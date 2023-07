Charlie Puth cảm ơn khán giả Việt Nam vì được đón tiếp nồng hậu

Rạng sáng 21.7, nhà sản xuất âm nhạc - ca sĩ Charlie Puth có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho đại nhạc hội 8Wonder sẽ diễn ra vào tối 22.7 tại Vinpearl Nha Trang (Khánh Hòa). Sự xuất hiện của "Hoàng tử tình ca" nước Mỹ nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của khán giả.

Charlie Puth xuất hiện rạng rỡ tại sân bay Cam Ranh, thân thiện chào người hâm mộ Việt Việt An

Vừa xuất hiện tại sân bay, giọng ca Attention ngay lập tức trở thành tâm điểm của truyền thông và được người hâm mộ cũng như ban tổ chức chương trình tiếp đón nồng hậu. Charlie Puth ăn mặc theo phong cách giản dị, thoải mái với áo thun, quần jean cùng kính râm. Anh không ngần ngại vẫy tay chào và mỉm cười tương tác với fan sau chuyến bay dài.

Đến trưa 21.7, nam ca sĩ cập nhật bài viết mới trên Instagram cá nhân, nói lời cảm ơn trước màn tiếp đón nồng hậu của khán giả, kèm theo đó là hình ảnh anh đang vẫy tay chào fan Việt tại sân bay Cam Ranh. Charlie Puth viết: "Cảm ơn vì sự tiếp đón nồng hậu Việt Nam. Lần đầu tiên tôi đến đây". Chỉ trong vòng 30 phút đăng tải, bài viết của ngôi sao We Don't Talk Anymore đã nhận về hàng chục ngàn lượt yêu thích và hàng trăm bình luận tương tác.

Charlie Puth gửi lời cảm ơn fan vì sự tiếp đón nồng hậu trong lần đầu anh đến Việt Nam CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM

Ca sĩ Amee, người mẫu Kelbin Lei bày tỏ dưới bài viết: "Chào mừng đến Việt Nam". Nhiếp ảnh gia Singapore Jewekphotography bình luận: "Hãy đi ăn thử phở nhé người anh em". Nhiều cư dân mạng thể hiện sự phấn khích: "Mãi yêu", "Superman Cần Thơ của tôi", "Yêu bạn, mong bạn có một khoảng thời gian tuyệt vời tại Nha Trang"...

Trước đó, nam ca sĩ Charlie Puth đã cập nhật thêm điểm đến tiếp theo trong tour diễn vòng quanh thế giới The Charlie Live Experience là Nha Trang. Đây cũng chính là địa điểm đầu tiên của tour diễn tại châu Á. Thông tin ca sĩ See you again đến Việt Nam được nhiều khán giả quan tâm.

Charlie Puth nổi tiếng là một "hitmaker" với hàng loạt bản hit "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín INSTAGRAM NV

Theo đại diện ban tổ chức đại nhạc hội 8Wonder, nhờ sức hút của dàn nghệ sĩ Việt và quốc tế, toàn bộ vé của đêm nhạc đã bán hết sau 24 giờ mở bán. Khán giả Việt cũng đang kỳ vọng Charlie Puth sẽ có một màn song ca, kết hợp đặc biệt với một trong số những nghệ sĩ Việt nhưng thông tin vẫn chưa công bố. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 22.7, bắt đầu từ 16 giờ, kéo dài hơn 6 tiếng với các tiết mục sôi động, trong đó phần trình diễn của Charlie Puth kéo dài hơn 1 tiếng.