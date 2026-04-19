Phim về góc khuất đời sống hoa hậu gây tranh cãi

Thay vì kể một câu chuyện đẹp đẽ về hành trình đăng quang, Lời hứa đầu tiên đặt nhân vật trung tâm vào ngay vòng xoáy của tham vọng, nghi ngờ dàn xếp kết quả, những cuộc đấu đá hậu trường và cơn khát nổi tiếng trong showbiz. Chính lựa chọn đó giúp phim gây chú ý, nhưng đồng thời cũng đẩy bộ phim vào tâm điểm tranh cãi ngay từ những tập đầu tiên.

Cảnh trong phim Lời hứa đầu tiên có nữ chính là hoa hậu Vi Minh ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Gay cấn ngay từ tập 1 Lời hứa đầu tiên

Nhân vật trung tâm của phim là Vi Minh (Huyền Trang), một cô gái người Tày bước vào cuộc thi nhan sắc với khát vọng đổi đời và mở ra một cuộc sống khác cho bản thân. Nhưng thay vì được bao bọc bởi ánh sáng của chiến thắng, cô lập tức bị ném vào một thế giới phức tạp hơn rất nhiều, nơi danh hiệu chỉ là điểm khởi đầu của áp lực, cạnh tranh, định kiến và những cuộc mặc cả ngầm phía sau hậu trường.

Ngay ở tập 1, Lời hứa đầu tiên đã đẩy cao kịch tính khi Vi Minh vừa đăng quang đã phải đối mặt với nghi ngờ rằng kết quả cuộc thi có sự sắp đặt. Một chiến thắng lẽ ra phải là khoảnh khắc rực rỡ nhất trong đời nhân vật lại lập tức trở thành nguồn cơn cho thị phi. Không dừng ở đó, cô còn bị chính môi trường mình vừa bước vào đối xử lạnh nhạt. Công ty quản lý không dành cho tân hoa hậu sự nâng đỡ tương xứng, trong khi hai á hậu lại tỏ rõ thái độ ganh ghét, kèn cựa, sẵn sàng gây khó dễ và được "bà trùm" của công ty quản lý bảo kê.



Thế giới hoa hậu bị bóc trần ngay từ tập 1 và 2 Lời hứa đầu tiên ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Nếu tập 1 dựng nên cảm giác một tân hoa hậu bị nghi ngờ, cô lập và bị đẩy vào thế yếu, thì tập 2 mở ra một khía cạnh khác của nhân vật. Vi Minh không còn hiện lên như người hoàn toàn bị động trước sóng gió. Sau khi vô tình gặp một thiếu gia của tập đoàn lớn, cô chủ động bàn bạc cùng bạn thân để tạo ra tình huống gây chú ý. Thậm chí, cô dàn cảnh để bị chụp lén khi xuất hiện cùng thiếu gia trong khách sạn.



Đó cũng là điểm khiến bộ phim gây tranh cãi dữ dội. Một bộ phận khán giả cho rằng phim đang mô tả mặt tối của giới giải trí, nơi sự ngây thơ không đủ để tồn tại. Nhưng ngược lại, không ít người xem tỏ ra khó chịu vì nhân vật nữ chính sớm bộc lộ sự thực dụng, khôn lỏi và ham nổi tiếng chỉ sau hai tập phát sóng. "Tôi xem tập 1 thấy nhạt nhẽo. Âm mưu, mua bán và tiêu cực trong các vụ thi người đẹp lộ rõ và hơi phô"; "Hoa hậu nhìn mặt gian quá. Tập đầu nhạt, chán"..., vài ý kiến nhận xét.

Hình ảnh hoa hậu và 2 á hậu trong Lời hứa đầu tiên ẢNH: VFC

Một luồng tranh cãi khác xoay quanh nhan sắc và thần thái của nữ chính. Trên mạng xã hội, khá nhiều ý kiến cho rằng hình ảnh Vi Minh chưa đủ sức thuyết phục để đại diện cho một hoa hậu trên màn ảnh. Những bình luận chê ngoại hình, thần thái, biểu cảm gương mặt, cách thoại và phong thái của nhân vật xuất hiện dày đặc sau hai tập đầu: "Hoa hậu nhạt, không có nét gì cuốn hút cả, chưa kể một số hình ảnh lên hình hốc hác, nên tập đầu không cuốn hút được người xem. Hóng thêm vài tập nữa xem sao"; "Phim về người đẹp mà nhìn dàn diễn viên chán quá, hoa hậu gì mà nhạt thếch, nhìn chán đời"; "Không thích giọng thoại của bạn đóng vai hoa hậu, rất bất ngờ khi bạn này được chọn đóng chính"...

Dẫu vậy, không thể phủ nhận bộ phim đã có một màn chào sân không hề nhạt. Hai tập đầu tiên đã kịp đưa ra hàng loạt nút thắt đủ sức giữ khán giả ở lại. Vấn đề còn lại là từ những tập tiếp theo, bộ phim có đủ hấp dẫn để giữ chân khán giả đến tập cuối hay không.