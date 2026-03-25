Những nàng hậu ‘đổ bộ’ màn ảnh Việt năm 2026

Từ Ốc mượn hồn, Hẹn em ngày nhật thực, Trùm sò đến BUS: Chuyến xe một chiều, dễ dàng nhận thấy lực lượng diễn viên đẹp, trẻ, giàu sức hút truyền thông đang dần "phủ sóng" màn ảnh.

Trong đó, hoa hậu Tiểu Vy là gương mặt nổi bật khi tiếp tục góp mặt trong Ốc mượn hồn của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, đóng cặp cùng Quốc Trường. Đây được xem là bước đi tiếp theo cho thấy tham vọng bám trụ với màn ảnh rộng của Tiểu Vy sau vai chính trong Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành. Với một tác phẩm mang màu sắc tâm lý - bí ẩn, Tiểu Vy đứng trước cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất khi được đặt vào trung tâm của những xung đột nội tâm, thay vì chỉ là điểm nhấn ngoại hình.

Ở một hướng khác, Đoàn Thiên Ân tiếp tục thử sức với Hẹn em ngày nhật thực do Lê Thiện Viễn làm đạo diễn, một bộ phim tình cảm mang màu sắc u buồn, nhiều giằng xé cảm xúc. So với hình ảnh mạnh mẽ, cá tính trước đó, Thiên Ân đang cho thấy nỗ lực làm mới bản thân khi chọn những vai diễn đòi hỏi chiều sâu tâm lý. Đây là bước chuyển cần thiết nếu cô muốn thoát khỏi định kiến "hoa hậu đóng phim" vốn đã bám rễ khá lâu trong suy nghĩ khán giả.

Đáng chú ý, á hậu Huỳnh Minh Kiên cũng góp mặt trong BUS: Chuyến xe một chiều - dự án phim tâm linh mang màu sắc hiện đại, gần gũi với giới trẻ của nữ đạo diễn Luk Vân. Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương lại hóa thân thành Thị Hến khi tham gia Trùm sò của đạo diễn Đức Thịnh - một dự án mang màu sắc hài - đời sống, đòi hỏi sự linh hoạt và tiết chế trong diễn xuất. Việc bước vào một thể loại dễ gây tranh cãi về sự "lố" hay "gượng" cho thấy tham vọng thoát khỏi hình ảnh an toàn của một hoa hậu.

Nhiều gương mặt mỹ nhân còn khá mới và tay ngang về diễn xuất được trao cơ hội ở điện ảnh cho thấy xu hướng tìm kiếm "làn gió lạ" của các nhà làm phim Việt. Tuy nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với áp lực lớn hơn: khi không có nền tảng diễn xuất dày dặn, mỗi vai diễn đều trở thành phép thử khắt khe.

Sự xuất hiện dày đặc của các nàng hậu trong nhiều dự án điện ảnh 2026 không phải là hiện tượng ngẫu nhiên. Đây là kết quả của hai yếu tố song hành: một bên là nhu cầu làm mới gương mặt của thị trường, một bên là tham vọng mở rộng hình ảnh của chính các người đẹp. Họ có lợi thế rõ ràng về ngoại hình, độ nhận diện và sức hút truyền thông - những yếu tố giúp phim dễ dàng tạo chú ý ngay từ khâu quảng bá.

Tuy nhiên, nhan sắc của diễn viên không phải là yếu tố bảo chứng cho chất lượng phim điện ảnh: khán giả có thể đến rạp vì tò mò trước một gương mặt hoa hậu, nhưng họ chỉ "ở lại" nếu nhân vật đủ sức thuyết phục. Việc các "nàng hậu đóng phim" trong năm 2026 tạo nên sự tươi mới cho điện ảnh Việt khi những gương mặt này mang đến năng lượng khác biệt, cách tiếp cận khán giả mở rộng hơn. Nhưng nếu các vai diễn chỉ dừng ở mức an toàn, thiếu đầu tư cho diễn xuất, các diễn viên với danh xưng xuất xứ "người đẹp" rất dễ bị gắn mác "bình hoa di động". Do đó, diễn xuất vẫn là điều họ phải học hỏi, trau dồi bên cạnh tâm huyết và tình yêu điện ảnh.