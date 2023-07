Charlie Puth đã đến Nha Trang, sẵn sàng bùng nổ trước khán giả Việt

Charlie Puth đáp chuyến bay đêm đến sân bay Cam Ranh để chuẩn bị cho đại nhạc hội 8Wonder sẽ diễn ra vào tối 22.7 tại Vinpearl Nha Trang. "Hoàng tử tình ca" nước Mỹ ngay lập tức di chuyển bằng xe riêng, tàu riêng đến Vinpearl Nha Trang ở đảo Hòn Tre, Khánh Hòa.



Charlie Puth gây sốt tại sân bay Cam Ranh khi xuất hiện với vẻ ngoài điển trai, năng động. Nam ca sĩ diện quần jeans, áo thun xanh navy và mang kính mát cực ngầu Việt An

Gần 40 giờ trước giờ G, lịch trình hoạt động của Charlie Puth được ban tổ chức giữ kín. Xuyên suốt quá trình di chuyển đến địa điểm lưu trú biểu diễn, giọng ca Attention đi cùng em gái, trợ lý và vệ sĩ riêng cùng ê-kíp ban tổ chức. Chủ nhân bản hit We don't talk anymore ăn vận đơn giản, thoải mái với quần jeans, áo thun, dép năng động. Sau chuyến bay dài, Charlie Puth vẫn tươi cười, giơ tay chào fan có mặt tại sân bay, thân thiện trước ống kính máy ảnh.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Charlie Puth lưu trú tại villa cao cấp nhất trên đảo giá khoảng 150 triệu đồng/đêm. Để đảm bảo sự riêng tư và năng lượng biểu diễn cho nam ca sĩ, mọi thông tin của anh đều được giữ kín. Trong ngày 21.7, ê-kíp của Charlie Puth sẽ phối hợp cùng ban tổ chức để tổng duyệt sân khấu, kiểm tra hệ thống âm thanh, ánh sáng, đảm bảo mang đến những màn trình diễn chỉn chu nhất theo chuẩn quốc tế.

Tối 22.7, Charlie Puth sẽ trình diễn hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi, hứa hẹn sẽ "đốt cháy" sân khấu đại nhạc hội 8Wonder. Cho đến thời điểm hiện tại, danh sách các ca khúc mà nam ca sĩ sẽ trình bày vẫn chưa được tiết lộ. Thế nhưng phần trình diễn tại đại nhạc hội 8Wonder cũng thuộc khuôn khổ tour lưu diễn toàn cầu của Charlie Puth với hơn 1 tiếng đồng đồ. Như vậy, có thể chắc chắn rằng ngôi sao nước Mỹ sẽ mang gần như đầy đủ các bài hát được dàn dựng riêng cho tour The Charlie Live Experience đến với khán giả Việt Nam.

Người hâm mộ phấn khích trước tin Charlie Puth về Việt Nam biểu diễn Việt An

Thông tin Charlie Puth đến Nha Trang biểu diễn tại Đại nhạc hội 8Wonder gây sốt hơn 2 tháng qua. Các fan nhạc US-UK tỏ ra vô cùng phấn khích khi Charlie Puth là ngôi sao tầm cỡ quốc tế, sở hữu nhiều bản hit được người Việt Nam thuộc nằm lòng. Charlie Puth từ trước đến nay cũng rất hiếm khi tổ chức show biểu diễn tại châu Á. Vì vậy, việc nam ca sĩ nhận lời đến Việt Nam biểu diễn là một tin vui lớn.

Được biết, đại nhạc hội 8Wonder mà chủ nhân hit See you again tham gia là sự kiện tâm điểm khép lại chuỗi hội hè WonderFest 2023 (lễ hội biển quốc tế thường niên tại Vinpearl Nha Trang). Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 22.7, bắt đầu từ 16 giờ, kéo dài hơn 6 tiếng với các tiết mục sôi động, thăng hoa cùng những màn trình diễn mãn nhãn và vô số hoạt động giải trí thú vị.

Bên cạnh Charlie Puth, đại nhạc hội tầm cỡ này còn quy tụ nhiều ngôi sao ca nhạc hàng đầu của làng giải trí Việt như: Hồ Ngọc Hà, Hà Anh Tuấn, Mono, HIEUTHUHAI, Tlinh, Amee… Khán giả Việt cũng đang kỳ vọng Charlie Puth sẽ có một màn song ca, kết hợp đặc biệt với một trong số những nghệ sĩ Việt nhưng thông tin vẫn chưa công bố.

Charlie Puth sinh năm 1991, gia nhập làng giải trí từ hồi 2009 và hiện là một trong những giọng ca 9X được săn đón hàng đầu tại làng nhạc Mỹ cũng như quốc tế, hai lần được đề cử giải Grammy. Ngôi sao 31 tuổi chứng minh bản thân là một "hitmaker" với hàng loạt bản hit "càn quét" các bảng xếp hạng âm nhạc và được công chúng đón nhận nồng nhiệt: See you again, We Don't Talk Anymore, Attention… Không chỉ sở hữu giọng ca ngọt ngào được ví là "hoàng tử tình ca", Charlie Puth còn là một nhạc sĩ, nhà sản xuất tài ba.