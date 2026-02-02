Nữ ca sĩ gây sốc khi bán nude trên thảm đỏ Grammy 2026

Chappell Roan xuất hiện táo bạo trên thảm đỏ Grammy 2026 ẢNH: AFP

Thảm đỏ lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đang diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) chứng kiến màn đổ bộ của loạt nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí. Loạt thiết kế xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo được nhiều mỹ nhân lựa chọn khoác lên người trong lần xuất hiện đặc biệt này. Trong đó, cái tên Chappell Roan đang gây chú ý hơn cả vì độ táo bạo. Theo People, nữ ca sĩ 28 tuổi là một trong những ngôi sao xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ năm nay. Giọng ca sinh năm 1998 diện thiết kế xuyên thấu từ Mugler với đường xẻ sâu trước khi cởi bỏ phần áo choàng, để lộ phần vải được may rủ xuống từ phần ngực, khiến cô để lộ toàn bộ phần thân trên trước ống kính.

Trang phục gây sốc của Chappell Roan lập tức trở thành tâm điểm chú ý tại thảm đỏ và đang là đề tài gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người choáng trước độ táo bạo không giống ai của giọng ca 9X, số khác chỉ trích cô ăn mặc quá lộ liễu, phản cảm, gây ảnh xấu đến giới trẻ thậm chí số khác cho rằng nữ ca sĩ cố ý hở bạo để thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng tại sự kiện đầy sao. Ngoài ra, màn xuất hiện của Chappell Roan cũng khiến dân tình nhắc lại khoảnh khắc Bianca Censori (vợ Kanye West) diện váy trong suốt như khỏa thân lên thảm đỏ Grammy 2025, từ đó một lần nữa đặt câu hỏi về những giới hạn trang phục dành cho nghệ sĩ dự Grammy.

Chappell Roan nhận 2 đề cử tại Grammy năm nay: Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc Pop xuất sắc nhất, cả hai đều dành cho đĩa đơn ăn khách The Subway ẢNH: AFP

Màn xuất hiện của chủ nhân hit Hot to go thành đề tài bàn tán xôn xao ẢNH: AFP

Bên cạnh khoảnh khắc gây sốc Chappell Roan, thảm đỏ Grammy năm nay còn gây chú ý với màn "đổ bộ" của loạt sao đình đám: Lady Gaga, Justin Bieber, Miley Cyrus, Rosé (BlackPink)...

Ca sĩ Justin Bieber và vợ - người mẫu Hailey Bieber, tình tứ trên thảm đỏ với trang phục đen đồng điệu. Giọng ca Baby mặc set đồ Balenciaga trong khi chân dài 30 tuổi khoe sắc vóc gợi cảm với đầm xuyên thấu của Alaia. Đây là lần hiếm hoi cặp sao đình đám này cùng sánh vai trên thảm đỏ trong thời gian qua ẢNH: AFP

Nữ ca sĩ Miley Cyrus lên đồ cá tính, "chất chơi" của Celine, sánh vai cùng bạn trai - nhạc sĩ Maxx Morando ẢNH: REUTERS

Lady Gaga diện váy đính kết lông vũ từ Matières Fécales khoe vẻ đẹp ma mị, quyến rũ. Năm nay, "mẹ quái vật" nhận 7 đề cử Grammy, trong đó bao gồm Album của năm, Bản thu âm của năm ẢNH: AFP

Sabrina Carpenter khoe nét quyến rũ trong váy xếp tầng đính đá hút mắt của của nhà mốt Valentino ẢNH: AP

Rosé nổi bật trên thảm đỏ trong thiết kế đen trắng từ Giambattista Valli Haute Couture ẢNH: AP

Siêu mẫu Heidi Klum táo bạo trong chiếc váy Marina Hoermanseder ôm sát từng đường nét cơ thể ẢNH: REUTERS

Tyla thả dáng gợi cảm trong chiếc đầm Dsquared2 cắt xẻ phóng khoáng với chân váy đính lông vũ bồng bềnh ẢNH: AFP

Zara Larsson nổi bật trước ống kính trong thiết kế hai mảnh đầy gợi cảm từ Germanier ẢNH: AP

Ca sĩ Addison Rae diện đầm trắng Alaia nổi bật với những đường xẻ ngực sâu ẢNH: AFP

Ca - nhạc sĩ Kelsea Ballerini khoe thần thái quyến rũ trong đuôi cá lấp lánh từ Etro ẢNH: AFP





