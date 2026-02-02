Nữ ca sĩ gây sốc khi bán nude trên thảm đỏ Grammy 2026

Là một trong những ngôi sao xuất hiện cuối cùng, Chappell Roan gây sốc trên thảm đỏ Grammy 2026 khi diện đầm xuyên thấu táo bạo, gần như để lộ toàn bộ thân trên trước ống kính. Khoảnh khắc táo bạo của nữ ca sĩ gây bàn tán sôi nổi.
Thảm đỏ lễ trao giải Grammy lần thứ 68 đang diễn ra tại Los Angeles (Mỹ) chứng kiến màn đổ bộ của loạt nghệ sĩ đình đám trong làng giải trí. Loạt thiết kế xuyên thấu, cắt xẻ táo bạo được nhiều mỹ nhân lựa chọn khoác lên người trong lần xuất hiện đặc biệt này. Trong đó, cái tên Chappell Roan đang gây chú ý hơn cả vì độ táo bạo. Theo People, nữ ca sĩ 28 tuổi là một trong những ngôi sao xuất hiện cuối cùng trên thảm đỏ năm nay. Giọng ca sinh năm 1998 diện thiết kế xuyên thấu từ Mugler với đường xẻ sâu trước khi cởi bỏ phần áo choàng, để lộ phần vải được may rủ xuống từ phần ngực, khiến cô để lộ toàn bộ phần thân trên trước ống kính.
Trang phục gây sốc của Chappell Roan lập tức trở thành tâm điểm chú ý tại thảm đỏ và đang là đề tài gây bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. Nhiều người choáng trước độ táo bạo không giống ai của giọng ca 9X, số khác chỉ trích cô ăn mặc quá lộ liễu, phản cảm, gây ảnh xấu đến giới trẻ thậm chí số khác cho rằng nữ ca sĩ cố ý hở bạo để thu hút sự chú ý của truyền thông và công chúng tại sự kiện đầy sao. Ngoài ra, màn xuất hiện của Chappell Roan cũng khiến dân tình nhắc lại khoảnh khắc Bianca Censori (vợ Kanye West) diện váy trong suốt như khỏa thân lên thảm đỏ Grammy 2025, từ đó một lần nữa đặt câu hỏi về những giới hạn trang phục dành cho nghệ sĩ dự Grammy.
