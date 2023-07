Charlie Puth 'cháy' cùng hàng ngàn khán giả trong đêm diễn tại Nha Trang

Ngôi sao 32 tuổi mở màn đêm diễn với ca khúc Charlie Be Quiet! với mong muốn bài hát như một lời thì thầm mang đến sự nhẹ nhàng, tươi mới nhưng không kém phần trẻ trung và hấp dẫn. Giọng ca đình đám sau đó liên tục "đốt cháy" sân khấu với hàng loạt ca khúc nằm trong Charlie - album mới nhất của anh: No More Drama, Left and Right, Loser...