Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Alicia Keys - ‘họa mi nước Mỹ’ sở hữu 17 giải Grammy, sắp đến Việt Nam

Thanh Chi
Thanh Chi
17/10/2025 22:23 GMT+7

Hôm 17.10, ban tổ chức xác nhận nữ ca sĩ Alicia Keys là ngôi sao chính tại đại nhạc hội '8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars' diễn ra ở Hà Nội vào tháng 12 tới.

Alicia Keys - ‘họa mi nước Mỹ’ sở hữu 17 giải Grammy, sắp đến Việt Nam - Ảnh 1.

Alicia Keys được xác nhận sẽ đến Việt Nam trình diễn vào tháng 12 này

ẢNH: BTC

Sau thời gian úp mở, ban tổ chức 8Wonder Winter 2025: Symphony of Stars chính thức xác nhận Alicia Keys sẽ đến Việt Nam biểu diễn tại đại nhạc hội dự kiến tổ chức tối 6.12 ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Thông tin này lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả, nhất là cộng đồng người hâm mộ chủ nhân hit Fallin tại Việt Nam. Nhiều fan không giấu được niềm phấn khích khi sắp được gặp "họa mi nước Mỹ" ngay chính sân nhà và mong chờ có cơ hội được nghe thần tượng trình diễn trực tiếp loạt hit gắn liền với tên tuổi của cô: If I Ain't Got You, No One, Empire State of Mind, Girl on Fire, A Woman's Worth, Un-Thinkable, You Don't Know My Name…

Bên cạnh niềm bất ngờ được hội ngộ Alicia Keys, khán giả Việt cũng đang mong chờ ngôi sao quốc tế tiếp theo được ban tổ chức công bố. Trước đó, Symphony of Stars đã hé lộ dàn nghệ sĩ Việt sẽ góp mặt tại đại nhạc hội sắp tới: Văn Mai Hương, HIEUTHUHAI và Maydays. Sự xuất hiện của dàn sao quốc tế bên cạnh loạt tên tuổi trong nước mang đến những màn trình diễn giao thoa giữa âm nhạc, tinh thần Việt Nam với toàn cầu.

Alicia Keys nổi tiếng ra sao?

Alicia Keys - ‘họa mi nước Mỹ’ sở hữu 17 giải Grammy, sắp đến Việt Nam - Ảnh 2.

Alicia Keys sở hữu phong cách âm nhạc mang dấu ấn riêng: vừa cổ điển, vừa hiện đại, kết hợp giữa R&B, soul, jazz, pop cùng nền tảng vững chắc từ piano

ẢNH: AFP

Alicia Keys sinh năm 1981 tại New York (Mỹ). Nữ ca sĩ bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ nửa cuối thập niên 1990 và nhanh chóng nổi tiếng không chỉ nhờ giọng hát nội lực, cảm xúc mà còn bởi khả năng sáng tác nhạc, chơi piano đỉnh cao bên cạnh những ca khúc mang thông điệp đầy tính nhân văn, thể hiện cá tính vừa mạnh mẽ, vừa sâu sắc, truyền cảm hứng.

Đến nay, giọng ca 44 tuổi đã phát hành 9 album phòng thu, nhiều sản phẩm âm nhạc ăn khách cùng hàng loạt chuyến lưu diễn "cháy" vé. Người đẹp còn gây choáng với loạt giải thưởng, thành tích "khủng", trong số đó phải kể đến: 17 giải Grammy danh giá, hơn 65 triệu bản thu được bán ra toàn cầu, hơn 5 tỉ lượt stream trên toàn thế giới... Những năm qua, giọng ca Girl on Fire được truyền thông nhắc đến với nhiều danh xưng: "họa mi nước Mỹ", "nữ hoàng R&B đương đại", "biểu tượng nhạc soul hiện đại"…

Alicia Keys - ‘họa mi nước Mỹ’ sở hữu 17 giải Grammy, sắp đến Việt Nam - Ảnh 3.

Alicia Keys nhận giải Grammy hồi đầu năm nay

ẢNH: AFP

Thành công của Alicia Keys không chỉ giới hạn trong âm nhạc. Cô còn tham gia diễn xuất, là tác giả của hồi ký More Myself: A Journey (một trong những cuốn sách bán chạy nhất theo xếp hạng của New York Times), sáng tạo tiểu thuyết đồ họa Girl On Fire, ra mắt vở nhạc kịch gốc Hell's Kitchen... và gặt hái được nhiều thành công.

Trước Alicia Keys, đại nhạc hội quốc tế 8Wonder từng đưa nhiều ngôi sao toàn cầu về Việt Nam trình diễn: Charlie Puth (Nha Trang), Maroon 5 (Phú Quốc), Imagine Dragons (TP.HCM), DJ Snake, J Balvin, The Kid Laroi (Hà Nội)...

Tin liên quan

DPR Ian trình diễn bùng nổ, ‘thả thính’ fan nữ bằng tiếng Việt

DPR Ian trình diễn bùng nổ, ‘thả thính’ fan nữ bằng tiếng Việt

DPR Ian 'cháy' cùng hàng chục ngàn khán giả Việt trong set diễn kéo dài 25 phút tại '8Wonder - Moments of Wonder', diễn ra tối 23.8. Khoảnh khắc nam ca sĩ ‘thả thính’ bằng tiếng Việt khiến fan nữ thích thú.

Khám phá thêm chủ đề

Alicia Keys 8Wonder Symphony of Stars Việt Nam Grammy họa mi nước Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận