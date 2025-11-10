Liên Bỉnh Phát nói gì về tin đồn 'phim giả tình thật' với Tam Triều Dâng?

Diễn viên Liên Bỉnh Phát và Tam Triều Dâng vướng tin đồn "phim giả tình thật" Ảnh: ĐPCC

Liên Bỉnh Phát trở lại điện ảnh sau khi đoạt giải Thị đế Kim Chung

Chiều 10.11, nhà sản xuất phim Bẫy tiền tổ chức sự kiện công bố dự án, có sự góp mặt của đạo diễn Oscar Dương cùng dàn diễn viên như Liên Bỉnh Phát, Tam Triều Dâng, Kiều Oanh, Lê Hải, Thừa Tuấn Anh, Mai Cát Vi...

Tại sự kiện, Liên Bỉnh Phát gây ấn tượng với vẻ ngoài bảnh bao, lịch lãm bên cạnh "nàng thơ" Tam Triều Dâng. Trong phim, nam diễn viên vào vai Thức, chàng trai có chuyện tình lãng mạn với bạn gái tên Tâm (Tam Triều Dâng). Biến cố ập đến khi em gái Thức cần phẫu thuật tim gấp, còn mẹ Tâm mắc nợ, từ đó cả hai cuốn vào vòng xoáy nhiều bi kịch.

Khi được hỏi về lý do chọn Bẫy tiền để trở lại màn ảnh rộng, Liên Bỉnh Phát cho biết: "Đây là vai diễn cùng thể loại tâm lý, giật gân đầy mới lạ, Phát hạnh phúc khi khán giả sẽ được thấy một phiên bản Liên Bỉnh Phát hoàn toàn khác so với trước đây". Anh được thử thách về kỹ năng diễn ở những cảnh tâm lý cao trào, xoáy vào góc khuất bên trong mỗi người.

Nam diễn viên chia sẻ việc nhận giải Thị đế Kim Chung khiến anh thấy mình như được tiếp thêm động lực, có trách nhiệm nhiều hơn với sự tin yêu của khán giả

Ảnh: ĐPCC

Trong khi đó, Tam Triều Dâng không giấu được xúc động khi lần đầu được đóng chính trên màn ảnh rộng. Cô chia sẻ: "Với điện ảnh, Dâng là một gương mặt hoàn toàn mới nên bản thân gặp phải nhiều áp lực nhất định. Nhưng Dâng ý thức và trân trọng từng cơ hội để Dâng được đến gần hơn với khán giả".

Trước đó, loạt khoảnh khắc hậu trường tình tứ và ngọt ngào khiến cả hai vướng tin đồn "phim giả tình thật" sau khi tham gia dự án này. Tại sự kiện, Liên Bỉnh Phát lần đầu lên tiếng phủ nhận. Anh cho hay: "Nếu mọi người cảm nhận được chemistry (sự hòa hợp cảm xúc) của cả hai trên màn ảnh, chúng tôi vui vì đã thể hiện được điều này. Nhưng tôi và Dâng chỉ đang hóa thân cho vai diễn". Nam diễn viên khẳng định, bản thân trước nay luôn tách bạch công việc và đời sống riêng tư. Anh cũng hài hước tiết lộ đã xin phép bạn gái trước khi tham gia dự án cũng như quay các phân đoạn "nóng".

Tam Triều Dâng lên tiếng phủ nhận tin đồn tình cảm với đồng nghiệp Ảnh: ĐPCC

Về phía Tam Triều Dâng, cô cho biết công việc của một diễn viên là phải hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn để mang đến niềm tin cho khán giả. Trên phim trường, cô cùng Liên Bỉnh Phát trao đổi, chia sẻ và thống nhất sẽ hết mình với nhân vật để có được sự gắn kết, khiến khán giả cảm nhận được tình yêu ngọt ngào của cả hai. Bên cạnh đó, Tam Triều Dâng dành nhiều lời khen cho bạn diễn: "Anh Phát cho tôi niềm tin vào nhân vật để cả hai thoải mái khi làm việc mà không bị những khía cạnh cá nhân ảnh hưởng đến cảm xúc".

Kiều Oanh tự nhận là 'tân binh' trong điện ảnh

Gây bất ngờ lớn cho khán giả tại sự kiện là sự tham gia của nghệ sĩ hài Kiều Oanh. Trong phim, cô cho biết sẽ đảm nhận một vai diễn hoàn toàn khác biệt so với những hình ảnh quen thuộc trước đây. Nữ nghệ sĩ cũng bật mí vai diễn người mẹ của mình sẽ là một nhân tố bất ngờ trong câu chuyện của Bẫy tiền.

Trước câu hỏi so sánh về những người đồng nghiệp cùng thời đã thành công ở mảng điện ảnh, Kiều Oanh thẳng thắn: "Với sự phát triển của điện ảnh như bây giờ, Oanh hoàn toàn là một tân binh nhưng… có thâm niên. Oanh tin vào cái duyên trong nghề và kỹ lưỡng với mỗi nhân vật mà mình lựa chọn".

Nghệ sĩ Kiều Oanh tái xuất màn ảnh rộng Ảnh: ĐPCC

Bẫy tiền xoay quanh Đăng Thức, nhân viên tài chính tưởng chừng nắm trong tay cuộc sống ổn định bỗng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm giữa tiền bạc, tình thân và niềm tin bởi sự sa ngã vào ứng dụng lừa đảo qua điện thoại. Từ đây, mỗi quyết định và lựa chọn của anh không chỉ đe dọa chính mạng sống của mình mà còn kéo theo bi kịch cho những người anh yêu thương nhất. Phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 21.11.