Alicia Keys - ‘họa mi nước Mỹ’ sở hữu 17 giải Grammy, sắp đến Việt Nam

Alicia Keys được xác nhận sẽ đến Việt Nam trình diễn vào tháng 12 này ẢNH: BTC

Sau thời gian úp mở, ban tổ chức 8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars chính thức xác nhận Alicia Keys sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại đại nhạc hội dự kiến tổ chức tối 6.12 ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, nhất là cộng đồng người hâm mộ chủ nhân hit Fallin tại Việt Nam. Nhiều fan không giấu được niềm phấn khích khi sắp được gặp "họa mi nước Mỹ" ngay chính sân nhà và mong chờ có cơ hội được nghe thần tượng trình diễn trực tiếp loạt hit gắn liền với tên tuổi của cô: If I Ain't Got You, No One, Empire State of Mind, Girl on Fire, A Woman's Worth, Un-Thinkable, You Don't Know My Name…

Bên cạnh niềm bất ngờ được hội ngộ Alicia Keys, khán giả Việt cũng đang mong chờ ngôi sao quốc tế tiếp theo được ban tổ chức công bố. Trước đó, Symphony of Stars đã hé lộ dàn nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt tại đại nhạc hội sắp tới: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và Maydays. Sự xuất hiện của dàn sao quốc tế bên cạnh loạt tên tuổi trong nước mang đến những màn trình diễn giao thoa giữa âm nhạc, tinh thần Việt Nam với toàn cầu.

Alicia Keys nổi tiếng ra sao?

Alicia Keys sở hữu phong cách âm nhạc mang dấu ấn riêng: vừa cổ điển, vừa hiện đại, kết hợp giữa R&B, soul, jazz, pop cùng nền tảng vững chắc từ piano ẢNH: AFP

Alicia Keys sinh năm 1981 tại New York (Mỹ). Nữ ca sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nửa cuối thập niên 1990 và nhanh chóng nổi tiếng không chỉ nhờ giọng hát nội lực, cảm xúc mà còn bởi khả năng sáng tác nhạc, chơi piano đỉnh cao bên cạnh những ca khúc mang thông điệp đầy tính nhân văn, thể hiện cá tính vừa mạnh mẽ, vừa sâu sắc, truyền cảm hứng.

Đến nay, giọng ca 44 tuổi đã phát hành 9 album phòng thu, nhiều sản phẩm âm nhạc ăn khách cùng hàng loạt chuyến lưu diễn "cháy" vé. Người đẹp còn gây choáng với loạt giải thưởng, thành tích "khủng", trong số đó phải kể đến: 17 giải Grammy danh giá, hơn 65 triệu bản thu được bán ra toàn cầu, hơn 5 tỉ lượt stream trên toàn thế giới... Những năm qua, giọng ca Girl on Fire được truyền thông nhắc đến với nhiều danh xưng: "họa mi nước Mỹ", "nữ hoàng R&B đương đại", "biểu tượng nhạc soul hiện đại"…

Alicia Keys nhận giải Grammy hồi đầu năm nay ẢNH: AFP

Thành công của Alicia Keys không chỉ giới hạn trong âm nhạc. Cô còn tham gia diễn xuất, là tác giả của hồi ký More Myself: A Journey (một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo xếp hạng của New York Times), sáng tạo tiểu thuyết đồ họa Girl On Fire, ra mắt vở nhạc kịch gốc Hell's Kitchen... và gặt hái được nhiều thành công.

Trước Alicia Keys, đại nhạc hội quốc tế 8Wonder từng đưa nhiều ngôi sao toàn cầu về Việt Nam trình diễn: Charlie Puth (Nha Trang), Maroon 5 (Phú Quốc), Imagine Dragons (TP.HCM), DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi (Hà Nội)...