Lady Gaga, Billie Eilish giành kèn vàng Grammy 2026

Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào sáng 2.2 (theo giờ Việt Nam) với sự dẫn dắt của nghệ sĩ hài Trevor Noah đang trở thành tâm điểm chú ý của làng nhạc quốc tế. Sự kiện năm nay vinh danh loạt nghệ sĩ, tác phẩm nổi bật từ tháng 8.2024 đến tháng 8.2025, với 95 hạng mục được trao. Đêm trao giải danh giá mở màn với tiết mục bùng nổ từ bộ đôi Rosé và Bruno Mars qua APT - bản hit "làm mưa làm gió" toàn cầu từ cuối năm 2024. Sự kiện cũng chiêu đãi khán giả với những màn trình diễn hoành tráng, cảm xúc từ Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Lady Gaga…
Lễ trao giải đang đi đến những giây phút gay cấn nhất khi những hạng mục hàng đầu dần tìm được chủ nhân. Ở diễn biến mới, Billie Eilish thắng giải Bài hát của năm (Song of the Year) với ca khúc Wildflower sáng tác cùng anh trai Finneas. Nữ ca sĩ gen Z cho biết cô không thể tin được mình giành chiến thắng vì những tên tuổi được đề cử ở hạng mục này đều rất xuất sắc. Giọng ca đình đám dùng giây phút phát biểu trên sân khấu để nêu quan điểm về vấn đề quyền con người.
Ở diễn biến khác, Lady Gaga được vinh danh ở hạng mục Album nhạc pop xuất sắc nhất với Mayhem. Trên sân khấu, giọng ca 39 tuổi gửi lời cảm ơn đến bạn đời - Michael Polansky vì luôn bên cạnh và ủng hộ để cô nỗ lực chăm chỉ cho album này suốt cả năm. Nữ ca sĩ cũng tri ân đội ngũ cộng sự, gửi lời động viên đến các đồng nghiệp trong làng nhạc. Cô nhắn nhủ những người trẻ đang theo đuổi đam mê: "Tôi biết đôi khi bạn ở trong phòng thu với một nhóm người, điều đó có thể khó khăn. Tôi khuyên các bạn hãy luôn lắng nghe chính mình và luôn đấu tranh cho ý tưởng của mình, đấu tranh cho bài hát của mình, đấu tranh cho chính mình với tư cách là nhà sản xuất. Hãy đảm bảo rằng tiếng nói của bạn được lắng nghe một cách rõ ràng".
Những chiến thắng nổi bật tại Grammy 2026
