina Jolie chưa bao giờ e ngại việc làm mới bản thân, cả trên màn ảnh lẫn trong cuộc sống đời thường.