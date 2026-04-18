Diễn viên Võ Điền Gia Huy lên tiếng về tin đồn đời tư

Tối 17.4, Võ Điền Gia Huy lên tiếng trên trang cá nhân, mong khán giả không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nam diễn viên Tử chiến trên không bày tỏ sự khó xử khi một số đồng nghiệp nữ bất ngờ bị réo tên, kéo vào câu chuyện dù không liên quan và phải hứng chịu những bình luận khiếm nhã.

"Khán giả thân yêu ơi, Huy mong rằng các bạn đừng có những lời đồn không chính xác và làm ảnh hưởng đến những người bạn, người đồng nghiệp của Huy. Đặc biệt là phụ nữ, Huy cảm thấy rất khó xử khi những người bạn của mình không liên quan bị lôi vào và còn phải hứng chịu những lời bình luận khiếm nhã", nam diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh đó, nam diễn viên 9X bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của công chúng, đồng thời hy vọng khán giả sẽ dành sự chú ý cho các dự án nghệ thuật và công việc mà anh đang nỗ lực thực hiện. Võ Điền Gia Huy cũng gửi lời xin lỗi đến những người bạn thân thương vì những phiền lụy không mong muốn từ các tin đồn.

Gần đây, nam diễn viên được chú ý khi tham gia phim Vì mẹ anh phán chia tay Ảnh: FBNV

Nguồn cơn Võ Điền Gia Huy phải lên tiếng xuất phát từ việc thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm của anh, kéo theo không ít suy diễn và bình luận trái chiều. Đáng chú ý, một số đồng nghiệp nữ bị réo tên, trở thành tâm điểm của những lời bàn tán thiếu kiểm chứng.