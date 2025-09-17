Võ Điền Gia Huy liên tục chấn thương khi đóng 'Tử chiến trên không'

Vai diễn 'kỷ lục chấn thương' của Võ Điền Gia Huy

Mới đây, nam diễn viên Võ Điền Gia Huy gây chú ý khi đảm nhận vai phản diện trong bộ phim hành động - kịch tính Tử chiến trên không, tác phẩm do Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp cùng Galaxy Group sản xuất.

Bộ phim lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay năm 1978 ẢNH: NSX CUNG CẤP

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ không tặc có thật ở Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất. Bộ phim tái hiện một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy thủ vai), Sửu (Bảo Định thủ vai), Dần (Ray Nguyễn thủ vai) nhằm cướp lấy chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài.

Trong phim, Gia Huy vào vai Tí, một trong bốn tên cướp máy bay ẢNH: NSX CUNG CẤP

Đây là vai phản diện “toàn phần” đầu tiên của anh sau nhiều nhân vật nửa phản diện trước đây. Nhân vật Tí được xây dựng với hình ảnh gai góc, hành động bạo liệt nhưng cũng ẩn chứa nỗi đau và hoàn cảnh sống éo le dẫn đến con đường phạm pháp.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Gia Huy thẳng thắn: “Đây không phải lần đầu Huy đóng phản diện, nhưng vai Tí thì từ đầu đã xác định là ác. Trong phim, ai cũng phải lăn xả chứ không riêng mình Huy. Có những cảnh vừa lăn lê, vừa nhào lộn trên máy bay, lại còn xả dao, xả súng liên tục”.



Dù từng có kinh nghiệm hành động trong một số dự án trước, Gia Huy vẫn dành nhiều tháng luyện tập cùng cascadeur của đoàn phim để làm quen với môi trường chật hẹp và nhiều tình huống nguy hiểm trên máy bay giả lập. Việc phải vừa đánh đấm, vừa giữ thăng bằng trong khoang máy bay chật chội đã khiến Gia Huy liên tục bị va đập, xây xát. Thế nhưng nam diễn viên không xem đó là “hy sinh” mà coi đó như là cách lao động nghiêm túc với nghề.

Anh kể lại: “Ngay cả cảnh quay từ xa Huy cũng không dám lơ là. Lúc nào cũng dồn 100% sức lực để cảnh hành động thuyết phục nhất. Có cảnh nhân vật Tí đánh người khác nhưng chính Huy mới là người bị thương. Tính ra thì Huy là diễn viên chấn thương nhiều nhất đoàn”.



Chia sẻ thêm tại sự kiện, đạo diễn Hàm Trần cho biết các diễn viên phải tự diễn các phân đoạn “nặng đô”, hành động, đánh đấm... nhằm đảm bảo tính chân thật cho phim. “Tôi muốn mọi thứ phải thật nên muốn diễn viên phải đánh thật dù đã trang bị diễn viên đóng thế. Tôi nghĩ, trong trường hợp đó thì tôi muốn thấy một người bình thường phải làm gì để giành giật mạng sống của mình khỏi tên cướp”, đạo diễn Hàm Trần chia sẻ.



Không sợ khán giả quay lưng vì đóng vai phản diện

Gia Huy bày tỏ, đã sống trọn vẹn với từng vai diễn, “sắm” cho mình nhiều vai phản diện song anh chưa từng sợ bị khán giả quay lưng ẢNH: BTC

Nam diễn viên 9X tâm sự điều mà nhiều khán giả thường hỏi khi gặp ngoài đời chính là “sắm vai phản diện liên tục, liệu có sợ bị khán giả ghét hay không?”. Anh cho rằng đối với một diễn viên, việc khán giả càng “ghét cay ghét đắng” nhân vật mình thủ vai lại là một thước đo cho sự thành công của vai diễn. Điều này cho thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ một cách trọn vẹn, đã thuyết phục được người xem tin vào nhân vật đó, tin vào câu chuyện của họ.

Nỗi sợ hãi duy nhất của một diễn viên là diễn xuất của mình không để lại bất kỳ ấn tượng nào trong lòng khán giả. “Tôi tin rằng nhân vật phản diện luôn có một sức hút đặc biệt, một sự phức tạp mà các vai chính diện khó có được. Họ không đơn thuần chỉ là người xấu, mà thường có một quá khứ, một động cơ, một nỗi đau riêng. Khai thác những lớp lang tâm lý đó để biến họ trở nên có chiều sâu và thuyết phục là một thử thách vô cùng lớn nhưng cũng mang lại nhiều trải nghiệm sáng tạo nhất”, anh tâm sự.

Vai diễn phản diện đầu tiên của tài tử này được biết đến rộng rãi chính là vai thầy giáo Lợi trong một dự án phim ngắn. Bên ngoài, anh ta là một giáo viên tử tế, nhưng ẩn sâu bên trong là một kẻ biến thái với tâm lý vặn vẹo. Khi bộ phim ra mắt, Gia Huy nhận về rất nhiều phản ứng gay gắt. Khán giả không ngừng thể hiện sự phẫn nộ, căm ghét với nhân vật này, thậm chí có người còn gửi tin nhắn riêng để chửi bới.

Võ Điền Gia Huy ghi dấu với khán giả qua nhiều dạng vai ẢNH: NVCC

Thay vì buồn, anh lại cảm thấy vui và tự hào, vì điều đó chứng tỏ đã diễn thành công, khiến họ phẫn nộ trước cái ác. Sau đó, Gia Huy tiếp tục thử sức với vai phản diện Lâm trong bộ phim Thạch Thảo. Lâm là một học sinh ngỗ nghịch, một “đầu gấu học đường” luôn bắt nạt và gây rắc rối cho các bạn học. Tuy không phải là nhân vật độc ác đến cực đoan, nhưng sự ngang tàng, bất cần của Lâm cũng khiến nhiều khán giả cảm thấy khó chịu. Rồi dự án cổ trang Kẻ ăn hồn đánh dấu nhiều "lần đầu tiên" của Võ Điền Gia Huy. Lần đầu tiên vào vai chính trong phim điện ảnh thể loại kinh dị, cổ trang.

Lần đầu tiên vào vai diễn không phải người hiện đại và lần đầu tiên được thể hiện một nhân vật phản diện có tâm cơ độc ác tròn vẹn. “Nhìn chung, việc hóa thân vào các nhân vật phản diện không hề khiến tôi sợ bị ghét. Ngược lại, nó giúp tôi thỏa mãn đam mê diễn xuất, khám phá những góc khuất tâm lý con người và chứng minh khả năng biến hóa của mình. Tình yêu của khán giả dành cho tôi không phải là tình yêu cho nhân vật phản diện, mà là sự công nhận cho những nỗ lực và cống hiến của tôi với nghề”, anh chia sẻ thêm.