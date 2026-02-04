Rosé cắt đứt chuỗi chiến thắng liên tiếp của Bruno Mars tại Grammy?

Bruno Mars là một trong những cái tên gây tiếc nuối lớn nhất tại lễ trao giải Grammy năm nay. Nam ca sĩ được đề cử ở 3 hạng mục quan trọng gồm Bản thu âm của năm, Ca khúc của năm và Trình diễn pop song ca hoặc nhóm cho ca khúc APT. - sản phẩm hợp tác với ngôi sao Kpop Rosé.

Tuy nhiên, giọng ca Grenade không giành chiến thắng ở bất kỳ hạng mục nào, dù APT. đã phá vỡ nhiều kỷ lục và thu về hàng tỉ lượt nghe trên YouTube và Spotify.

Nghệ sĩ Kpop vẫn gặp khó tại Grammy?

Giải Bản thu âm của năm thuộc về ca khúc Luther do Kendrick Lamar và SZA thể hiện. Trong khi đó, Ca khúc của năm được trao cho Wildflower của Billie Eilish và Finneas O'Connell. Ở hạng mục Trình diễn pop song ca hoặc nhóm xuất sắc nhất, Cynthia Erivo và Ariana Grande là những người chiến thắng.

Ca khúc APT. của Bruno Mars và Rosé "lỡ hẹn" với Grammy dù đạt thành tích ấn tượng Ảnh: The Hollywood JR

Thất bại này cũng đồng nghĩa với việc chuỗi thành tích ấn tượng của Bruno Mars tại Grammy bị chấm dứt. Kể từ năm 2014, nam ca sĩ luôn có mặt trong các đề cử và giành ít nhất một giải thưởng. Bruno Mars hiện sở hữu tổng cộng 16 kèn vàng Grammy trong sự nghiệp.

Kết quả trên đã làm dấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng người hâm mộ Kpop. Nhiều ý kiến cho rằng Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ đã thiên vị và không công bằng khi tiếp tục bỏ qua các nghệ sĩ Kpop, trong đó có Rosé.

Một người hâm mộ viết trên mạng xã hội X rằng Grammy dường như mang định kiến phân biệt chủng tộc đối với Kpop. Người khác bình luận rằng BTS từng bị xem nhẹ trong nhiều năm và giờ Rosé cũng phải đối mặt với tình cảnh tương tự. Thậm chí có ý kiến cho rằng APT. là bản hit lớn nhất trong năm nhưng vẫn không được ghi nhận vì Grammy mang tính chính trị.

Bruno Mars "trắng tay" dù được đề cử ở 3 hạng mục quan trọng Ảnh: The Recording A

Tuy vậy, thực tế cho thấy Kpop vẫn ghi dấu ấn tại Grammy năm nay. Ca khúc Golden, trích từ nhạc phim Kpop Demon Hunters của Netflix, đã trở thành bài hát Kpop đầu tiên giành chiến thắng tại Grammy khi đoạt giải Bài hát hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh.

Golden trước đó cũng đã giành giải Ca khúc gốc hay nhất tại Critics' Choice Awards và Quả cầu vàng, đồng thời đang được xem là ứng cử viên hàng đầu cho giải Ca khúc gốc tại Oscar sắp tới.

Trong những năm gần đây, Grammy cho biết đã nỗ lực đa dạng hóa thành phần giám khảo bầu chọn, với việc bổ sung thêm phụ nữ, người da màu và các thành viên dưới 39 tuổi.

Chuỗi chiến thắng liên tiếp tại Grammy của Bruno Mars đã bị chấm dứt từ mùa giải năm nay Ảnh: Instagram brunomars

Năm 2017, Neil Portnow, khi đó là Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, từng bác bỏ cáo buộc Grammy có sự thiên vị về chủng tộc. Trả lời Pitchfork, ông khẳng định Grammy không tồn tại vấn đề phân biệt chủng tộc và nhấn mạnh đây là giải thưởng do các đồng nghiệp trong ngành âm nhạc trực tiếp bỏ phiếu.

Theo ông, các thành viên của Viện hàn lâm đều phải đáp ứng những tiêu chí khắt khe về chuyên môn, từng phát hành và ghi âm nhạc phẩm, qua đó đại diện cho nhóm chuyên gia và những người có trình độ cao nhất trong ngành.