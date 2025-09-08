Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Lady Gaga vượt Taylor Swift giành giải 'Nghệ sĩ của năm' tại VMAs 2025

Thanh Chi
Thanh Chi
08/09/2025 14:31 GMT+7

Vượt qua đối thủ 'nặng ký' hàng đầu là Taylor Swift, Lady Gaga được vinh danh là Nghệ sĩ của năm tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2025. Rosé cũng giành chiến thắng quan trọng nhờ ca khúc 'làm mưa làm gió' năm qua.

Lady Gaga 'thắng lớn'

Lady Gaga vượt Taylor Swift giành 'Nghệ sĩ của năm' tại VMAs 2025 - Ảnh 1.

Lady Gaga phát biểu khi giành giải Nghệ sĩ của năm

ẢNH: AFP

Hôm 7.9 (theo giờ địa phương), MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 diễn ra tại New York (Mỹ) với màn vinh danh loạt nghệ sĩ, sản phẩm âm nhạc nổi bật trong năm qua. Tại lễ trao giải năm nay, Lady Gaga là cái tên dẫn đầu bảng đề cử với số lượng 12. Đặc biệt, "mẹ quái vật" vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám như Taylor Swift, Beyoncé, Bad Bunny… để được xướng tên ở hạng mục Nghệ sĩ của năm.

Trong khoảnh khắc được vinh danh, giọng ca Abracadabra bày tỏ niềm hạnh phúc, biết ơn đối với khán giả, người hâm mộ và vị hôn phu của cô - Michael Polansky. "Gửi đến người bạn đồng hành của em, Michael, được cùng anh tạo nên năm nay quả là một giấc mơ đẹp đẽ. Và anh đã luôn là người đồng hành cùng em trên mọi chặng đường. Em dành tặng điều này cho anh, cho tình yêu của em", nữ ca sĩ nhắn gửi đến người yêu. 

Cô cũng chia sẻ giải thưởng này là dành cho người hâm mộ của mình. Ngôi sao 8X bộc bạch: "Cảm ơn các bạn, những 'quái vật bé nhỏ' (little monsters) - những người hâm mộ của tôi vì đã luôn ủng hộ tôi, luôn ủng hộ con quái vật trong tôi".

Lady Gaga vượt Taylor Swift giành 'Nghệ sĩ của năm' tại VMAs 2025 - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ 39 tuổi là ngôi sao thắng nhiều giải nhất tại VMAs 2025

ẢNH: AFP

Sau khi nhận một trong những giải thưởng quan trọng nhất trong đêm, Lady Gaga vội vã rời khỏi lễ trao giải. Chủ nhân hit Born This Way giải thích rằng cô phải đến địa điểm khác để trình diễn tại liveshow nằm trong chuyến lưu diễn Mayhem Ball của mình.

Ở một diễn biến khác trong lễ trao giải, cú bắt tay của Lady Gaga và Bruno Mars trong bản hit đình đám Die With A Smile đã giúp bộ đôi tài năng này giành chiến thắng ở hạng mục Màn kết hợp xuất sắc nhất. Ngoài ra, nhạc phẩm Abracadabra còn giúp nữ ca sĩ cùng cộng sự được được giới chuyên môn bình chọn ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất.

Rosé (BlackPink) lập kỳ tích

Lady Gaga vượt Taylor Swift giành 'Nghệ sĩ của năm' tại VMAs 2025 - Ảnh 3.

Lady Gaga dẫn đầu với 4 chiến thắng, Ariana Grande và Sabrina Carpenter đều được xướng tên ở 3 hạng mục còn Mariah Carey, Brunor Mars, Doechii, Tate McRae có 2 giải

ẢNH: AFP

Bên cạnh chiến thắng ngoạn mục của Lady Gaga, MTV Video Music Awards còn chứng kiến sự "lên ngôi" của Ariana Grande ở hạng mục Video của năm nhờ Brighter Days Ahead, nhạc phẩm này cũng giúp cô giành cúp Best Pop (Video nhạc pop xuất sắc nhất).

"Dự án này nói về nỗ lực chữa lành mọi loại chấn thương, giúp chúng ta trở về với chính mình khi còn trẻ và tạo dựng sự an toàn trong cuộc sống của chính mình, đó là một quá trình suốt đời và là bài tập hàng ngày… Nếu bạn đang trên hành trình đó, xin hãy tiếp tục bước tiếp, bởi vì tôi hứa rằng những ngày tươi sáng hơn đang chờ đón bạn", ngôi sao 9X bộc bạch.

Lady Gaga vượt Taylor Swift giành 'Nghệ sĩ của năm' tại VMAs 2025 - Ảnh 4.

Rosé (BlackPink) hạnh phúc khi là nữ ca sĩ Kpop đầu tiên giành giải Ca khúc của năm tại MTV Video Music Awards

ẢNH: AFP

Trong khi đó, Rosé (BlackPink) làm nên kỳ tích khi giành chiến thắng ở hạng mục Ca khúc của năm nhờ siêu hit Apt kết hợp cùng Bruno Mars. "Đây thực sự là khoảnh khắc trọng đại đối với tôi từ khi 16 tuổi và bất kỳ ai từng mơ ước được công nhận bình đẳng sau những nỗ lực chăm chỉ của mình", giọng ca 28 tuổi bày tỏ niềm hạnh phúc trên sân khấu nhận giải. 

Giải thưởng quan trọng còn lại tại VMAs là Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất được trao cho Alex Warren (sinh năm 2000).

Lady Gaga vượt Taylor Swift giành 'Nghệ sĩ của năm' tại VMAs 2025 - Ảnh 5.

Sabrina Carpenter ra về với 3 chiếc cúp

ẢNH: AFP

Ở một số hạng mục nổi bật khác, Sabrina Carpenter được vinh danh là Nghệ sĩ Pop xuất sắc nhất và Album xuất sắc nhất (Short n' Sweet). Best Latin (Video nhạc Latin xuất sắc nhất) gọi tên Shakira với Soltera. Màn tái xuất ấn tượng với Type Dangerous giúp Mariah Carey thắng hạng mục Best R&B. Các hạng mục thể loại khác như Best Hip Hop, Best Alternative, Best Rock, Best Kpop, Best Afrobeats, Best Country lần lượt thuộc về: Doechii (Anxiety), Sombr (Back to Friends), Coldplay (All My Love), Lisa - Doja Cat - Raye (Born Again), Tyla (Push 2 Start) và Megan Moroney (Am I Okay?).

Bên cạnh đó, giải Nhóm nhạc xuất sắc nhất thuộc về Black Pink. Còn ca khúc của mùa hè là Just Keep Watching của Tate McRae...

Tin liên quan

Lady Gaga hé lộ chuyện tình 'định mệnh' với chồng sắp cưới

Lady Gaga hé lộ chuyện tình 'định mệnh' với chồng sắp cưới

Sau lần gặp Michael Polansky, mẹ của Lady Gaga về kể với con gái rằng mình đã gặp được chồng của cô trong khi nữ ca sĩ tỏ ra dửng dưng. Ít lâu sau, họ chạm mặt nhau, say sưa trò chuyện rồi nhanh chóng tìm thấy tình yêu, sự đồng điệu.

Khám phá thêm chủ đề

Lady Gaga VMAS MTV Video Music Awards ROSÉ BlackPink Ariana Grande Sabrina Carpenter
Xem thêm bình luận