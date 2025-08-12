Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Angelina Jolie dự định bán nhà, chuyển ra nước ngoài sinh sống

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
12/08/2025 15:47 GMT+7

Ngày 12.8, People đưa tin minh tinh Angelina Jolie đang cân nhắc bán căn biệt thự cổ tại Los Angeles (Mỹ) và tìm kiếm một nơi định cư ở nước ngoài.

Một người thân tiết lộ, Angelina Jolie chưa bao giờ muốn sống ở Los Angeles toàn thời gian nhưng không có lựa chọn nào khác do thỏa thuận quyền nuôi con với Brad Pitt. Cuộc ly hôn kéo dài 8 năm đầy tranh cãi giữa họ vừa được giải quyết vào tháng 12.2024. "Cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi có thể rời Los Angeles", nguồn tin nói thêm.

Angelina Jolie dự định rời Hollywood sau khi các con đủ tuổi trưởng thành

People cho biết Angelina Jolie muốn rao bán ngôi nhà và chuyển đi khi hai con út - cặp song sinh Knox và Vivienne, tròn 18 tuổi vào năm tới. Cô và chồng cũ Brad Pitt còn có 4 người con khác gồm Maddox (24 tuổi), Pax Thiên (22 tuổi), Zahara (20 tuổi) và Shiloh (19 tuổi).

Angelina Jolie dự định bán nhà, chuyển ra nước ngoài sinh sống - Ảnh 1.

Căn biệt thự lâu đời vốn được biết tới với kiến trúc ấn tượng, khu vườn tuyệt đẹp, có bể bơi, thư viện và nhiều tiện ích khác

Ảnh: thisischriswhite

Căn biệt thự hiện tại của Angelina Jolie được xem là kiệt tác mang giá trị lịch sử. Trước khi rao bán, nữ diễn viên dự định thực hiện một số cải tạo nhỏ. Ngôi nhà từng thuộc sở hữu của đạo diễn huyền thoại Cecil B. DeMille, được Angelina Jolie mua lại vào năm 2017 với giá 24,5 triệu USD.

Bất động sản gồm 6 phòng ngủ, 10 phòng tắm, kiến trúc tinh xảo, khu vườn đẳng cấp quốc tế, thư viện riêng và nhiều tiện ích khác. Khuôn viên rộng lớn có bể bơi, nhà uống trà nhìn ra hồ bơi, phòng tập gym và nhiều đài phun nước cổ điển.

Căn nhà mang bề dày lịch sử của Hollywood được xây dựng từ năm 1916, khi Cecil B. DeMille mua với giá chưa tới 28.000 USD. Ông sau đó mở rộng diện tích bằng cách mua căn nhà liền kề từng thuộc về "vua hề" Charlie Chaplin, rồi gộp hai bất động sản thành một. Angelina Jolie tậu biệt thự này chỉ 8 tháng sau khi chia tay Brad Pitt.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter năm 2024, Angelina Jolie từng bày tỏ mong muốn rời Los Angeles, nhưng buộc phải ở lại cho tới khi các con đủ 18 tuổi: "Tôi lớn lên ở đây, nhưng ở lại chỉ vì thỏa thuận sau ly hôn. Khi các con trưởng thành, tôi sẽ được rời đi. Khi có một gia đình lớn, bạn muốn họ có sự riêng tư, bình yên và an toàn. Tôi có một ngôi nhà để nuôi dạy các con, nhưng đôi khi nơi này không nhân văn giống như nhiều nơi khác mà tôi từng tìm thấy trên thế giới".

Angelina Jolie dự định bán nhà, chuyển ra nước ngoài sinh sống - Ảnh 2.

Angelina Jolie đang nuôi dưỡng cả 6 người con và dự định rời Mỹ sau khi cặp song sinh Knox và Vivienne đủ 18 tuổi vào năm 2026

Ảnh: Netflix

Sau khi các con út thành niên, Angelina Jolie dự định dành nhiều thời gian ở Campuchia và thăm người thân ở khắp nơi trên thế giới. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, cô sẽ gia nhập danh sách các ngôi sao Hollywood rời Los Angeles trong những năm gần đây, như Natalie Portman, Mark Wahlberg, Eva Longoria, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Sophie Turner và Rosie O'Donnell.

Gần đây, truyền thông cũng đưa tin Angelina Jolie có nhiều cảm xúc khi con gái Shiloh (19 tuổi) rời nhà để sống cùng bạn gái tin đồn - vũ công Keoni Rose. Một số bức ảnh độc quyền cho thấy cặp đôi ôm nhau trước một căn hộ ở Los Angeles.

Động thái chuyển nhà này của Angelina Jolie diễn ra không lâu sau vụ bắt giữ một kẻ đột nhập vào khu phố Los Feliz - nơi ngôi sao phim Tiên hắc ám và các con sinh sống. Trước đó, nhà của Brad Pitt cũng bị đột nhập khi nam diễn viên đang ở Tokyo (Nhật Bản), khiến cư dân nghi ngờ an ninh khu vực đang bị đe dọa.

Tin liên quan

Brad Pitt thừa nhận sai lầm sau khi ly hôn Angelina Jolie

Brad Pitt thừa nhận sai lầm sau khi ly hôn Angelina Jolie

Brad Pitt có góc nhìn mới về cuộc sống sau khi ly hôn với Angelina Jolie.

Khám phá thêm chủ đề

Angelina Jolie Hollywood Pax Thiên Shiloh Bán nhà Brad Pitt
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận