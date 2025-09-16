'Tử chiến trên không' làm về vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam dán nhãn 16+

Tử chiến trên không lấy cảm hứng từ vụ cướp máy bay có thật ở Việt Nam Ảnh: NSX cung cấp

Chiều 16.9, nhà sản xuất Tử chiến trên không có buổi giới thiệu ê kíp làm phim tại TP.HCM. Tham dự sự kiện gồm đại diện Điện ảnh Công an Nhân dân, đạo diễn Hàm Trần cùng các diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Trần Ngọc Vàng, Xuân Phúc, Lợi Trần, Ma Ran Đô... Đây là dự án đặc biệt mà Điện ảnh Công an Nhân dân phối hợp sản xuất cùng Galaxy Group, với sự cầm trịch của đạo diễn Hàm Trần.

Bên cạnh dàn diễn viên, buổi ra mắt phim còn có sự xuất hiện của các nhân chứng trong vụ cướp máy bay năm 1978, là cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam và cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh. Họ là thành viên tổ bay chuyến bay DC4 số hiệu 501 trong chuyến bay gặp không tặc vào năm 1978.

'Tử chiến trên không' không áp lực khi so sánh với 'Mưa đỏ'

Đạo diễn Hàm Trần (bìa trái) cùng cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh (thứ hai từ trái sang) và một số diễn viên tại buổi công chiếu dự án Ảnh: L.X

Tại sự kiện, đơn vị sản xuất nhận được câu hỏi về áp lực khi Mưa đỏ đang trở thành hiện tượng phòng vé Việt. Đại diện nhà sản xuất chia sẻ: "Mưa đỏ là phim nói về một sự kiện lịch sử trọng đại, còn Tử chiến trên không chỉ xoay quanh một biến cố nhỏ hơn, được kể theo phong cách hành động, giải trí. Đối với chúng tôi thì điều này không có gì gọi là áp lực. Chúng tôi không thể kiểm soát phản ứng khán giả, nhưng có thể cố gắng hết sức cho bộ phim. Điều quan trọng nhất là chúng tôi muốn làm ra một sản phẩm tử tế, được ê kíp hàng trăm con người đặt niềm tin".

Tử chiến trên không là phim điện ảnh hành động - kịch tính, lấy cảm hứng từ các vụ cướp máy bay. Trong phim có nhiều cảnh hành động, bạo lực, máu me... Nhà sản xuất cho biết phim được dán nhãn 16+ (dành cho khán giả từ 16 tuổi trở lên). Trước băn khoăn từ truyền thông, nhà sản xuất khẳng định việc phân loại độ tuổi được thực hiện đúng quy định.

Nội dung phim điện ảnh Tử chiến trên không mô tả một cuộc tấn công bất ngờ và táo bạo của nhóm không tặc do Long (Thái Hòa thủ vai) cầm đầu, dẫn theo Tí (Võ Điền Gia Huy), Sửu (Bảo Định), Dần (Ray Nguyễn) nhằm cướp lấy một chiếc máy bay dân dụng, khống chế toàn bộ hành khách và phi hành đoàn, buộc thay đổi hành trình bay để bọn cướp tẩu thoát ra nước ngoài. Với tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một đoàn bay chỉ vỏn vẹn không đến chục người, bao gồm cả hai nữ tiếp viên hàng không (Kaity Nguyễn và Trâm Anh) phải vừa xoay xở chống cự với bọn không tặc, vừa phải đảm bảo an toàn cho hành khách và cả chuyến bay.

Khi được hỏi nhân vật Long có phải "vai diễn để đời", diễn viên Thái Hòa trải lòng: "Vai để đời thì chắc khó lắm, có lẽ chưa phải ở thời điểm này. Cứ gọi đây là "vai để đó", hy vọng một ngày nào đó tôi mới có vai để đời thực sự". Trong khi đó, diễn viên Kaity Nguyễn bày tỏ cô thấy mình may mắn khi được tham gia dự án. Cô chia sẻ: "Không phải lúc nào mình cũng có cơ hội được vào một nhân vật hay như vậy, lại dựa trên câu chuyện có thật, gắn với một biến cố đặc biệt. Tôi chỉ mong truyền tải được cảm xúc thật nhất, giống với những gì mà nhân chứng ngoài đời đã trải qua".

Diễn viên Kaity Nguyễn tái hiện nhân vật của cựu tiếp viên hàng không Ngô Kim Thanh trên phim Ảnh: L.X

Về phía cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh, bà bày tỏ vinh dự vì có mặt tại sự kiện ra mắt Tử chiến trên không. Với bà, bộ phim đánh dấu cuộc chiến thành công trên chuyến bay vào ngày 28.6.1978, một dấu ấn lịch sử ngành hàng không Việt Nam, vừa ý nghĩa khi ra mắt vào thời điểm cả nước đón các đại lễ lớn. "Với tôi, sự kiện năm xưa là ám ảnh cả đời. Bộ phim gợi lại ký ức kinh hoàng ấy, khiến tim tôi vẫn thắt lại trong từng cảnh quay", bà chia sẻ.

Cựu cơ trưởng Phạm Trung Nam cũng là nhân chứng trong vụ cướp máy bay năm 1978. Ông cho biết bản thân xúc động khi ngồi xem lại phim. Những phân đoạn nghẹt thở, hồi hộp trong phim khiến ông nhớ lại cảm giác mình từng đối diện cách đây nhiều năm. "Phim khiến tôi như sống lại khoảnh khắc năm ấy, vẫn hồi hộp và nghẹt thở như chính lúc ở trong khoang lái", cựu cơ trưởng nói.

Tử chiến trên không quy tụ dàn diễn viên Thái Hòa, Kaity Nguyễn, Thanh Sơn, Xuân Phúc, Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng, Ma Ran Đô, Lợi Trần, Trâm Anh, Xuân Văn, Bảo Định, Ray Nguyễn, Tiểu Bảo Quốc, Thiên Tú, Ngọc Xuân, Kiều Trinh..., dự kiến ra mắt ngày 19.9.