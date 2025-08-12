Angelina Jolie dự định bán nhà, chuyển ra nước ngoài sinh sống

Một người thân tiết lộ, Angelina Jolie chưa bao giờ muốn sống ở Los Angeles toàn thời gian nhưng không có lựa chọn nào khác do thỏa thuận quyền nuôi con với Brad Pitt. Cuộc ly hôn kéo dài 8 năm đầy tranh cãi giữa họ vừa được giải quyết vào tháng 12.2024. "Cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi có thể rời Los Angeles", nguồn tin nói thêm.

Angelina Jolie dự định rời Hollywood sau khi các con đủ tuổi trưởng thành

People cho biết Angelina Jolie muốn rao bán ngôi nhà và chuyển đi khi hai con út - cặp song sinh Knox và Vivienne, tròn 18 tuổi vào năm tới. Cô và chồng cũ Brad Pitt còn có 4 người con khác gồm Maddox (24 tuổi), Pax Thiên (22 tuổi), Zahara (20 tuổi) và Shiloh (19 tuổi).

Căn biệt thự lâu đời vốn được biết tới với kiến trúc ấn tượng, khu vườn tuyệt đẹp, có bể bơi, thư viện và nhiều tiện ích khác Ảnh: thisischriswhite

Căn biệt thự hiện tại của Angelina Jolie được xem là kiệt tác mang giá trị lịch sử. Trước khi rao bán, nữ diễn viên dự định thực hiện một số cải tạo nhỏ. Ngôi nhà từng thuộc sở hữu của đạo diễn huyền thoại Cecil B. DeMille, được Angelina Jolie mua lại vào năm 2017 với giá 24,5 triệu USD.

Bất động sản gồm 6 phòng ngủ, 10 phòng tắm, kiến trúc tinh xảo, khu vườn đẳng cấp quốc tế, thư viện riêng và nhiều tiện ích khác. Khuôn viên rộng lớn có bể bơi, nhà uống trà nhìn ra hồ bơi, phòng tập gym và nhiều đài phun nước cổ điển.

Căn nhà mang bề dày lịch sử của Hollywood được xây dựng từ năm 1916, khi Cecil B. DeMille mua với giá chưa tới 28.000 USD. Ông sau đó mở rộng diện tích bằng cách mua căn nhà liền kề từng thuộc về "vua hề" Charlie Chaplin, rồi gộp hai bất động sản thành một. Angelina Jolie tậu biệt thự này chỉ 8 tháng sau khi chia tay Brad Pitt.

Trong cuộc phỏng vấn với The Hollywood Reporter năm 2024, Angelina Jolie từng bày tỏ mong muốn rời Los Angeles, nhưng buộc phải ở lại cho tới khi các con đủ 18 tuổi: "Tôi lớn lên ở đây, nhưng ở lại chỉ vì thỏa thuận sau ly hôn. Khi các con trưởng thành, tôi sẽ được rời đi. Khi có một gia đình lớn, bạn muốn họ có sự riêng tư, bình yên và an toàn. Tôi có một ngôi nhà để nuôi dạy các con, nhưng đôi khi nơi này không nhân văn giống như nhiều nơi khác mà tôi từng tìm thấy trên thế giới".

Angelina Jolie đang nuôi dưỡng cả 6 người con và dự định rời Mỹ sau khi cặp song sinh Knox và Vivienne đủ 18 tuổi vào năm 2026 Ảnh: Netflix

Sau khi các con út thành niên, Angelina Jolie dự định dành nhiều thời gian ở Campuchia và thăm người thân ở khắp nơi trên thế giới. Nếu kế hoạch này thành hiện thực, cô sẽ gia nhập danh sách các ngôi sao Hollywood rời Los Angeles trong những năm gần đây, như Natalie Portman, Mark Wahlberg, Eva Longoria, Ellen DeGeneres, Portia de Rossi, Sophie Turner và Rosie O'Donnell.

Gần đây, truyền thông cũng đưa tin Angelina Jolie có nhiều cảm xúc khi con gái Shiloh (19 tuổi) rời nhà để sống cùng bạn gái tin đồn - vũ công Keoni Rose. Một số bức ảnh độc quyền cho thấy cặp đôi ôm nhau trước một căn hộ ở Los Angeles.

Động thái chuyển nhà này của Angelina Jolie diễn ra không lâu sau vụ bắt giữ một kẻ đột nhập vào khu phố Los Feliz - nơi ngôi sao phim Tiên hắc ám và các con sinh sống. Trước đó, nhà của Brad Pitt cũng bị đột nhập khi nam diễn viên đang ở Tokyo (Nhật Bản), khiến cư dân nghi ngờ an ninh khu vực đang bị đe dọa.