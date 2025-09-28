Selena Gomez chính thức kết hôn với Benny Blanco

Selena Gomez (33 tuổi) và Benny Blanco (37 tuổi) chính thức kết hôn sau hơn 2 năm gắn bó ẢNH: INSTAGRAM NV

Sáng 28.9 (theo giờ Việt Nam), trên trang Instagram có hơn 417 triệu người theo dõi, Selena Gomez đăng tải loạt khoảnh khắc ngọt ngào trong hôn lễ lãng mạn giữa cô và Benny Blanco. Nữ ca sĩ 9X đính kèm dòng chú thích đánh dấu đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 27.9.2025 (theo giờ địa phương). Trong ngày trọng đại, Selena Gomez rạng rỡ với chiếc váy trắng cổ yếm tinh tế, khoe khéo bờ lưng gợi cảm trong khi Benny Blanco diện tuxedo đen, áo sơ mi trắng bảnh bao. Cả cô dâu lẫn chú rể đều lựa chọn thiết kế của Ralph Lauren trong ngày chung đôi.

Trong loạt ảnh được giọng ca Love on chia sẻ, gương mặt người đẹp ánh lên niềm hạnh phúc khi được sánh đôi cùng người mình yêu. Cặp đôi mới cưới tận hưởng những khoảnh khắc thiêng liêng của hôn nhân, ôm hôn, dành cho nhau những cử chỉ, ánh mắt âu yếm, tay trong tay không rời. Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác "khủng" trên Instagram với phần bình luận ngập trong những lời chúc phúc.

Cặp sao hạnh phúc trong ngày cưới ẢNH: INSTAGRAM NV

Theo PageSix, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức lãng mạn, ấm cúng và riêng tư tại khu đất riêng ở Santa Barbara, bang California (Mỹ). The Sun tiết lộ dàn khách mời được sắp xếp nghỉ tại khách sạn El Encanto với giá 3.500 USD/đêm (hơn 92 triệu đồng) trong suốt cuối tuần diễn ra lễ cưới. Một nguồn tin nội bộ hé lộ trước thềm lễ cưới: "Tất cả khách mời sẽ được đón và đưa đến địa điểm không biết trước. Mọi người đều rất hào hứng mặc dù vẫn còn nhiều điều bí ẩn, họ biết rằng đây sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời".

Kế hoạch ban đầu của đám cưới này bị rò rỉ hồi giữa tháng 7 với những thông tin về dàn khách mời, thời gian, địa điểm. An ninh đã được thiết lập chặt chẽ hơn nhằm bảo đảm sự riêng tư đồng thời giữ an toàn cho dàn khách mời hạng A, trong đó bao gồm Taylor Swift. Một nguồn tin thân cận chia sẻ với Daily Mail vào cuối tháng đó: "An ninh cho đám cưới của Selena Gomez sẽ là vô cùng quan trọng vì cô ấy không chỉ là người của công chúng mà nhiều khách mời cũng vậy. Cô ấy đang cân nhắc có nên cho phép mọi người sử dụng điện thoại như một biện pháp tăng cường bảo mật và quyền riêng tư hay không, cùng với việc cô ấy muốn mọi người đều có mặt".

Selena Gomez trong tiệc độc thân hồi tháng trước ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước thềm lễ cưới đáng nhớ, Selena Gomez tổ chức tiệc độc thân tại Cabo San Lucas (Mexico). Chủ nhân hit Good For You cùng bạn bè thân thiết được nhìn thấy nhảy múa, cười đùa và tiệc tùng trên một du thuyền sang trọng vào tháng 8. Trong khi đó, Benny Blanco tận hưởng tiệc riêng ở Las Vegas (Mỹ). Cặp đôi cũng chia sẻ trên chương trình Today hồi tháng 3 rằng họ muốn ngày cưới của mình "thật giản dị".

Chuyện tình ngọt ngào của Selena Gomez - Benny Blanco

Trải qua nhiều sóng gió trong tình yêu, Selena Gomez tìm thấy bến đỗ hạnh phúc bên Benny Blanco ẢNH: INSTAGRAM NV

Selena Gomez - Benny Blanco bắt đầu hẹn hò vào tháng 6.2023, nhiều năm sau khi hai nghệ sĩ hợp tác trong đĩa đơn I Can't Get Enough (2019). Tuy nhiên, mãi đến tháng 12.2023, họ mới công khai xác nhận mối quan hệ. Tháng đó, Gomez tiết lộ cô đang hẹn hò với nhà sản xuất âm nhạc tài năng này và chia sẻ: "Anh ấy là tất cả mọi thứ trong trái tim tôi". Trong những bình luận khác, cô tiếp tục nói rằng cô đang ở giai đoạn "hạnh phúc nhất" với Blanco sau đó đăng ảnh thân mật với bạn trai lên trang cá nhân. Cuối năm 2024, nữ ca sĩ 9X khoe ảnh đính hôn. Tháng 3 năm nay, bộ đôi ra mắt album chung I Said I Love You First.

Cựu công chúa Disney dành nhiều lời có cánh khi nhắc về "nửa kia" và mối tình êm đềm của họ. Cô từng chia sẻ trên New Music Daily hồi 2024: "Tôi nghĩ thật tuyệt khi được dựa vào một người hiểu thế giới mà tôi đang sống. Nhưng nhìn chung, đó là cảm giác an toàn nhất mà tôi cảm thấy và điều đó thực sự tuyệt vời, tôi trở nên trưởng thành hơn qua nó". Về phần nam nhạc sĩ sinh năm 1988, anh chia sẻ trên một chương trình hồi 2024: "Khi tôi nhìn thấy cô ấy… Tôi không biết còn có thế giới nào có thể tuyệt vời hơn thế nữa".