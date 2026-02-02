Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Lady Gaga, Billie Eilish giành kèn vàng Grammy 2026

Thanh Chi
Thanh Chi
02/02/2026 11:20 GMT+7

Nữ ca sĩ Billie Eilish gây chú ý khi giành giải Bài hát của năm ở Lễ trao giải Grammy 2026, đánh dấu lần thứ 3 đạt thành tích đáng tự hào này. Trong khi đó, 'mẹ quái vật' Lady Gaga cũng có chiến thắng đầu trong số 7 đề cử năm nay.

Lady Gaga, Billie Eilish thắng lớn ở Grammy 2026 - Ảnh 1.

Rosé và Bruno Mars "đốt cháy" sân khấu Grammy với tiết mục mở màn APT

ẢNH: REUTERS

Lễ trao giải Grammy lần thứ 68 diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) vào sáng 2.2 (theo giờ Việt Nam) với sự dẫn dắt của nghệ sĩ hài Trevor Noah đang trở thành tâm điểm chú ý của làng nhạc quốc tế. Sự kiện năm nay vinh danh loạt nghệ sĩ, tác phẩm nổi bật từ tháng 8.2024 đến tháng 8.2025, với 95 hạng mục được trao. Đêm trao giải danh giá mở màn với tiết mục bùng nổ từ bộ đôi Rosé và Bruno Mars qua APT - bản hit "làm mưa làm gió" toàn cầu từ cuối năm 2024. Sự kiện cũng chiêu đãi khán giả với những màn trình diễn hoành tráng, cảm xúc từ Sabrina Carpenter, Justin Bieber, Lady Gaga…

- Ảnh 1.

Justin Bieber cởi trần, mặc quần đùi hát Yukon trên sân khấu Grammy là màn trình diễn gây chú ý nhất Grammy năm nay. Tiết mục ấn tượng bởi giọng hát trầm nhẹ, đậm chất tự sự, mang lại cảm giác cô độc cùng phần đệm đàn say mê

ẢNH: REUTERS

Lễ trao giải đang đi đến những giây phút gay cấn nhất khi những hạng mục hàng đầu dần tìm được chủ nhân. Ở diễn biến mới, Billie Eilish thắng giải Bài hát của năm (Song of the Year) với ca khúc Wildflower sáng tác cùng anh trai Finneas. Nữ ca sĩ gen Z cho biết cô không thể tin được mình giành chiến thắng vì những tên tuổi được đề cử ở hạng mục này đều rất xuất sắc. Giọng ca đình đám dùng giây phút phát biểu trên sân khấu để nêu quan điểm về vấn đề quyền con người.

Lady Gaga, Billie Eilish thắng lớn ở Grammy 2026 - Ảnh 2.

Billie Eilish thắng giải Bài hát của năm (Song of the Year) với ca khúc Wildflower

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 4.

Lady Gaga trên sân khấu nhận giải Album nhạc pop xuất sắc nhất (Best Pop Vocal Album) với Mayhem

ẢNH: REUTERS

Ở diễn biến khác, Lady Gaga được vinh danh ở hạng mục Album nhạc pop xuất sắc nhất với Mayhem. Trên sân khấu, giọng ca 39 tuổi gửi lời cảm ơn đến bạn đời - Michael Polansky vì luôn bên cạnh và ủng hộ để cô nỗ lực chăm chỉ cho album này suốt cả năm. Nữ ca sĩ cũng tri ân đội ngũ cộng sự, gửi lời động viên đến các đồng nghiệp trong làng nhạc. Cô nhắn nhủ những người trẻ đang theo đuổi đam mê: "Tôi biết đôi khi bạn ở trong phòng thu với một nhóm người, điều đó có thể khó khăn. Tôi khuyên các bạn hãy luôn lắng nghe chính mình và luôn đấu tranh cho ý tưởng của mình, đấu tranh cho bài hát của mình, đấu tranh cho chính mình với tư cách là nhà sản xuất. Hãy đảm bảo rằng tiếng nói của bạn được lắng nghe một cách rõ ràng".

Những chiến thắng nổi bật tại Grammy 2026

- Ảnh 2.

Olivia Dean - nữ ca sĩ sinh năm 1999, thắng giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Cô từng tiết lộ những tên tuổi lớn: Lauryn Hill, Al Green, Adele, Aretha Franlin… là nguồn cảm hứng của mình. Âm nhạc của ngôi sao người Anh thường được biết đến với những bản ballad “đau xé lòng” và những ca khúc yêu bản thân dễ hát theo

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 5.

GNX giúp Kendrick Lamar thắng hạng mục Album nhạc rap xuất sắc nhất (Best Rap Album)

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 6.

Amy Allen nhận giải Nhạc sĩ của năm - thể loại phi cổ điển (Songwriter of the Year, Non-Classical)

ẢNH: REUTERS

Lady Gaga, Billie Eilish thắng lớn ở Grammy 2026 - Ảnh 3.

Cirkut được vinh danh là Nhà sản xuất của năm, mảng nhạc phi cổ điển (Producer of the Year, Non-Classical)

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 7.

Jelly Roll ăn mừng chiến thắng cùng ba chiếc kèn vàng: Album nhạc đồng quê đương đại xuất sắc nhất, Màn trình diễn nhạc đồng quê song ca/nhóm xuất sắc nhất và Màn trình diễn/bài hát Cơ đốc đương đại xuất sắc nhất

ẢNH: REUTERS

- Ảnh 8.

Tyla nhận chiếc kèn vàng danh giá cho Màn trình diễn âm nhạc châu Phi xuất sắc nhất (Best African Music Performance) nhờ bản hit Push 2 Start

ẢNH: REUTERS

Lady Gaga, Billie Eilish thắng lớn ở Grammy 2026 - Ảnh 4.

Samara Joy khoe chiếc kèn vàng Album giọng jazz xuất sắc nhất (Best Jazz Vocal Album) cho Portrait

ẢNH: REUTERS

Lady Gaga, Billie Eilish thắng lớn ở Grammy 2026 - Ảnh 5.

Laufey được xướng tên ở hạng mục Album nhạc pop truyền thống xuất sắc nhất (Best Traditional Pop Vocal Album) cho album A Matter Of Time

ẢNH: REUTERS


