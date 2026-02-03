Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sao nữ mặc như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy lên tiếng

Giàu Nguyễn
Giàu Nguyễn
03/02/2026 16:06 GMT+7

Chiếc váy xuyên thấu táo bạo của Chappell Roan tại lễ trao giải Grammy 2026 đang trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất sau đêm trao giải. Tuy nhiên, trước những ý kiến trái chiều, nữ ca sĩ sinh năm 1999 tỏ ra khá thoải mái và cho rằng lựa chọn thời trang của mình không hề 'quá đà'.

Sao nữ mặc như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy lên tiếng - Ảnh 1.

Chappell Roan xuất hiện táo bạo trên thảm đỏ Grammy 2026

ẢNH: AFP

Theo Pagesix, trên Instagram cá nhân, Chappell Roan chia sẻ loạt ảnh diện chiếc váy Mugler màu đỏ tía xuyên thấu, bộ trang phục cô mặc khi xuất hiện tại lễ trao giải Grammy diễn ra hôm 1.2 (giờ Mỹ). Thiết kế gây chú ý khi để lộ nhiều khoảng da thịt và được cố định bằng các chi tiết khuyên giả đính đá lấp lánh.

Trước làn sóng chỉ trích, nữ ca sĩ khẳng định chiếc váy phản ánh đúng tinh thần sáng tạo và cá tính nghệ thuật của cô, đồng thời không xem đây là một lựa chọn phản cảm hay "làm quá" như một số ý kiến nhận xét.

Tại Grammy 2026, Chappell Roan được đề cử ở hai hạng mục quan trọng gồm Bản thu âm của năm và Màn trình diễn solo nhạc pop xuất sắc nhất với ca khúc The Subway. Tuy nhiên, cô không giành chiến thắng ở cả hai hạng mục. Giải Bản thu âm của năm thuộc về Luther của Kendrick Lamar, trong khi Messy của Lola Young được vinh danh ở hạng mục trình diễn solo nhạc pop.

Sao nữ mặc như khỏa thân trên thảm đỏ Grammy lên tiếng - Ảnh 2.

Màn xuất hiện của chủ nhân hit Hot to go thành đề tài bàn tán xôn xao

ẢNH: AFP

Dù ra về tay trắng, Chappell Roan vẫn là một trong những nghệ sĩ được nhắc đến nhiều nhất nhờ phong cách thời trang nổi bật. Ngoài thiết kế hở hang, bộ váy còn giúp cô khoe loạt hình xăm. Nữ ca sĩ cũng dành lời cảm ơn nghệ sĩ xăm hình Jenny Collins (nghệ danh Puppy Puppy Playtime), người thực hiện các tác phẩm này.

Ngoài diện thiết kế táo bạo trên thì giọng ca Pink Pony Club còn sử dụng loạt trang sức cao cấp đến từ thương hiệu Buccellati, gồm vòng cổ và hoa tai vàng dáng dài, tạo điểm nhấn sang trọng. Trong một số khoảnh khắc trên thảm đỏ, cô khoác thêm áo choàng mỏng cùng tông đỏ tía để che bớt sự táo bạo của trang phục.

Khi xuất hiện trên sân khấu trao giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất cho Olivia Dean, Chappell Roan đã thay bộ váy khác. Lần này, cô lựa chọn thiết kế Rodarte mang phong cách thanh thoát và kín đáo hơn hẳn so với chiếc váy Mugler gây tranh cãi trước đó.

Chappell Roan vốn được biết đến là nghệ sĩ theo đuổi hình ảnh cá tính, không ngại thử nghiệm phong cách thời trang mới. Tại Grammy 2025, cô từng gây ấn tượng với chiếc váy dạ hội cổ điển của Jean Paul Gaultier, cho thấy sự linh hoạt trong phong cách và cách thể hiện bản sắc cá nhân trên thảm đỏ.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
