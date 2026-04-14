Cặp đôi chính ‘Vì mẹ anh phán chia tay’ nói về tin đồn ‘phim giả tình thật’

Thu Thủy
Thu Thủy
14/04/2026 13:02 GMT+7

Phim truyền hình 'Vì mẹ anh phán chia tay' đang gây chú ý khi đạt hàng trăm triệu lượt xem và liên tục được bàn luận trên mạng xã hội. Và cặp đôi chính cũng vướng tin đồn 'phim giả tình thật'.

Trong phim Vì mẹ anh phán chia tay, cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng có những màn tương tác khá ăn ý, làm dấy lên tin đồn "phim giả tình thật" giữa họ.

Theo diễn biến của phim, Võ Điền Gia Huy vào vai Triệu Phú - một thiếu gia mang vẻ ngoài bất cần nhưng lại giấu nhiều tổn thương nội tâm. Còn Thanh Tâm (Tam Triều Dâng đóng) là một cô gái bình thường, mạnh mẽ, vô tình bước vào cuộc sống của Triệu Phú trong một tình huống trớ trêu. Từ những va chạm ban đầu, mối quan hệ của họ dần chuyển từ đối đầu sang đồng cảm, rồi nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, tình yêu ấy nhanh chóng bị thử thách bởi khoảng cách gia thế và sự ngăn cản quyết liệt từ gia đình.

Cặp đôi chính Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng trong Vì mẹ anh phán chia tay

Câu chuyện phim không mới, nhưng cách hai diễn viên trẻ xử lý cảm xúc lại mang đến sự thuyết phục cho người xem. Võ Điền Gia Huy tạo được thiện cảm với hình ảnh một nhân vật vừa có nét tinh nghịch, vừa đủ chiều sâu khi đứng trước lựa chọn giữa tình yêu và trách nhiệm. Trong khi đó, Tam Triều Dâng giữ được sự tự nhiên, mềm mại trong diễn xuất, giúp nhân vật Thanh Tâm không rơi vào khuôn mẫu quen thuộc.

Chính "phản ứng hóa học" này đã kéo câu chuyện ra khỏi khuôn khổ của một bộ phim giải trí đơn thuần. Từ màn ảnh, cảm xúc dường như lan sang cả đời thực khi Gia Huy và Tam Triều Dâng liên tục xuất hiện cùng nhau với sự gần gũi, thoải mái ở hậu trường và trên trang cá nhân khiến họ vướng tin đồn "phim giả tình thật".

Trong Vì mẹ anh phán chia tay, cặp đôi chính có những "phản ứng hóa học" khiến họ vướng tin đồn "phim giả tình thật"

Chia sẻ về chuyện có tình cảm thật với bạn diễn, Võ Điền Gia Huy thừa nhận có những khoảnh khắc rung động trước Tam Triều Dâng. "Để hiểu bạn diễn, Tam Triều Dâng dành thời gian tìm hiểu cuộc sống của tôi, gia đình tôi khiến tôi cảm động và có sự rung cảm. Tôi thấy chúng tôi khá đẹp đôi", Võ Điền Gia Huy chia sẻ.

Còn Tam Triều Dâng thì chủ động trong việc xây dựng kết nối để cả hai nhập vai tốt hơn. "Tôi muốn chúng tôi thoải mái hơn để có thể tương tác tự nhiên. Vì vậy bản thân tôi cũng chủ động tạo sự gắn kết với anh Huy. Anh Huy là người khá trầm tính nên tôi muốn tạo năng lượng tích cực cho bạn diễn", nữ diễn viên chia sẻ.

Trên màn ảnh Việt, cả Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đều là những gương mặt trẻ với những dự án khá ấn tượng cả điện ảnh và truyền hình. Đặc biệt với Vì mẹ anh phán chia tay, lần đầu họ đóng cặp cùng nhau và tạo nên một cặp đôi đẹp trên màn ảnh.

Tin liên quan

Liên Bỉnh Phát nói gì về tin đồn 'phim giả tình thật' với Tam Triều Dâng?

Liên Bỉnh Phát nói gì về tin đồn 'phim giả tình thật' với Tam Triều Dâng?

Tại sự kiện công bố dự án 'Bẫy tiền', diễn viên Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng đã có những chia sẻ thú vị về vai diễn cũng như thẳng thắn lên tiếng về tin đồn tình cảm khi cùng tham gia phim.

Sao nhí Tam Triều Dâng giờ ra sao?

