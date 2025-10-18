Hailey Bieber - Selena Gomez thổi bùng nghi vấn mâu thuẫn

Nhiều năm qua, Hailey Bieber và Selena Gomez liên tục vướng nghi vấn bất hòa ẢNH: AFP

Sự việc bắt đầu với phần chia sẻ của Hailey Bieber trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí WSJ. Khi được hỏi về việc hiệu mỹ phẩm của mình (Rhode Beauty) bị so sánh với thương hiệu khác, người mẫu 29 tuổi thẳng thắn: "Việc bị so sánh với người khác luôn rất khó chịu. Tôi không hề mong muốn điều đó. Khi mọi người muốn nhìn nhận bạn theo cách nhất định và họ đã dựng nên một câu chuyện về bạn trong đầu, bạn không có quyền thay đổi điều đó".

Vợ Justin Bieber nói về tính cạnh tranh trong lĩnh vực này: "Tôi nghĩ rằng luôn có chỗ đứng riêng cho tất cả mọi người. Tôi không cảm thấy cạnh tranh với những người không truyền cảm hứng cho mình".

Phát ngôn của "chân dài" sinh năm 1996 khiến các trang tin cũng như nhiều dân mạng đồn đoán, cho rằng cô đang "đá đểu" Selena Gomez - người cũng kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng (Rare Beauty) và sản phẩm của cả hai đều được bán trên một hệ thống lớn. Giữa lúc sự việc gây làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đại diện của Hailey Bieber trả lời PageSix rằng không có bình luận nào của cô liên quan trực tiếp đến Selena Gomez.

Selena Gomez và Hailey Bieber chụp ảnh thân thiết hồi 2022, xóa tan tin đồn bất hòa. Thế nhưng giờ đây, mối quan hệ của cả hai lại tiếp tục dính thị phi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sự việc chưa kịp "nguội" thì đến ngày 18.10, Selena Gomez đăng dòng trạng thái bức xúc: "Hãy để yên cho cô gái đó đi. Cô ấy có thể nói bất cứ điều gì mình muốn. Chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của tôi cả. Vấn đề chỉ là sự liên quan chứ không phải trí tuệ. Hãy tử tế. Mọi thương hiệu đều truyền cảm hứng cho tôi. Ai cũng có chỗ đứng riêng. Và hy vọng tất cả chúng ta đều có thể dừng lại".

Đáng chú ý, dòng trạng thái khó chịu được cho là "bóng gió" về Hailey đã được ngôi sao sinh năm 1992 xóa khỏi trang cá nhân ngay sau đó. Tuy nhiên, bài đăng đã được dân tình chụp lại, chia sẻ rầm rộ, kéo theo đó là những cuộc tranh luận trái chiều về động thái của hai người đẹp.



Hailey Bieber và Selena Gomez liên tục bị so sánh

Hailey Bieber mệt mỏi khi mối quan hệ của cô với Justin Bieber vướng nhiều tin tiêu cực ẢNH: AFP

Hailey Bieber và Selena Gomez vẫn luôn bị công chúng đồn đoán có mối bất hòa, mâu thuẫn trong quá khứ vì Justin Bieber. Selena Gomez và "hoàng tử nhạc pop" từng là cặp đôi "gà bông" nổi tiếng trong làng giải trí. Từ năm 2010, cuộc tình của họ lúc tan lúc hợp rồi chính thức chấm dứt mối quan hệ tình cảm hồi 2018. Giọng ca Baby cũng có thời gian ngắn hẹn hò Hailey Baldwin (hiện là Hailey Bieber) vào cuối năm 2015, đầu 2016. Đến năm 2018, cặp đôi này tái hợp, nhanh chóng đính hôn rồi tổ chức đám cưới hồi 2019. Hiện Justin Bieber và vợ có một cậu con trai tên Jack (1 tuổi).

Vì đều có mối liên quan với Justin Bieber, cả Hailey Bieber lẫn Selena Gomez đều chịu sự săm soi, mổ xẻ từ fan của người kia đồng thời liên tục nghi vấn bất hòa. Người mẫu 9X từng bị cho là kẻ chen chân vào mối quan hệ của Justin với Selena, thường bị so sánh với đàn chị, bị "soi" những hành động được cho là "đá xéo" tình cũ của chồng trong khi cựu ngôi sao Disney cũng rơi vào tình thế tương tự. Mặc dù cả hai từng dập tắt tin đồn này bằng hình ảnh vui vẻ, thân thiết bên nhau tại một sự kiện năm 2022 nhưng khán giả vẫn không ngừng suy đoán về mối quan hệ của hai người đẹp. Họ cũng bị dân tình đặt lên bàn cân khi đều kinh doanh thương hiệu mỹ phẩm riêng.

Selena Gomez đang hạnh phúc bên Benny Blanco, cô từng chia sẻ không còn muốn nhắc đến chuyện cũ ẢNH: AFP

Những tin đồn tiêu cực cùng sự quan tâm thái quá thậm chí độc hại của đám đông khiến hai người đẹp không khỏi khó chịu, mệt mỏi. Trong quá khứ, Hailey Bieber từng khẳng định không "cướp" Justin Bieber khỏi Selena Gomez đồng thời nhấn mạnh mình và Gomez không có bất kỳ hiềm khích nào và bản thân luôn dành sự tôn trọng đối với đàn chị.

Hồi đầu năm 2022, nữ người mẫu nổi tiếng bày tỏ nỗi bức xúc: "Thời gian đã trôi qua đủ lâu rồi. Tôi đang quan tâm đến công việc của riêng mình. Tôi không làm gì, tôi không nói gì cả. Hãy để tôi yên, làm ơn". Năm 2020, khi vợ Justin Bieber bị fan của mình công kích, Selena Gomez viết lên trang cá nhân: "Làm ơn hãy sống tử tế với nhau. Nếu bạn hâm mộ tôi, xin đừng thô lỗ với người khác".