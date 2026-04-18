Diễn viên Võ Điền Gia Huy lên tiếng về tin đồn đời tư

Lạc Xuân
Lạc Xuân
18/04/2026 04:53 GMT+7

Thông qua trang cá nhân, diễn viên Võ Điền Gia Huy đăng tải bài viết đính chính thông tin liên quan đến đời tư. Nam diễn viên bày tỏ sự khó xử khi làm ảnh hưởng đến những người bạn, người đồng nghiệp của mình.

Võ Điền Gia Huy lên tiếng về tin đồn đời tư trong năm 2026 - Ảnh 1.

Võ Điền Gia Huy mong khán giả không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng

Ảnh: FBNV

Tối 17.4, Võ Điền Gia Huy lên tiếng trên trang cá nhân, mong khán giả không lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng, tránh làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Nam diễn viên Tử chiến trên không bày tỏ sự khó xử khi một số đồng nghiệp nữ bất ngờ bị réo tên, kéo vào câu chuyện dù không liên quan và phải hứng chịu những bình luận khiếm nhã.

"Khán giả thân yêu ơi, Huy mong rằng các bạn đừng có những lời đồn không chính xác và làm ảnh hưởng đến những người bạn, người đồng nghiệp của Huy. Đặc biệt là phụ nữ, Huy cảm thấy rất khó xử khi những người bạn của mình không liên quan bị lôi vào và còn phải hứng chịu những lời bình luận khiếm nhã", nam diễn viên chia sẻ.

Bên cạnh đó, nam diễn viên 9X bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm của công chúng, đồng thời hy vọng khán giả sẽ dành sự chú ý cho các dự án nghệ thuật và công việc mà anh đang nỗ lực thực hiện. Võ Điền Gia Huy cũng gửi lời xin lỗi đến những người bạn thân thương vì những phiền lụy không mong muốn từ các tin đồn.

Võ Điền Gia Huy lên tiếng về tin đồn đời tư trong năm 2026 - Ảnh 2.

Gần đây, nam diễn viên được chú ý khi tham gia phim Vì mẹ anh phán chia tay

Ảnh: FBNV

Nguồn cơn Võ Điền Gia Huy phải lên tiếng xuất phát từ việc thời gian gần đây, mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin đồn đoán liên quan đến chuyện tình cảm của anh, kéo theo không ít suy diễn và bình luận trái chiều. Đáng chú ý, một số đồng nghiệp nữ bị réo tên, trở thành tâm điểm của những lời bàn tán thiếu kiểm chứng. 

Đáng chú ý nhất là nghi vấn "phim giả tình thật" với Tam Triều Dâng sau khi cả hai hợp tác trong dự án Vì mẹ anh phán chia tay. Những tương tác tự nhiên, thoải mái giữa cả hai khiến một bộ phận khán giả cho rằng cả hai đang hẹn hò ngoài đời. Song song đó, nam diễn viên tiếp tục bị gọi tên trong nghi vấn hẹn hò với Uyển Ân khi cả hai được cho là check-in tại cùng một địa điểm. Trước suy đoán từ cư dân mạng, Gia Huy lên tiếng phủ nhận, khẳng định họ chỉ là bạn bè.

Võ Điền Gia Huy sinh năm 1996 tại Tây Ninh, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Trước khi bén duyên với điện ảnh, Gia Huy từng đứng trên sân khấu kịch, làm mẫu lookbook, tham gia diễn xuất trong các MV ca nhạc. Năm 2019 đánh dấu bước ngoặt lớn của nam diễn viên trẻ khi anh nhận được sự chú ý với vai diễn trong Thưa mẹ con đi. Sau thành công từ vai diễn, anh liên tục biến hóa trên màn ảnh qua một số tác phẩm: Fanti, Kẻ ăn hồn, Ước mình cùng bay, Tiệm ăn của quỷ, Tử chiến trên không, Ai thương ai mến…

Lỡ hẹn với phim trăm tỉ của Trấn Thành, Võ Điền Gia Huy ra sao?

Đầu năm Bính Ngọ, Võ Điền Gia Huy 'khai xuân' bằng vai diễn thiếu gia trong phim truyền hình 'Vì mẹ anh phán chia tay' sau khi vụt mất vai diễn trong phim điện ảnh của Trấn Thành.

