BlackPink lộ dấu hiệu rạn nứt sau màn solo của Jisoo?

Ngày 13.10, Jisoo chính thức phát hành ca khúc Eyes Closed, hợp tác cùng nam ca sĩ người Anh - Zayn Malik - cựu thành viên nhóm One Direction. Đây cũng là dự án solo toàn cầu đầu tiên của Jisoo kể từ khi rời YG Entertainment. Tuy nhiên, niềm vui này nhanh chóng bị bao phủ bởi làn sóng tranh cãi từ người hâm mộ BlackPink.

Nội bộ BlackPink đang bị chia rẽ?

Trên mạng xã hội, hàng loạt bình luận xuất hiện đặt câu hỏi: "Sao các thành viên BlackPink lạnh nhạt với Jisoo đến vậy?". Nguyên nhân bắt nguồn từ việc Jennie, Lisa và Rosé đều không chia sẻ hay đăng tải bất kỳ lời chúc mừng nào cho sản phẩm mới của chị cả nhóm.

Theo quan sát của fan, trong khi Jennie và Lisa hoàn toàn im lặng, Rosé chỉ chia sẻ một story ngắn sau nhiều giờ, bị cho là thiếu nhiệt tình hoặc miễn cưỡng. Điều này khiến khán giả không khỏi so sánh, bởi trong những lần ra mắt solo trước đây của 3 thành viên còn lại, Jisoo luôn tích cực quảng bá và gửi lời chúc mừng công khai.

Jennie, Lisa và Rosé bị cộng đồng mạng chỉ trích vì không chia sẻ hay nhắc đến sản phẩm mới của Jisoo Ảnh: kbizoom

Một bài viết lan truyền trên mạng xã hội nêu rõ: "Zayn Malik gửi hoa cho Jisoo hai lần, còn các thành viên BlackPink thì không đăng nổi một dòng chúc mừng". Một người khác bình luận: "Lúc các cô ấy solo, Jisoo ủng hộ hết mình. Còn bây giờ, đến lượt Jisoo thì chẳng ai đáp lại".

Nhiều ý kiến cho rằng, sự im lặng này là dấu hiệu của những rạn nứt âm ỉ trong nhóm. Một số người còn cho rằng thành công hạn chế của Jisoo ở thị trường quốc tế có thể khiến cô không được đánh giá ngang hàng với 3 thành viên còn lại.

"Jisoo không có chiến dịch thời trang lớn, không có bản hit quốc tế hay lượng fan khổng lồ ở phương Tây như Jennie, Lisa hay Rosé. Có lẽ vì thế họ không coi cô là ngang hàng", một tài khoản mạng nhận định.

Khác với các thành viên còn lại, Jisoo tập trung nhiều hơn vào thị trường Hàn Quốc và châu Á, ít xuất hiện trong các sự kiện Hollywood hoặc thương hiệu thời trang quốc tế. Một số người xem đây là lựa chọn phù hợp với hình ảnh và khả năng ngôn ngữ của cô, nhưng đồng thời cũng khiến Jisoo kém nổi bật hơn trên trường quốc tế.

Fan chia phe, tranh cãi không hồi kết

Bên cạnh luồng chỉ trích, cũng có những ý kiến bênh vực 3 thành viên còn lại. Nhiều fan cho rằng không nên đánh giá mối quan hệ thật chỉ qua mạng xã hội: "Mọi người không biết họ có thể đã nhắn tin hay gặp nhau riêng để chúc mừng. Đừng quá vội vàng phán xét".

Dù vậy, đây không phải lần đầu BlackPink vướng tin đồn bất hòa nội bộ. Trong suốt nhiều năm hoạt động, chỉ cần một hành động nhỏ hoặc sự thiếu tương tác giữa các thành viên cũng đủ làm dấy lên tranh cãi về rạn nứt tình chị em.

Jisoo được fan khen ngợi về phong thái và chất giọng trưởng thành trong Eyes Closed, nhưng lại chịu sự thờ ơ từ chính nhóm nhạc của mình Ảnh: Instagram sooyaaa__

BlackPink từ lâu được xem là biểu tượng của sự gắn bó, đoàn kết và phong cách cá nhân mạnh mẽ. Tuy nhiên, theo nhiều nhà quan sát, những tranh cãi gần đây đang khiến hình ảnh tình chị em mà nhóm xây dựng suốt nhiều năm trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Một người hâm mộ viết: "Fan không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn thấy họ ủng hộ nhau như trước kia thôi. Vậy mà bây giờ, ngay cả điều đơn giản đó cũng không còn".